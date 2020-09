Football Talk. Mourinho roept op om Alderweireld te sparen - Armeense international trekt naar oorlog Redactie

30 september 2020

07u41 0

Mourinho doet oproep aan bondscoaches

Als het aan José Mourinho ligt, komen de spelers van Tottenham Hotspur de komende paar weken niet tot nauwelijks in actie voor nationale teams. De Portugese trainer zou dat het meest verstandige vinden, gezien het drukke programma van de Londense club. Bij de Spurs is Toby Alderweireld de enige overgebleven Rode Duivel.

Tottenham speelt bijna elke week drie wedstrijden. De Spurs zijn veroordeeld tot de kwalificatie van de Europa League. Maccabi Haifa is donderdag in de play-offs de tegenstander. Daarnaast staan ook wedstrijden in de Premier League op het programma. Dinsdag won Tottenham na strafschoppen in de League Cup van Chelsea.

“Ik hoop dat de bondscoaches om de spelers geven en dat ze hen beschermen, want de spelers van Tottenham Hotspur hebben deze week ongelooflijk veel minuten gemaakt. Het kan erg gevaarlijk zijn ze zoveel te belasten”, aldus Mourinho.

Haroyan trekt naar het front in plaats naar zijn nieuwe club

De Griekse eersteklasser Larissa zal nog niet meteen op zijn nieuwe verdediger Varazdat Haroyan kunnen rekenen. De Armeense international (51 caps) werd net als alle Armeense mannen onder de veertig jaar gemobiliseerd in het conflict met buurland Azerbeidzjan. “Haroyan bevindt zich al in de oorlogszone”, meldde Larissa, dat de 28-jarige linksachter eerder deze maand overnam van het Russische Ural Yekaterinburg.