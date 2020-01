Football Talk. Mousa Dembélé krijgt Van Bronckhorst als coach bij Guangzhou R&F De voetbalredactie

03 januari 2020

09u20

Bron: Belga 0

Mousa Dembélé krijgt Van Bronckhorst als coach bij Guangzhou R&F

De Nederlander Giovanni van Bronckhorst gaat aan de slag als coach van Guangzhou R&F, de Chinese club van Mousa Dembélé. Hij wordt er de vervanger van de Serviër Dragan Stojkovic, met wie de samenwerking vrijdag werd beëindigd.

“De voorbije vijf seizoenen hebben we een mooi parcours afgelegd met Mr. Stojkovic. Hij was de langst dienende trainer in de clubgeschiedenis. Dit was een moeilijke beslissing maar om als club vooruitgang te kunnen boeken, geloven wij dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk”, zo meldt de club, die afgelopen seizoen twaalfde werd in de Chinese competitie.

De 44-jarige Van Bronckhorst wordt zaterdag voorgesteld. Hij krijgt Jean-Paul van Gastel als zijn assistent. De twee werkten succesvol samen bij Feyenoord. Van Bronckhorst verliet afgelopen zomer de Rotterdamse club met een landstitel en twee Nederlandse bekers.

De oud-aanvoerder van het Nederlands elftal werkte de afgelopen maanden voor de The City Group, waar clubs als Manchester City, New York City FC en Melbourne City FC onder vallen. Guangzhou R&F hoort niet bij dat concern en werkt op het gebied van jeugdopleiding samen met Ajax. Het stadion op het jeugdcomplex draagt de naam van Edwin van der Sar, de huidige algemeen directeur van de kampioen uit Amsterdam.