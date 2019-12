Football Talk. Mpoku maar één match op het strafbankje - UEFA legt Standard sanctie op voor wangedrag fans Redactie

13 december 2019

18u47

UEFA legt Standard zware sanctie op

Standard is zwaar gestraft voor het wangedrag van de supporters in de Europa Leaguematchen tegen Eintracht Frankfurt en Vitoria Guimaraes. De UEFA legt de Luikse club een boete van 70.000 euro op. Als het nog een keer de regels overtreedt, moet het één Europese verplaatsing zonder fans stellen.

Tegen Frankfurt gooiden enkele fans projectielen op het veld en liep een supporter het veld op. Tegen Guimaraes werd er gebruik gemaakt van pyrotechnisch materiaal. “Het wordt hoog tijd dat de fans van onze club - of diegenen die zich zo voordoen - begrijpen dat buitensporig gedraag ontoelaatbaar is en het in de toekomst niet meer mag voorvallen”, staat te lezen op de website van Standard.

Ezequiel Lavezzi hangt voetbalschoenen aan de haak

Ezequiel Lavezzi, Argentijns voetbalinternational en in clubverband vooral succesvol bij Napoli en Paris Saint-Germain, zet een punt achter zijn sportieve carrière. Dat maakte hij bekend op zijn sociale media.

De afgelopen drieënhalf jaar speelde Lavezzi voor het Chinese Hebei Fortune, maar daar was hij nu einde contract. Voordien speelde de Argentijn, die zijn voetbalcarrière “de mooiste periode uit zijn leven” noemt, voor Napoli en PSG. In 2014 werd Lavezzi aan de zijde van Lionel Messi vicewereldkampioen, in 2008 wonnen ze samen olympisch goud. “Die momenten zitten voor altijd in mijn hart”, klinkt het. Lavezzi was bij Hebei Fortune een tijdje de best betaalde voetballer ter wereld, hij verdiende 53 miljoen euro verspreid over 23 maanden.

Zijn mooiste momenten bij PSG:

Schorsing Mpoku in beroep teruggebracht tot een effectieve speeldag

Standard Luik recupereert Paul-José Mpoku voor de bekermatch tegen Antwerp en kan enkel zondag in de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht geen beroep doen op de sterkhouder. In hoger beroep werd de Congolese international van de Rouches vrijdag twee speeldagen schorsing, waarvan een met uitstel, en 1.500 euro boete opgelegd.

Voor zijn rode kaart wegens een trap met studs vooruit op het scheenbeen van Moeskroen-speler Benjamin van Durmen had Mpoku dinsdag vier speeldagen schorsing gekregen, waarvan twee effectief en twee voorwaardelijk. Daardoor zou de middenvelder de toppers op Sclessin tegen Anderlecht (competitie) en Antwerp (beker) missen.

De Rouches tekenden echter beroep aan, nadat ze ook het voorstel van drie speeldagen schorsing door het Bondsparket hadden geweigerd. Vrijdag haalde Mpoku opnieuw zijn gram. De Congolese middenvelder is enkel geschorst voor de Clasico tegen RSCA, maar is woensdag in de kwartfinales van de Beker van België tegen Antwerp opnieuw beschikbaar voor de Luikenaars.

Drie spelers mogen beschikken bij Essevee

Zulte Waregem maakt zijn huiswerk voor de komende wintermercato. In januari zouden één of twee gerichte versterkingen welkom zijn. Maar daarvoor moet de huidige kern eerst worden ‘geoptimaliseerd’, zoals Francky Dury het enkele weken eerder omschreef.

Essevee telt 27 kernspelers en 4 spelers die worden verhuurd. Dat is veel, zeker omdat er aan de Gaverbeek geen Europees voetbal wordt gespeeld. De optimalisatie trekt zich stilaan op gang want drie spelers mogen beschikken. Het Waregemse verhaal van Mikael Soisalo is al langer ten einde. De Finse winger is de snelste speler van de selectie, maar technisch geen kraan. Een voetballer met oogkleppen. De 21-jarige kan terugkeren naar zijn thuisland, waar twee clubs concrete interesse tonen. Maar ook vanuit Portugal wordt er een oplossing aangereikt. Soisalo zou de tweede optie prefereren.

