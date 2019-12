Football Talk. Nainggolan bekert verder met Cagliari - Moeder Jonathan David overleden, Gent is goudhaantje even kwijt - Everton ontslaat coach De voetbalredactie

05 december 2019

23u44 1

Nainggolan met Cagliari naar achtste finale Coppa

Radja Nainggolan en Cagliari hebben zich vanavond geplaatst voor de achtste finale van de Coppa Italia. De Sardijnen versloegen voor eigen publiek Sampdoria met 2-1. Cerri en Ragatzu zorgden voor een dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van invaller Gabbiadini mocht niet meer baten voor ‘Samp’. Nainggolan kreeg rust en viel pas in de 75ste minuut in. In de achtste finales neemt de voormalige Rode Duivel het op tegen zijn ex-club Inter, waar nu Romelu Lukaku de lakens uitdeelt.

Arsenal blijft op de dool

In de Premier League blijft Arsenal op de dool. De Gunners verloren op de vijftiende speeldag met 1-2 van Brighton & Hove. De ploeg van Leandro Trossard, die het slotkwartier mocht volmaken, kwam via Webster op voorsprong. Lacazette gaf de Londense burger in het Emirates hoop, maar Maupay velde het pijnlijke verdict. Het is exact twee maanden geleden dat Arsenal nog eens een competitiewedstrijd kon winnen. Vorige week betaalde coach Emery het gelag voor de slechte resultaten. De Gunners zijn pas tiende in de stand, Brighton klimt naar de dertiende plek.

Everton neemt afscheid van trainer Silva

Marco Silva is niet langer de trainer van Everton. De Portugees was bezig aan zijn tweede seizoen bij de club, maar de resultaten vielen tegen. Na de 5-2-nederlaag tegen stadgenoot Liverpool zakte de ploeg naar de achttiende plaats, net onder de degradatiestreep.

Everton heeft slechts 14 punten uit vijftien duels. Vorig seizoen eindigde de club, waar doelman Maarten Stekelenburg onder contract staat, nog als achtste. Assistent Duncan Ferguson neemt voorlopig de taken van Silva over. Everton speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Chelsea.

Cardiff City in beroep in zaak-Sala

Cardiff City gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de FIFA om zes miljoen euro te moeten betalen aan FC Nantes voor Emiliano Sala. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zal de zaak vermoedelijk in het voorjaar behandelen. Een uitspraak wordt niet voor juni verwacht.

Cardiff, vorig seizoen nog actief in de Premier League, nam Sala een klein jaar geleden over van Nantes. De 28-jarige Argentijn overleed echter op weg naar zijn nieuwe club doordat het kleine vliegtuig met hem aan boord crashte. De clubs konden vervolgens niet tot een oplossing komen over de financiële afhandeling. Volgens de FIFA komt het bedrag van zes miljoen overeen met de eerste termijnbetaling die Cardiff had moeten voldoen aan Nantes. Het oorspronkelijke transferbedrag lag naar verluidt rond de 20 miljoen. Het lichaam van Sala werd drie weken na het fatale ongeval onder water aangetroffen.

Ook Marcelo en Bale out tegen Club Brugge

Naast Eden Hazard, van wie Real Madrid donderdag bekendmaakte dat hij een klein breukje heeft in de rechterenkel, wordt de ziekenboeg van Real Madrid momenteel ook bevolkt door Marcelo. De Braziliaanse linksachter liep op training een blessure op aan de linkerkuit. Ook zijn aantreden in de Clasico tegen Barcelona, op 18 december, is hoogst onzeker. Volgens Spaanse media zou Marcelo een kleine maand aan de kant staan.

Nog afwezig donderdag op training bij Real Madrid was Gareth Bale. De Welshman heeft een lichte spierblessure in het linkerbeen. Hij is twijfelachtig voor de duels met Espanyol (zaterdag, thuis), Club Brugge (woensdag, uit) en Valencia (volgende week zondag, uit). De Clasico zou Bale wel moeten kunnen halen. Real Madrid en Barcelona staan momenteel samen op kop in Spanje met beiden 31 punten na veertien wedstrijden.

“Cyriel Dessers stelt zich beschikbaar voor Nigeria”

De Nigeriaanse voetbalbond (NFF) heeft donderdag op Twitter bekendgemaakt dat aanvaller Cyriel Dessers hen heeft laten weten “open te staan voor een selectie”. De in Leuven geboren Dessers, die zondag 25 wordt, is momenteel topschutter in de Nederlandse Eredivisie voor Heracles Almelo. Hij werd woensdag ook uitgeroepen tot Speler van de Maand in Nederland.

