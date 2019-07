Football Talk. Mourinho onderhandelt in China - Elleboogstoot kost Fellaini 3 duels schorsing - Pereira tot 2023 bij Man United De voetbalredactie

05 juli 2019

Mourinho onderhandelt in China

Heeft José Mourinho binnenkort een nieuwe job? De Portugees zit momenteel in China en onderhandelt er met de eersteklasser Guangzhou Evergrande. Mogelijk wordt hij zelfs coach van de Chinese nationale ploeg.

José Mourinho werd gespot met Hui Ka Yan, de rijkste man in China en de eigenaar van de Evergrande Real Estate Group. Dat grote vastgoedbedrijf kocht Guangzhou –momenteel gecoacht door Fabio Cannavaro- negen jaar geleden. Hui staat daarnaast bekend als een voetballiefhebber. Zo wil hij het niveau van de Chinese Super League serieus opkrikken. En Mourinho moet/kan daaraan zijn steentje bijdragen.

Mourinho werd eind vorig jaar ontslagen door Manchester United. ‘The Special One’ zit sindsdien zonder club en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wordt het een Chinees avontuur? Afwachten.

Elleboogstoot kost Fellaini drie duels schorsing

De Chinese voetbalbond heeft voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini (Shandong Luneng) een schorsing van drie speeldagen opgelegd voor een elleboogstoot tijdens de wedstrijd bij Tianjin Teda (2-1) twee weken geleden. Fellaini kreeg ook een boete van 30.000 Chinese renminbi (3.870 euro). De middenvelder werd in de slotfase uitgesloten na een tussenkomst van de VAR. Die kon op beelden duidelijk zien hoe Fellaini in de zestienmeter zijn rechtstreekse tegenstander een vrijwillige elleboogstoot gaf.

Fellaini trok begin febuari naar China. Sindsdien kwam hij bij Shandong Luneng tot negentien officiële duels, waarin hij zeven keer scoorde en twee assists gaf. Het was zijn eerste rode kaart in China.

Andreas Pereira tot 2023 bij Manchester United

Manchester United heeft het contract van Andreas Pereira verlengd tot medio 2023, met een optie op nog een extra jaar. De Belgische Braziliaan had nog een contract tot eind volgend seizoen. De 23-jarige Pereira, die in Duffel werd geboren en jarenlang Belgisch jeugdinternational was, ligt al sinds juli 2012 onder contract op Old Trafford. Voordien kreeg hij zijn opleiding bij Lommel en PSV. Pereira maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United in augustus 2014, maar een doorbraak bleef uit. Na uitleenbeurten aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018) was het voorbije seizoen zijn beste ooit in rood-witte loondienst. Pereira kwam tot 22 officiële duels voor Man Utd, waarin hij één keer scoorde.

In september vorig jaar maakte Pereira ook zijn debuut voor de Seleçao in de vriendschappelijke interland bij El Salvador (0-5-zege). Aangezien het maar om een oefenduel ging, kan hij in de toekomst nog steeds voor de Rode Duivels uitkomen. Die kans lijkt wel eerder klein. Pereira gaf al meermaals aan ervan te dromen voor Brazilië te kunnen spelen.

Chelsea stelt Bart Caubergh aan als ‘Head of Performance’ bij vrouwenploeg

Chelsea heeft onze landgenoot Bart Caubergh toegevoegd aan de managementstaf van haar vrouwenteam. Caubergh wordt ‘Head of Performance’ bij de Londense club. Hij zal de volledige staf coördineren en toezicht houden op het individueel programma van elke speelster.

Caubergh was in het verleden actief als physical coach bij achtereenvolgens Racing Genk, het Russische Krylia Sovetov Samara, Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten, het Iraanse nationale team, het Cypriotische APOEL Nicosia en het Saoedische Al-Batin. Bij die laatste club mocht hij in november - samen met coach Frank Vercauteren - beschikken.

Cocu opvolger van Lampard bij Derby County

De Engelse tweedeklasser Derby County heeft Phillip Cocu aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 48-jarige Nederlander ondertekende een contract voor vier seizoenen. Cocu is de opvolger van Frank Lampard, die gisteren terugkeerde als T1 naar Chelsea. De gewezen Oranje-international zal bij Derby County bijgestaan worden door zijn landgenoten Chris van der Weerden (ex-Germinal Beerschot) en Twan Scheepers (ex-Lommel). "Ik ben erg vereerd dat Derby County mijn nieuwe club wordt", zegt Cocu. "Ik kan niet wachten het team en de fans ontmoeten en dit avontuur samen te starten.”

Voor Cocu is het zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder coachte hij PSV (2013-2018) en Fenerbahçe (2018). Met de Eindhovenaren veroverde hij drie titels en een beker. Bij Fenerbahçe ging het vorig najaar al snel mis. Na vijftien wedstrijden - en slechts drie zeges - werd de Nederlander ontslagen. Hij was slechts vier maanden hoofdcoach in Istanboel. Dit voorjaar werd zijn naam geregeld in verband gebracht met Anderlecht, maar tot een contract kwam het niet.

Derby County beëindigde de Championship vorig seizoen als zesde en bereikte zo de play-offs voor promotie. Daarin werd eerst Leeds United uitgeschakeld, maar vervolgens verloren van Aston Villa dat zo promoveerde naar de Premier League.