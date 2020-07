Football Talk. Nacer Chadli én Belgisch toptalent mee op stage met Monaco - Dybala voor onbepaalde tijd out Voetbalredactie

27 juli 2020

Nacer Chadli én Belgisch toptalent mee op stage met Monaco

Nacer Chadli (30) gaat met AS Monaco mee op stage naar Polen. De Rode Duivel, die afgelopen seizoen voor Anderlecht uitkwam, is nochtans op zoek naar een nieuwe club. Bij Monaco zou Chadli niet meer aan spelen toekomen - hij wacht op een telefoontje uit België.

Naast Chadli gaat er nog een Belg mee op stage: Eliot Matazo. Het 18-jarige toptalent speelt sinds 2018 voor de club uit het prinsdom. Hij verliet toen jeugdclub Anderlecht.

Dybala voor onbepaalde tijd out

Paulo Dybala, de Argentijnse aanvaller van Juventus, is voor onbepaalde tijd out met een verrekking in zijn linkerdij. Dat heeft de kersverse Italiaanse kampioen maandag bevestigd.

Zondag werd Dybala geblesseerd vervangen op het einde van de eerste helft van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Sampdoria. Dankzij die zege kroonde Juve zich voor de 36e keer tot Italiaans kampioen, de negende keer op rij.

Vermoedelijk staat Dybala 10 tot 15 dagen aan de kant. De Argentijnse international, dit seizoen goed voor 17 doelpunten, mist in dat geval de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen, bij Cagliari (29/07) en thuis tegen AS Roma (2/08). Hij is ook onzeker voor de terugmatch van de achtste finale van de Champions League tegen Lyon op 7 augustus. Juve moet in eigen stadion een 1-0 achterstand ophalen. De Braziliaan Danilo, die zondag eveneens gedwongen naar de kant moest, heeft geen averij opgelopen.