Football Talk. Miyoshi (Antwerp) out voor Kortrijk - Acolatse (STVV) op huurbasis naar Israël

05 februari 2020

19u15

Antwerp: Miyoshi out

Geen Koyi Miyoshi morgen bij Antwerp. De Japanner, nog maar net terug helemaal fit, sloeg op training de enkel om die hem eerder enkele maanden aan de kant hield. Hij bleef vandaag binnen, morgen worden er verdere onderzoeken gedaan. Naast Mbokani - geschorst - dus nog een aanvallende kracht waar Laszlo Bölöni morgen geen beroep op kan doen.

De volledige selectie van Antwerp: Bolat, Buta, Arslanagic, Hoedt, De Laet, Haroun, De Sart, Rodrigues, Refaelov, Lamkel Zé, Gano, Teunckens, Seck, Juklerod, Defour, Coopman, Baby, Benson, Mirallas

Acolatse (STVV) op huurbasis naar Israël

STVV leent linkerflank Elton Acolatse op huurbasis uit aan Hapoel Beer Jeva in Israël. Acolatse leek zich dit seizoen eindelijk te kunnen doorzetten maar hij geraakte intussen onder de nieuwe coach Milos Kostic helemaal uit beeld. (FKS)

Dortmund moet kapitein Reus maand missen door spierblessure

Borussia Dortmund kan de komende weken niet rekenen op zijn kapitein Marco Reus. Dat maakte de Bundesliga-club van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard woensdag zelf bekend. Reus liep dinsdagavond in het verloren bekerduel bij Werder Bremen (3-2) een spierblessure op.

“Zijn blessure lijkt hem tot vier weken aan de kant te houden”, lieten de Borussen op Twitter optekenen. “Nadien is het de bedoeling dat hij de trainingsarbeid hervat.”

Reus mist door zijn blessure de topper van zaterdag in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Ook de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, op 18 februari thuis tegen PSG, komt zeker te vroeg. De terugwedstrijd in Parijs staat op 11 maart op het programma.

Dortmund staat momenteel derde in de Bundesliga, met 39 punten na twintig speeldagen. Koploper Bayern München heeft drie punten meer. In de DFB Pokal was dinsdag, voor het derde jaar op rij, de achtste finales het eindstation.

Philippe Saint-Jean volgt zieke Bernd Hollerbach op als T1 van Moeskroen

Excelsior Moeskroen heeft aangekondigd dat Philippe Saint-Jean tot het einde van het seizoen de fakkel overneemt van de zieke Bernd Hollerbach als hoofdcoach. De 65-jarige Saint-Jean was eerder al hoofdcoach van Moeskroen en momenteel hoofd van het opleidingscentrum, Futurosport, op Le Canonnier.

Bernd Hollerbach is nog steeds herstellende van ziekte en zou ook de komende weken het team nog niet kunnen leiden. De vijftigjarige Duitser nam in het begin van het seizoen het roer over bij de Henegouwers en behaalde snel enkele uitstekende resultaten. In december werd hij echter ziek, waarop technisch directeur Rudi Vata overnam als interimcoach.

De resultaten van Moeskroen waren sinds de kerstperiode echter dramatisch, met vier nederlagen op rij. Daarom werd nu ingegrepen. Vata keert terug naar zijn functie als technisch directeur. De gezondheidstoestand van Hollerbach wordt na het seizoen opnieuw geëvalueerd

Wormuth is ook volgend seizoen trainer van Dessers bij Heracles

Frank Wormuth is ook volgend seizoen trainer van het Heracles Almelo van Cyriel Dessers. De Eredivisieclub behoudt het vertrouwen in de 59-jarige Duitse oefenmeester. De optie in zijn contract is om die reden gelicht. “In anderhalf jaar heeft Frank bewezen dat zijn manier van werken is aangeslagen”, aldus technisch manager Tim Gilissen. “We zien het terug in de prestaties van het team en de ontwikkeling van individuele spelers. Die lijn willen we graag doortrekken.”

