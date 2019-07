Football Talk. Nainggolan mag niet meetrainen met Inter - 15.000 supporters op fandag Anderlecht Redactie

14 juli 2019

22u55

Bron: Belga

Nainggolan huiswaarts gestuurd

Barre tijden voor ‘Il Ninja’. De middenvelder traint momenteel op zijn eentje in Milaan, nadat hij vanuit het Zwitserse Lugano huiswaarts gestuurd werd door Inter. Nainggolan mist zo de eerste oefenmatch van de ‘nerazzurri’ op het nieuwe seizoen en het is ook hoogst onzeker of hij mee mag afreizen naar China, waar de ploeg van Conte op oefenkamp gaat. Er wordt aangenomen dat Inter hem de tijd gunt om even bij zijn zieke vrouw Claudia te zijn. Zij maakte donderdag bekend dat ze chemotherapie start nadat er een tumor bij haar is aangetroffen.

Inter liet gisteren ook al weten dat het de rebellerende spits Mauro Icardi zeker en vast thuislaat van China. De man van de controversiële spelersmakelaar Wanda Nara moet, net als Nainggolan, op zoek naar een nieuwe club. De twee passen niet in de plannen van Antonio Conte, nieuwe trainer van inter. Maar voor zowel Icardi als Nainggolan is er nog geen concreet bod binnengevallen op San Siro. Tot spijt van Inter: zij hopen zo snel mogelijk geld in kas te krijgen om (onder andere) de transfer van Romelu Lukaku te financieren. Man Utd vraagt minstens 85 miljoen euro voor de spits.

15.000 supporters op fandag Anderlecht

Vandaag staat de jaarlijkse fandag van Anderlecht op het programma. In totaal zijn er 15.000 supporters aanwezig. Simon Davies leidt de open training van paars-wit, een demotraining. Aanwinst Samir Nasri is er wegens griep niet bij. Omstreeks 18 uur zit de fandag erop. Foto’s vindt u hieronder.

Neymar is “bijna volledig hersteld” van enkelblessure

De Braziliaanse aanvaller Neymar zegt “bijna volledig hersteld” te zijn van de enkelblessure aan zijn rechtervoet. Op een voetbaltoernooi in Sao Paulo georganiseerd door zijn liefdadigheidsorganisatie speelde de PSG-speler zelfs even mee. “Ik mis enkel wat training”, zei Neymar, twee dagen voor zijn verwachte terugkeer in Parijs.

Tegen de afspraken in tekende Neymar vorige maandag niet present op de eerste training van PSG. Volgens zijn entourage was de Franse landskampioen wel op de hoogte dat de speler pas een week later op de club zou arriveren. Neymar zou een jaar geleden al hebben gemeld dat hij de voorbije week activiteiten zou bijwonen voor het NJR Institute, zijn organisatie die zich inzet voor kinderen en adolescenten.

De heisa deed alvast de geruchten over een nakend vertrek oplaaien. Neymar kwam in 2017 voor 220 miljoen euro over van FC Barcelona. PSG drukte de transfergeruchten allerminst de kop in. “Bij het juiste bod, kan Neymar de club verlaten”, zei sportief directeur Leonardo dinsdag.

Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic getroffen door leukemie

De coach van de Italiaanse voetbalclub Bologna, Sinisa Mihajlovic, heeft op een persconferentie verteld dat er bij hem een agressieve vorm van leukemie is vastgesteld. “Ik ga tegen deze ziekte vechten, met de borst vooruit. En ik zal winnen, voor mijn familie, mijn kinderen en iedereen die van me houdt”, zei de vijftigjarige Serviër met de tranen in de ogen.

Mihajlovic werd bij Bologna in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Filippo Inzaghi. De trainer behoedde de “Rossoblu” voor de degradatie en werd daar een paar weken terug voor beloond met een langdurig contract.

Ook tijdens zijn therapie blijft Mihajlovic coachen. “We zullen Sinisa steunen in alles. Met de moderne technologie kan hij strijden tegen zijn ziekte en ook nog blijven werken”, aldus sportief directeur Walter Sabatini.

Eerder in zijn carrière was Mihajlovic coach bij onder meer Sporting, AC Milaan, Fiorentina en het nationale elftal van Servië. Als speler verdedigde de 69-voudige international de Kleuren van Rode Ster Belgrado, AS Roma, Sampdoria, Lazio Roma en Inter Milaan.

Real-coach Zidane verliest broer Farid

Farid Zidane, de broer van Real Madrid-trainer Zinedine, is overleden. Dat meldt de Spaanse topclub. Zidane verliet het trainingskamp van Real in het Canadese Montréal en assistent David Bettoni nam zijn taken over. Om hun coach te steunen, hielden de spelers (en staf) van Real een minuut stilte.

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane. Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

Traditieclub Palermo moet naar Serie D zakken

US Palermo moet het nieuwe seizoen afwerken in de Serie D. De Italiaanse voetbalbond FIGC gaf geen gehoor aan een bezwaar van de tweedeklasser tegen een verplichte degradatie naar de Serie C, waardoor het team nog een klasse lager aan de bak moet.

Afgelopen mei werd de Siciliaanse club bestraft met degradatie vanwege financieel wanbeheer tussen 2015 en 2018. Palermo, dat op dat moment bovenin de Serie B meedraaide, verloor twintig punten en moest ook een boete van 500.000 euro betalen.

Clubbestuurders Anastasio Morosi en Giovanni Giammarva kregen eerder in de affaire schorsingen van respectievelijk vijf en twee jaar. Die sancties zijn nadien teruggebracht tot drie en een jaar. Voormalig eigenaar Maurizio Zamparini werd eerder al vrijgesproken.