Ook George Timotheou mag Zulte Waregem verlaten. De centrale verdediger kwam in de zomer over van Schalke 04 II, en telt momenteel amper 38 competitieminuten. Timotheou is verre van een afgewerkt product, waar vooral fysiek nog werk aan is. Te veel werk dus. Ook voor hem ligt er een opportuniteit in zijn thuisland. Het Australische Adelaide United lonkt.

Nikolaos Kainourgios startte nog in de competitieopener tegen KV Mechelen. De Griekse linksachter viel toen zo zwaar door de mand dat hij daarna sporadisch meer het wedstrijdblad haalde. Clubs uit 1B en uit Griekenland tonen interesse in de 21-jarige. (OPl)

Nicky Hayen mag voortdoen, Ferrera komt zeker niet

Nicky Hayen kreeg vanmiddag van zijn Japanse bazen te horen dat hij mag voortdoen tot aan de wintesrtop. Minstens tot aan de winterstop. “Het is inderdaad zo dat ik zeker nog de resterende matchen van dit jaar T1 zal zijn”, aldus Hayen. “Maandag gaan we rond tafel zitten en leggen we samen alle kaarten op tafel. Er zal sowieso een plan A en plan B zijn. Zeker is dat ik in beide plannen pas. Als het niet als T1 is, is het sowieso als lid van de staf. “ Intussen kregen we te horen dat Emilio Ferrera zeker geen kans meer maakt.

Jürgen Klopp blijft tot 2024 bij Liverpool

Jürgen Klopp (52) heeft zijn contract bij Liverpool met twee jaar verlengd tot 2024. De Duitser zit sinds oktober 2015 op de bank bij de Reds. Daarvoor was hij zeven seizoenen trainer van Borussia Dortmund.

Klopp leidde Liverpool vorig seizoen naar eindwinst in de Champions League. Een jaar eerder verloren de Engelsen de finale tegen Real Madrid. Een Engelse titel kon Klopp de Liverpoolsupporters nog niet schenken. Vorig seizoen bleek Manchester City net te sterk (98 tegen 97 punten). Mogelijk komt het er dit seizoen wel van. Na zestien speeldagen heeft Liverpool een comfortabele voorsprong van 8 punten op eerste achtervolger Leicester City. Uittredend kampioen Manchester City volgt al op 14 punten.

In de Champions League stootten de Reds vlot door naar de achtste finales, na onder meer twee keer winst tegen KRC Genk (1-4 en 2-1). “Deze club is zo’n goeie omgeving. Ik kan mij niet inbeelden dat ik hier zou weggaan”, reageert Klopp, de sportieve baas van Divock Origi. “Voor iemand die in het voetbal wil werken in een omgeving waar de organisatie op z’n best is - vanaf de steun van de supporters tot de visie van de eigenaars - bestaat er geen betere plek dan hier.”

Philippe Sandler geopereerd

Philippe Sandler is met succes geopereerd aan zijn linkerknie. De 22-jarige Amsterdammer sukkelde met een hardnekkige blessure en ging in overleg met moederclub Manchester City onder het mes. Hij hoopt over twee maanden weer te spelen. Sandler startte dit seizoen bij Anderlecht negen competitieduels in de basis, tot hij weer geblesseerd raakte in de bekerwedstrijd op Moeskroen.

Bournemouth moet Oranje-international Aké zes weken missen

De hamstringblessure die Nathan Aké vorige week opliep, houdt de verdediger van Bournemouth zes weken aan de kant. De international van het Nederlands elftal kan zijn club dus niet helpen tijdens het drukke programma met de feestdagen. Aké (24) raakte vorige week geblesseerd in de verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool.