Heracles staat momenteel tiende in de Eredivisie. De coach reageerde opgetogen. “Ik heb het hier in Almelo goed naar mijn zin, de club past goed bij mij. Ik geniet van het werk dat ik doe en van de omgeving waarin dat plaatsvindt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking”, aldus de Duitser.

Naast Cyriel Dessers, dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten, staan ook landgenoten Lucas Schoofs en Dario Van den Buijs onder contract bij Heracles.

Birger Verstraete op weg terug na knieblessure

Birger Verstraete heeft tot dusver nog niet te veel plezier beleefd aan zijn transfer afgelopen zomer van AA Gent naar de Duitse promovendus FC Keulen. Terwijl die andere landgenoot, Sebastiaan Bornauw, een vaste basisplaats heeft bij de Geitenbokken, sukkelt Verstraete al bijna het hele seizoen met de knie. Woensdag liet Keulen weten dat Verstraete “progressie maakt in zijn herstel”. Hij trainde individueel.

In januari, op trainingskamp in Benidorm, stak de kniepijn in een oefenwedstrijd tegen Charleroi weer de kop op. Verstraete speelde sindsdien niet meer voor Keulen. Hij kwam tot dusver in tien officiële duels in actie.

De 25-jarige middenvelder, die in september 2018 één cap verzamelde bij de Rode Duivels, maakte in juli vorig jaar voor zo’n vier miljoen euro de oversteek naar Keulen. Bij het begin van het seizoen was hij een vaste pion op het middenveld van de roodhemden, maar midden september viel onze landgenoot uit met een meniscusblessure. Die hield hem tot begin november aan de kant, waarna Verstraete basisplaatsen afwisselde met een plek op de bank.

💪 @Verstraete41 hat im heutigen Training mit Dennis Morschel für sein Comeback nach der Operation gearbeitet! #effzeh pic.twitter.com/LFSeXBZVW2 1. FC Köln(@ fckoeln) link

Udinese haalt transfervrije Prödl binnen

Serie A-club Udinese heeft zich versterkt met de transfervrije verdediger Sebastian Prödl. De 32-jarige Oostenrijker liet op Transfer Deadline Day zijn overeenkomst bij Watford ontbinden en ondertekende een overeenkomst voor anderhalf jaar bij Udinese.

Voor Prödl wordt het zijn eerste avontuur in Italië na zijn doorbraak bij Sturm Graz en passages bij Werder Bremen en Watford. Bij de Hornets was de 73-voudig Oostenrijks international centraal achterin een concurrent van onze landgenoot Christian Kabasele. Hij kwam in de heenronde echter maar drie keer in actie. In zijn 4,5 jaar bij Watford kwam hij in totaal tot 85 wedstrijden.

Subotic (ex-Dortmund) krijgt open doekje van die Gelbe Wand

What a special moment. 💛🖤



The Yellow Wall salutes longtime @BlackYellow defender Neven Subotic after Dortmund's win vs Union Berlin. pic.twitter.com/KSdlZDPwB2 FOX Soccer(@ FOXSoccer) link

Borussia Dortmund won zaterdagmiddag met 5-0 van Union Berlin, de twaalfde in de Bundesliga. Voor Neven Subotíc was het een speciale wedstrijd. De Servische verdediger speelde bijna negen jaar voor Dortmund en pakte er twee titels. De fans zijn Subotic duidelijk nog niet vergeten en zongen hem minuten lang toe na de wedstrijd.

Cagliari-directeur: “Waarom zou Nainggolan niet kunnen blijven?”

Blijft Radja Nainggolan (31) bij Cagliari? Directeur Mario Passetti heeft alvast laten weten dat hij niet inziet waarom onze landgenoot ook na de zomer niet voor The Rossoblu zou kunnen spelen. Nainggolan fleurt op bij zijn oude liefde, in 22 wedstrijden scoorde hij al vijfmaal en deelde hij evenveel assists uit. Cagliari staat ook op een knappe zevende plek. “Waarom zou hij niet kunnen blijven”, aldus Passetti. “Het is duidelijk welke impact hij heeft op deze ploeg. Hij kent een zeer goed seizoen. We zullen binnenkort spreken over zijn toekomst. Het is een beetje een complexe situatie. Maar misschien kunnen we hem houden als we de Europa League halen.” Onder Antonio Conte verzamelde Radja nog amper minuten bij Inter.

