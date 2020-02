Football Talk. Mpati riskeert een speeldag schorsing, ploegmaat Beridze vier Redactie

18 februari 2020

10u07

Bron: Belga 0

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en 500 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor Lokeren-verdediger Tracy Mpati, die zondag op de 26e speeldag in 1B rechtstreeks werd uitgesloten. Zijn ploegmaat Giorgi Beridze riskeert vier speeldagen en 2.000 euro boete wegens natrappen.

Net voor het halfuur werd de rechtsback van het veld gestuurd, nadat hij de doorgebroken Virton-spits Soumaré neer had gehaald. Helemaal in het slot incasseerde ook Beridze een rode kaart. De spits van Lokeren dribbelde zich vast en trapte uit frustratie tegen het been van Glenn Claes. De rode lantaarn in de Proximus League verloor de partij op Daknam met 0-2.

Indien Sporting Lokeren zich neerlegt bij de strafmaat voor Mpati, mist de Brusselaar de verplaatsing naar Roeselare van komende zaterdag. Voor Beridze staan de laatste competitiewedstrijden en de eerste twee duels van de play-downs op de wip. De Waaslanders beslissen dinsdag of ze de sancties aanvaarden.