Football Talk. Ndongala op non-actief bij Genk - Anthony Limbombe terug naar Nantes? - Lokeren pakt punt bij Union

15 december 2019

Casteels houdt Borussia Mönchengladbach van de leidersplaats

Wolfsburg heeft op de vijftiende speeldag met 2-1 gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Koen Casteels stond in doel bij de thuisploeg, Ismail Azzaoui ontbrak nog door een blessure. Leipzig had gisteren van Dusseldorf gewonnen en dus moest Mönchengladbach winnen van Wolfsburg om terug aan de leiding te komen in de Bundesliga. Schlager opende de score voor de thuisploeg na een mooie actie van Roussillon. Kort na de openingstreffer maakte Embolo op het kwartier gelijk. Na een knappe combinatie knalde de Zwitser van dichtbij zijn zesde van het seizoen binnen. Casteels was kansloos. In de toegevoegde tijd kon Arnold toch nog de drie punten thuishouden. Door de nederlaag volgt Mönchengladbach nu op twee punten van RB Leipzig. Wolfsburg klimt naar de achtste plaats op.

Castagne verliest op bezoek bij Bologna

Atalanta heeft op bezoek bij Bologna verloren met 2-1. Timothy Castagne werd na een uur vervangen. De wedstrijd begon slecht voor de ploeg van de Rode Duivel. Na elf minuten bracht Palacio de thuisploeg op voorsprong. De Argentijn tikte de rebound binnen na een mooie actie van Orsolini. Net na de rust verdubbelde Poli de voorsprong met een rake kopbal. Ex-Racing Genk speler Ruslan Malinovsky scoorde op het uur nog de aansluitingstreffer. Bij de thuisploeg speelde voormalig Club Brugge verdediger Stefano Denswil de volledige wedstrijd. Atalanta, dat zich afgelopen week voor de achtste finales van de Champions League plaatste, doet geen goede zaak voor een Europees ticket. Het zakt naar de zesde plaats. Bologna staat elfde.

Lokeren pakt punt op veld van Union

Rode lantaarn Lokeren heeft 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Union in de Proximus league. Union-middenvelder Mathias Fixelles deed op slag van rust de netten trillen in het Joseph Mariënstadion. Abdoulaye Diaby kopte een kwartier voor tijd op hoekschop de 1-1 binnen. Vijf minuten voor affluiten moest Lokeren met tien man voortspelen, nadat Beridze een tweede gele kaart kreeg.

Lokeren slaagde er nog niet in te winnen onder Stijn Vreven, die op 19 november Glen De Boeck opvolgde. Union komt met acht punten naast Roeselare op de tweede plaats terecht in de tweede periode, achter Beerschot (11 ptn). Lokeren is laatste met 2 punten.

In het algemeen klassement is Lokeren laatste met 15 punten, op drie punten van Lommel en vier punten van Roeselare. Na afloop van het seizoen nemen de laatste twee het tegen elkaar op in de play-downs. De verliezer van die nacompetitie degradeert naar eerste klasse amateurs.

Ndongala tijdelijk op non-actief bij Genk

Het ziet ernaar uit dat Dieumerci Ndongala zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk heeft gespeeld. Ndongala viel zaterdagavond tegen Waasland-Beveren naast de selectie en besloot dan maar prompt om meteen het stadion te verlaten. Ndongala uitte eerder al zijn ongenoegen over het gebrek aan speelminuten, eerst onder Felice Mazzu en later ook onder Hannes Wolf. Vanmiddag stuurde Genk in een officieel communiqué dat het Ndongala voorlopig op non-actief zet. “De reden daarvoor is dat de dagelijkse werkethiek en intensiteit van Ndongala momenteel niet voldoen aan de eisen en normen van KRC Genk”, staat er letterlijk. Eind januari 2018 viste Genk Ndongala op uit de B-kern van Standard, op het einde van dat seizoen werd zijn optie gelicht. Een jaar later werd hij kampioen met Genk. Hij speelde in totaal 77 wedstrijden voor Genk, hij was daarin goed voor elf goals en twaalf assists. Zijn contract in de Luminus Arena loopt nog tot 2021. (KDZ)

Limbombe terug naar Nantes?

In Frankrijk zijn ze ervan overtuigd: Anthony Limbombe keert tijdens de winterstop terug naar Nantes - Standard huurde hem voor één jaar met aankoopoptie. Zowel de speler als de Rouches zijn voorstander van een terugkeer. Limbombe werd in de zomer gehaald, maar kon mede door blessureleed - hij staat al twee maanden aan de kant met een kniekwetsure - nooit een basisplaats afdwingen in Luik. (FDZ)