Na een gewonnen sprintduel met Mohamed Salah greep de voetballer uit Den Haag naar de achterkant van zijn rechterbovenbeen. Met een van pijn vertrokken gezicht strompelde Aké het veld af. Vrijwel direct daarna kwam Liverpool op voorsprong. De ‘Reds’ liepen vervolgens uit naar een makkelijke zege (0-3).

“De MRI-scan leverde relatief goed nieuws op”, zegt manager Eddie Howe. “We dachten dat het er slecht uit zou zien, maar de schade valt mee. We denken dat Nathan zes weken aan de kant staat, het kan ook iets korter worden”, aldus Howe. Aké is een vaste waarde achterin bij Bournemouth, dat ook Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) in de selectie heeft. De Oranje-international staat volgens Engelse media in de belangstelling van Manchester City en Chelsea, zijn oude club.

Gerrard verlengt contract bij Rangers

Steven Gerrard heeft zijn contract bij Rangers FC met twee jaar verlengd, tot 2024. Het Liverpoolicoon (39) traint de Schotse traditieclub (ex-Glasgow Rangers) sinds de zomer van 2018. Donderdag plaatste hij de Rangers voor de zestiende finales van de Europa League. In de Schotse competitie volgt het team na vijftien speeldagen op 2 punten achterstand van eeuwige rivaal Celtic.

“Toen ik het voorstel kreeg om mijn contract te verlengen, was dat geen moeilijke beslissing. Ik ben hier heel gelukkig en samen zijn we iets heel speciaal aan het opbouwen”, zegt de voormalige middenvelder. “Ik wil het bestuur bedanken voor het vertrouwen en de fans voor de fantastische steun die ze dit en vorig seizoen al hebben gegeven.”

Roman Bezus (AA Gent) haalt Team van de Week

Roman Bezus is opgenomen in het Team van de Week van de Europa League. De Oekraïense middenvelder van AA Gent had donderdagavond met twee assists voor Laurent Depoitre een ruim aandeel in de 2-1 zege tegen Oleksandriya, waardoor de Buffalo's als groepswinnaar doorstootten naar de zestiende finales.

Bezus vormt op het middenveld een kwartet met onder meer Bukayo Saka, die Arsenal met een late treffer een punt bezorgde op het veld van Standard (2-2).

Drie spelers van Manchester United halen de ideale elf: aanvaller Mason Greenwood, middenvelder Juan Mata en rechtsachter Ashleigh Young. De Engelsen wonnen met 4-0 van AZ.

- Het team -

Belec - Young, Gnagnon, Trauner, Clichy - Saka, Bezus, Mata, Asano - Diogo Jota, Greenwood

Australië en Nieuw-Zeeland willen samen WK 2023 voor vrouwen organiseren

Australië en Nieuw-Zeeland hopen in 2023 gezamenlijk het WK voetbal voor vrouwen te mogen organiseren. De twee landen hebben een door beide overheden gesteund bid ingeleverd bij de FIFA.

De landen hadden tot en met vrijdag de tijd om hun ‘bidbook’ in te leveren. De FIFA wil in mei volgend jaar het gastland aanwijzen. Australië en Nieuw-Zeeland hebben concurrentie van Argentinië, Brazilië, Colombia, Japan, Zuid-Korea (in combinatie met Noord-Korea) en Zuid-Afrika. Het was al bekend dat Australië en Nieuw-Zeeland interesse hadden, maar niet om het samen te organiseren.

“Australië en Nieuw-Zeeland hebben een succesvolle geschiedenis in het samenwerken bij grote sportevenementen en daar zijn de WK’s rugby en cricket, in 2017 en 2015, goede voorbeelden van”, zei Richard Colbeck, de Australische minister van Jeugd en Sport. “Als we het WK mogen verwelkomen, dan versterken we onze reputatie als leider op het gebied van vrouwensport.”

Australië deed ook een gooi naar het WK voor mannen in 2022, dat werd toegewezen aan Qatar.