Football Talk. Munir (Sevilla) besmet met coronavirus - Origi scoort in laatste oefenmatch Liverpool De voetbalredactie

05 september 2020

21u47 2

Munir (Sevilla) besmet met coronavirus

Ruim een week voor de start van de Spaanse voetbalcompetitie heeft Sevilla te maken met een coronabesmetting. Aanvaller Munir El Haddadi testte positief in aanloop naar de hervatting van de trainingen komende week. El Haddadi is voorlopig thuis in isolatie geplaatst.

Sevilla won twee weken geleden de Europa League door het Inter Milaan van Romelu Lukaku in de finale met 3-2 te verslaan. Munir fungeerde in de eindstrijd als invaller. De 25-jarige Spaanse international, die eerder voor FC Barcelona speelde, maakte afgelopen seizoen vijf doelpunten in negen Europese wedstrijden.

De Spaanse voetbalcompetitie gaat volgende week van start, maar Sevilla krijgt net als onder meer FC Barcelona wat meer tijd om zich voor te bereiden omdat het afgelopen seizoen voor die clubs zo lang duurde vanwege de Europese verplichtingen. De eerste competitiewedstrijd van Sevilla staat voor eind september op het programma. Enkele dagen eerder strijdt de Spaanse club met Bayern München, de winnaar van de Champions League, om de Europese Supercup.

Sevilla start maandag met trainen, nog zonder de meeste internationals. De spelers die er wel zijn, worden na de positieve test van Munir zondag nogmaals getest op het coronavirus.

Origi scoort in laatste oefenmatch Liverpool

Divock Origi heeft zijn doelpuntje meegepikt in de oefenpot van Liverpool tegen Blackpool. De Reds haalden het met 7-2 in hun laatste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen.

Blackpool, dat in Engeland in de derde afdeling aantreedt, stond na ruim een halfuur 0-2 voor op Anfield. Na een treffer van Joël Matip (43.) gaf het scorebord 1-2 aan bij de rust. Sadio Mané (52.) en Roberto Firmino (54.) scoorden in het begin van de tweede helft. Bij een 3-2 stand mocht Divock Origi in de 62ste minuut invallen voor Mané. De Rode Duivel zag hoe Harvey Elliott (69.), Takumi Minamino (71.) en de jonge Nederlander Sepp van den Berg (88.) raak troffen. Zelf lukte Origi vijf minuten voor affluiten ook nog een goal.

Volgende week zaterdag opent kampioen Liverpool het nieuwe seizoen in de Premier League tegen promovendus Leeds United. Vorige week verloor het team van Jürgen Klopp de wedstrijd tegen Arsenal om het Community Shield na strafschoppen.

Origi haakte begin deze week af voor de komende Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels, zaterdagavond in en tegen Denemarken en dinsdag in Brussel tegen IJsland. De aanvaller bleek niet fit genoeg.

Italiaanse regering is gekant tegen terugkeer fans in voetbalstadions

Gezien de coronacrisis is een terugkeer van supporters in de voetbalstadions geen optie voor de Italiaanse regering. “In een stadion heb je dezelfde situatie als bij een betoging. Het is niet te vermijden dat grote menigtes bij elkaar komen bij het binnen- en buitengaan van het stadion”, zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdag in Rome. “Ik denk dat het openen van de stadions momenteel hoogst ongepast is.”

Het nieuwe seizoen in de Serie A begint in het weekend van 19 september. De wedstrijden worden voorlopig achter gesloten deuren afgewerkt, ondanks de wens van de clubs de supporters opnieuw toe te laten.

Italië was het eerste land in Europa dat zwaar getroffen werd door de coronapandemie en dat in lockdown ging. Sinds de uitbraak van het virus telt Italië zowat 275.000 besmettingen en 35.500 doden. Vrijdag werden er opnieuw 1.733 nieuwe besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin mei.

Tsjechië-Schotland in Nations League afgelast door coronavirus

De Nations League-wedstrijd van komende maandag tussen Tsjechië en Schotland zal vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Het besluit is genomen nadat het land vrijdag Slowakije met 3-1 had verslagen in de eerste wedstrijd die Tsjechië speelde in de Nations League.

“Het nationale team zal maandag niet tegen Schotland spelen vanwege de beslissing van de bestuurders en de huidige situatie met de Covid-19", zei de Tsjechische bond in een verklaring op Twitter. “Het nationale team beëindigt de huidige voorbereidingen met onmiddellijke ingang direct na de overwinning tegen Slovakije.”

West Ham United-middenvelder Tomas Soucek en AS Roma-aanvaller Patrik Schick misten de wedstrijd in Slovakije omdat ze in quarantaine zaten, nadat ze in contact waren gekomen met een andere medewerker van het nationale team die besmet bleek met het coronavirus. De Schotse bond zei op Twitter op de hoogte te zijn van het Tsjechische besluit, maar voegde toe dat het geen officiële kennisgeving had ontvangen en de UEFA om opheldering zou vragen.

STVV-tribune kleurt Japans

Opmerkelijk beeld op Stayen waar de tribunes intussen coronproof zijn gemaakt om de 1700 abonnees te kunnen ontvangen voor de match tegen Antwerp, komende week zondag. De zitjes die niet mogen gebruikt werden kregen allemaal een rode bol. Toeval of niet, maar ze doen ons daardoor toch denken aan de Japanse vlag. Kan het toeval zijn nu de club uit Sint-Truiden in handen is van de Japanse eigenaars? (FKS)