Football Talk. Moses Simon definitief naar Nantes - Zware blessure voor Muslera - Boyata 1 match geschorst Redactie

15 juni 2020

17u35

Bron: Belga 0

Nantes neemt Moses Simon (ex-AA Gent) definitief over van Levante

FC Nantes neemt de Nigeriaanse international Moses Simon definitief over van het Spaanse Levante. Dat deelde de Franse eersteklasser maandag mee. De voormalige spits van AA Gent werd afgelopen seizoen al gehuurd van Levante, nu licht Nantes ook de aankoopoptie. Dat kost de club naar verluidt 5 miljoen euro.

De 24-jarige Simon speelde van januari 2015 tot juni 2018 voor Gent. Dat plukte hem weg bij het Slovaakse Trencin. Eind mei werd hij door de fans van Nantes tot Speler van het Jaar verkozen.

Seraing verwelkomt zes spelers van FC Metz

FC Seraing krijgt zes jonge spelers van FC Metz ter beschikking. Dat meldde de Luikse club maandag. Het naar 1B gepromoveerde Seraing is een sattelietclub van de Noord-Franse eersteklasser.

Seraing verwelkomt de 20-jarige Senegalese aanvaller Amadou Dia N’Diaye, de 21-jarige Belgische middenvelder Sami Lahssaini, een jeugdproduct van Seraing, en vier Fransen: de 19-jarige Guillaume Dietsch, doelman bij de Franse U19, de 18-jarige verdediger Yann Godart, de 20-jarige verdediger Aboubacar Lô en de 20-jarige middenvelder Georges Mikautadze.

Op zijn Ivoriaan Ali Sanogo kan Seraing enkele maanden geen beroep doen. De 21-jarige aanvaller werd maandag in Antwerpen geopereerd aan de kruisbanden van de rechterknie.

Boyata (Hertha Berlijn) één speeldag geschorst na rode kaart tegen Frankfurt

Hertha Berlijn moet het slechts één speeldag zonder Dedryck Boyata stellen. Na zijn rode kaart van zaterdagavond tegen Eintracht Frankfurt (1-4-nederlaag) kreeg de 29-jarige verdediger de minimumsanctie. De Rode Duivel ontbreekt dinsdagavond in het uitduel tegen SC Freiburg.

Dedryck Boyata was zaterdag de antiheld in Hertha Berlijn-Eintracht Frankfurt. Na aantikken van Bas Dost op de rand van de zestienmeter kreeg de verdediger een tweede gele kaart op slag van rust. De thuisploeg leidde op dat moment met 1-0, maar met een man meer keerde Frankfurt het tij in de tweede helft.

Muslera (Galatasaray) loopt zware beenblessure op

Galatasaray-doelman Fernando Muslera heeft zondag een breuk in zowel zijn scheen- als kuitbeen opgelopen in de eerste wedstrijd van zijn club sinds de hervatting van de Turkse competitie na de onderbreking door de coronacrisis. Dat heeft Galatasaray bekendgemaakt.

De 33-jarige Uruguayaanse international (116 caps) blesseerde zich in de eerste helft van de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Rizespor na contact met aanvaller Milan Skoda. Maandag ondergaat de aanvoerder van Galatasaray nog bijkomende onderzoeken, waarna hij onder het mes gaat.

Na de nederlaag tegen Rizespor staat Galatasaray op de derde plaats in de Turkse eerste klasse, op zes punten van koplopers Trabzonspor en Basaksehir.

Kalplerimiz sizinle! 💛❤️ pic.twitter.com/sRBiwQREew Galatasaray SK(@ GalatasaraySK) link

Casillas niet langer kandidaat-bondsvoorzitter in Spanje

Voormalig topdoelman Iker Casillas is niet langer kandidaat-voorzitter bij de Spaanse Voetbalbond RFEF, zo maakte hij bekend op zijn sociale media.

Als reden haalt de intussen 39-jarige wereldkampioen van 2010 de gevolgen van het coronavirus aan. Spanje is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen. "Ons land gaat gebukt onder een uitzonderlijke sociale, economische en gezondheidscrisis. Voorzittersverkiezingen zijn daarbij vergeleken slechts een bijzaak", aldus Casillas. "In de sportwereld moeten we de clubs, spelers en competities helpen en onze energie niet verspillen aan een uitputtende verkiezingsstrijd."

Casillas diende medio februari, voor de uitbraak van de coronapandemie, officieel zijn kandidatuur in. Hij zou de enige tegenkandidaat worden voor huidig preses Luis Rubiales, die nu de weg vrij heeft richting een tweede ambtstermijn. De verkiezing staat op 17 augustus op het programma.

De voormalige doelman van Real Madrid kreeg op 1 mei 2019 een hartaanval op training. Enkele maanden later hervatte hij de trainingen, maar sinds het incident speelde hij nog geen wedstrijd. Officieel staat hij nog op de loonlijst van Porto, waar hij in de staff opgenomen werd. Zijn definitief afscheid heeft hij nooit aangekondigd.