“Na een reeks van gesprekken met NFF-voorzitter Amaju Pinnick heb ik beslist mij helemaal beschikbaar te stellen voor de Super Eagles”, wordt Dessers geciteerd op het Twitteraccount van de NFF. “Ik ga hard werken om deel uit te mogen maken van het team. Ik ben fier een Nigeriaan te zijn en kan niet wachten om mijn droom te vervullen en het groen-witte shirt te mogen dragen.”

David in Canada na overlijden moeder

AA Gent moest in Charleroi twee vaste basispionnen missen. Jonathan David kreeg het vreselijke nieuws dat zijn moeder was overleden en reisde meteen af naar zijn familie in Canada. “Ik weet niet wanneer Jonathan terug zal zijn”, gaf Jess Thorup aan op de persconferentie na de wedstrijd. Elisha Owusu testte woensdagochtend nog, maar bleek te veel hinder te ondervinden van overbelaste buikspieren. De verdedigende middenvelder wordt klaargestoomd voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem van zaterdag. (SDG/RN)

Transfer voor Chipciu naar Roemenië?

Het zou een gedroomde oplossing zijn. Volgens Roemeense media willen Steaua Boekarest en Craiova Alex Chipciu (30) losweken bij Anderlecht. De Roemeen is op overschot. RSCA zal dan ook geneigd zijn om mee te werken. (PJC)

Nog geen Defour op de Freethiel

De Sint was dan gisteren wel op de Bosuil, een cadeautje voor Steven Defour had hij nog niet mee. De wedstrijd van morgen op Waasland-Beveren komt te vroeg voor de ex-international, die ondertussen wel probleemloos meetraint met de groep. “Als ik iemand op de bank zet, moet ik zeker zijn dat hij 90 minuten kan spelen. 2,5 minuten volstaat niet, dat doe ik niet”, aldus Laszlo Bölöni. Ook Miyoshi en Arslanagic zijn nog out. Hoedt (schouder) ondergaat vandaag nog een onderzoek, maar zou fit raken. (MVS)

Excelsior Virton stelt Christian Bracconi aan als opvolger van de opgestapte Toppmöller

1B-club Excelsior Virton heeft woensdagavond al een opvolger gevonden voor de maandagavond opgestapte T1 Dino Toppmöller. De 59-jarige Fransman Christian Bracconi leidt vanaf donderdag de troepen. Hij zal later op de dag officieel gepresenteerd worden.

Bracconi, een ex-voetballer van onder meer Bastia en Metz, kent de Proximus League al van een passage bij Tubeke. Bij de Waals-Brabanders begon hij het seizoen 2017-2018 als assistent, maar na het ontslag van hoofdcoach Sadio Demba nam hij in november 2017 over als hoofdcoach. Hij kon in zijn eerste seizoen de laatste plaats niet vermijden, maar de club degradeerde uiteindelijk niet door het intrekken van de licentie van Lierse. Ook vorig seizoen werd Bracconi met Tubeke laatste in de Proximus League. Ditmaal volgde wel degradatie, waarna beide partijen uit elkaar gingen.

Bij Virton moet Bracconi de Duitser Dino Toppmöller opvolgen. Die kende een uitstekend seizoensbegin bij Virton. Onder zijn leiding deed Virton tot het einde van de eerste periode mee om de eerste plaats. Uiteindelijk moesten de Luxemburgers in een rechtstreeks duel met OH Leuven de duimen leggen. Vanaf het begin van de tweede periode liep het een stuk minder. Virton kon uit zijn eerste drie duels in de tweede periode slechts twee punten halen.

Juventus moet Sami Khedira drie maanden missen na knieoperatie

Juventus zal het de komende drie maanden zonder middenvelder Sami Khedira moeten doen. De 32-jarige Duitser werd woensdag geopereerd aan zijn linkerknie. Zijn inactiviteit wordt op drie maanden geschat, zo lieten de Bianconeri weten. Juventus verklaarde op zijn website dat de ingreep bij de 77-voudig Duits international “perfect” is verlopen. “Hij kan direct aan zijn herstel beginnen.”

Het is niet de eerste keer dat Khedira onbeschikbaar is dit jaar. In februari moest de middenvelder al onder het mes voor een hartoperatie en in april werd hij al eens onder handen genomen aan de knie.