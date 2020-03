Football Talk. Na Europese uitschakeling verliest Ajax nu ook van AZ, dat naast hen in de stand komt Redactie

01 maart 2020

Ajax is volledig op drift: na de Europese uitschakeling tegen Getafe, verliest het nu ook van AZ, dat naast hen in de stand komt

AZ heeft de topper op het veld van Ajax gewonnen met 0-2. De bezoekers speelden veel beter tegen een matige thuisploeg en kwamen dan ook vroeg op voorsprong. Na een blunder van Blind ging Boadu met de bal aan de haal en trapte de openingstreffer voorbij Onana. Aan de rust mochten de Ajacieden de Kameroener dankbaar zijn dat het maar 0-1 stond in de Johan Cruijff Arena. Midtsjø en Boadu hadden allebei de 0-2 aan de voet, maar de Amsterdamse goalie stond twee keer pal.

Vlak na rust leken de bezoekers via Idrissi op 0-2 te komen, maar de goal werd afgekeurd vanwege een handsbal van Boadu. Een kwartier voor tijd was daar dan toch de dubbele voorsprong voor de mannen uit Alkmaar. Idrissi troefde op een lange bal de thuisverdediging af en legde de 0-2 binnen. Ajax had geen antwoord meer klaar en verloor kansloos.

Door de overwinning van AZ komen ze, samen met Ajax, aan de leiding in Nederland. Beide ploegen hebben nu 53 punten. Met nog tien speeldagen te gaan, lijkt het bijzonder spannend te worden bovenaan de Eredivisie.