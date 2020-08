Football Talk. Nantes en invaller Emond winnen eerste thuismatch Redactie

30 augustus 2020

Nantes en invaller Emond winnen eerste thuismatch

FC Nantes heeft zijn eerste thuismatch van het seizoen in de Ligue 1 winnend afgesloten. De Kanaries, met Renaud Emond als invaller het laatste kwartier op het veld, versloegen Olympique Nîmes met 2-1. Nantes sloot de partij met z'n negenen af.

Een kopbaldoelpunt van Girotto (11.) en een rake penalty van Louza (27.) brachten de thuisploeg voor rust op een dubbele voorsprong. Na de pauze kregen Louza (47.) en Fabio (86.) rood en scoorde Ferhat (57.) tegen, maar de drie punten bleven toch in Nantes.

Denis Appiah (ex-Anderlecht) en Moses Simon (ex-Gent) stonden aan de aftrap bij de thuisploeg. Simon werd in het slot vervangen door Jean-Charles Casteletto (ex-Club Brugge en Moeskroen). Nantes is met een 4/6 voorlopig gedeeld tweede in de Ligue 1. Nîmes volgt met één puntje minder.

Réduits à dix puis à 9, les Jaune et Vert s'imposent en 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗘𝗥𝗦 🙌



🏁 FC Nantes 2⃣-1⃣ Nîmes Olympique

⚽ 11' Imran Louza

⚽ 26' Andrei Girotto

⚽ 56' Ferhat#FCNNO pic.twitter.com/BSptCn9pCU FC Nantes(@ FCNantes) link