Brescia zet coach Corini voor de tweede keer dit seizoen aan de deur, Lopez volgt hem op

Serie A-club Brescia heeft coach Eugenio Corini voor de tweede keer dit seizoen ontslagen. De Lombardische club zette de 49-jarige Corini begin november al eens aan de deur om hem nauwelijks een maand later al terug te halen. Nog eens twee maanden later volgt een tweede ontslag. Zijn opvolger is de Uruguayaan Diego Lopez. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt. De 45-jarige Lopez coachte eerder in Italië Cagliari, Bologna en Palermo. Hij leidt deze namiddag al zijn eerste training.

Corini leidde Brescia vorig seizoen naar de titel in de Serie B en bijhorende promotie, maar in de Serie A loopt het al het hele seizoen erg moeizaam. De club van eeuwig woelwater Mario Balotelli staat na 22 speeldagen negentiende en voorlaatste met vijftien punten. Rode lantaarn SPAL telt ook vijftien punten. Het duo telt momenteel vier punten minder dan nummer zeventien Lecce, dat op de eerste veilige plaats staat.

De vaudeville in Brescia gaat zo maar door. Tussen begin november en begin december was voormalig Italiaans international Fabio Grosso een maand hoofdcoach van de blauwhemden, maar ook dat werd geen succes.

Naast Balotelli telt de club met Italiaans international Sandro Tonali en de IJslander Birkir Bjarnason (ex-Standard) nog enkele bekende namen in haar rangen.

Nicolas Rajsel tekent bij het Azerbeidzjaanse Gabala

Nicolas Rajsel, van wie het contract op Transfer Deadline Day werd ontbonden bij KV Oostende, heeft een nieuwe ploeg. De 26-jarige aanvaller ondertekende een contract voor anderhalf jaar bij het Azerbeidzjaanse Gabala.

De in Frankrijk geboren Sloveen speelde de voorbije vijf seizoenen in België voor Union (2014-2017) en KV Oostende (2017-2019). Vooral bij de Brusselaars was de spits succesvol met 22 goals in de Proximus League in 52 duels. Oostende haalde hem vervolgens naar zee, maar daar bleef door blessureleed een doorbraak uit.

Gabala, dat deze winter ook Abdelrafik Gérard weghaalde bij Union, staat momenteel zevende en voorlaatste in de plaatselijke eerste klasse. Het team telt nauwelijks één puntje voorsprong op rode lantaarn Sabail. De laatste in Azerbeidjzan degradeert rechtstreeks naar tweede klasse.

Voorzitter van Angers zit in voorlopige hechtenis na seksuele mishandeling

De voorzitter van de Franse eersteklasser Angers, Saïd Chabane, is aangehouden voor seksuele mishandeling. Dat bevestigde de procureur van Angers, Eric Bouillard. De 55-jarige Chabane, die voorzitter van de club is sinds 2011, zou zijn functie als machthebber hebben misbruikt.

Chabane werd vanmorgen om 8 uur aangehouden. Er liep sinds 7 januari een onderzoek naar hem na een klacht van een personeelslid van de club, die claimde het slachtoffer te zijn geworden van seksuele agressie. Twee andere slachtoffers hebben intussen ook klacht ingediend.

Angers staat momenteel op een kleurloze dertiende plaats in de Ligue 1. Het team speelt voor het vijfde opeenvolgende seizoen in de Franse eerste klasse. Doelman Ludovic Butelle (ex-Club Brugge) staat onder contract bij 'le SCO', net als onze landgenoot Baptiste Guillaume die momenteel wordt uitgeleend aan tweedeklasser Valenciennes.