Football Talk. Nainggolan is nu al dertien matchen ongeslagen - Trossard goed voor assist - Union wint in 1B De voetbalredactie

08 december 2019

19u37 1

Cagliari en Nainggolan vermijden op de valreep nederlaag bij Sassuolo

Cagliari houdt zijn ongeslagen reeks intact, maar moest er op het veld van Sassuolo wel voor zwoegen. De Sardijnse ploeg van aanvoerder Radja Nainggolan speelde op de vijftiende speeldag in de Serie A met 2-2 gelijk. Cagliari trok het punt in de slotminuten over de streep en is al dertien competitieduels ongeslagen.

Voor het eerst sinds 1 september leek de Italiaanse revelatie nog eens een wedstrijd met inzet te gaan verliezen, maar op de valreep redde Cagliari toch nog een punt. Sassuolo zette de Sardijnen in de eerste helft met de rug tegen de muur: Berardi (7.) en Djuricic (36.) scoorden. Na de rust maakte Joao Pedro (51.) de aansluitingstreffer. Berardi kreeg net voorbij het uur de kans om de match op slot te doen, maar trapte een strafschop tegen de lat. Die misser kwam Sassuolo nog duur te staan, want Ragatzu (90.) vlamde in het slot de gelijkmaker binnen. Cagliari blijft vierde in de Serie A, op negen punten van leider Inter.

Assist van Trossard levert Brighton een punt op tegen Wolves

Brighton & Hove Albion en Wolverhampton hebben de zestiende speeldag in de Engelse Premier League met een 2-2 gelijkspel afgesloten. Leandro Trossard was met een assist opnieuw beslissend voor Brighton. Wolverhampton, met Leander Dendoncker 90 minuten op het veld, klom halverwege de eerste helft op voorsprong dankzij Jota (28.). De thuisploeg antwoordde furieus met twee doelpunten in evenveel minuten. Maupay (34.) trapte in de korte hoek de gelijkmaker binnen, Propper (36.) kopte raak op aangeven van Trossard. In de draai bracht Jota (44.) de bezoekers langszij. Na de pauze werd niet meer gescoord. Leander Dendoncker (Wolves) en Trossard (Brighton) maakten de match vol. In de stand deelt Wolverhampton de vijfde plek met Manchester United, Brighton kleeft vast op de twaalfde plek.

.@LTrossard pakt uit met een Pröpper(e) assist! 👌🇧🇪 pic.twitter.com/XE5BSdX3dv Play Sports(@ playsports) link

Na bekertriomf boekt Union ook competitiezege tegen Westerlo

Union heeft een 0-3 zege geboekt bij Westerlo op de vierde speeldag van de tweede periode in de Proximus League. Mathias Fixelles opende na 12 minuten de score voor Union. Hij lepelde het leer over Van Langendonck in doel. In de 71e minuut kwam een afgeweken bal terecht bij Serge Tabekou, die de bal met de arm beroerde en de 0-2 scoorde. Zes minuten later omspeelde de Kameroense spits Van Langendonck voor de 0-3.

Union springt in de tweede periode met zeven punten naar de tweede plaats, naast Roeselare en Lommel en achter Beerschot (8 ptn). Westerlo is zesde met vier punten. Union en Westerlo ontmoetten elkaar woensdag al in de Beker van België. De Brusselaars haalden het toen na een strafschoppenreeks.

Rudi Cossey derde assistent die Cercle verlaat na komst Bernd Storck

Cercle Brugge en assistent-coach Rudi Cossey hebben hun samenwerking na amper zes maanden in onderling overleg beëindigd. Na José Jeunechamps en Jean Akakpo is Cossey de derde assistent die Cercle verlaat sinds de komst van Bernd Storck.

“Rudi en ik hadden een andere visie op de invulling van de taak van assistent-coach”, zei de Duitse T1 daar na de nederlaag tegen Racing Genk over. “Ik was tevreden over zijn werk, maar hij was blijkbaar een andere werkwijze gewoon waarin hij meer verantwoordelijkheid kreeg. Sorry, ik ben een coach die de lijnen zelf uitzet. Ik ben wel blij dat Rudi met de club tot een vergelijk is gekomen.”

De staf van Cercle bestaat nu uit Storck zelf, diens zoon Alexander als physical coach, Andreas Padt als T2 en Dany Verlinden als keeperscoach. “We zullen de komende weken bekijken of er nog iemand bij moet komen”, geeft Storck aan. (LUVM)

Beerschot ontsnapt met negen tegen elf aan nederlaag tegen Virton

Beerschot heeft zaterdagavond op de achttiende speeldag in de Proximus League in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Virton. Beerschot ontsnapte op het Kiel met negen tegen elf aan een nederlaag tegen de Luxemburgers. De Antwerpenaren kwamen in de tweede helft 0-1 achter via een intikker van Virton-spits Franck Koré en tot overmaat van ramp moest de thuisploeg met negen voort, nadat zowel invaller Ibara als Joren Dom met twee keer geel van het veld moest. Diep in de toegevoegde tijd zorgde de Oostenrijker Raphael Holzhauser met een schitterende knal nog voor de gelijkmaker.

Dankzij het punt blijft Beerschot met acht punten uit vier wedstrijden alleen aan de leiding in het tweedeperiodekampioenschap. Lommel, dat vrijdagavond de speeldag opende met een 3-2 zege tegen OHL, volgt op één punt op de tweede plaats. De Leuvense fusieclub is derde met zes punten.

Zaterdagavond volgt er nog de degradatietopper tussen Roeselare en rode lantaarn Lokeren. De speeldag wordt zondag afgesloten met het duel tussen Westerlo en Union. Beide teams ontmoetten elkaar eerder deze week al in de Beker.

Eigen vermogen Buffalo’s stijgt naar 31 miljoen

AA Gent doet het niet alleen op het veld goed, het is ook een gezonde club. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteren gepubliceerd werd. De loonkosten gingen wel wat de hoogte in, vooral ten gevolge van het tekengeld bij het aantrekken van transfervrije spelers als Depoitre en Lustig. Het eigen vermogen steeg met 1 miljoen tot bijna 31 miljoen euro. Ook de bedrijfsopbrengsten gingen omhoog met een miljoen, naar 71 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg eveneens met 1 miljoen euro. De balans die de club kan voorleggen, is in feite gunstiger dan die van een jaar voordien. Die werd namelijk berekend op 13 maanden, terwijl de nieuwe jaarrekening slechts over 12 maanden loopt. De cijfers van AA Gent zijn opmerkelijk, omdat de club geen eigenaarsstructuur heeft en het volledig met eigen middelen moet doen. Door een strikt management slaagt AA Gent er al jaren in om ook op financieel vlak een solide uitstraling te verwerven als topclub. (RN)