Football Talk. Mist Boateng (Bayern) CL-finale? - Vier maats Nainggolan besmet - Topschutter tekent bij Deinze nieuw contract

20 augustus 2020

Topschutter Lennart Mertens tekent bij Deinze nieuw en beter contract

Lennart Mertens, met 28 goals vorig seizoen de onbetwiste topschutter in eerste amateurklasse, verlengt net voor de start van de competitie zijn contract bij SK Deinze met drie seizoenen en een optie op een vierde. De 28-jarige diepe spits lag nog tot juni 2021 onder contract bij de oranjehemden, maar tekende een verbeterde overeenkomst. Deinze vreesde hem alsnog te verliezen.

“Na de oefenmatchen die we tegen Cercle Brugge en KV Kortrijk speelden en wonnen staken beide ploegen hun interesse in Mertens niet onder stoelen of banken”, beweert Deinze-trainer David Gevaert.

Vandaar dat de razend ambitieuze clubvoorzitter Denijs Van De Weghe kort op de bal speelde. Hij bood Mertens een betere overeenkomst aan. Thuis tegen Union begint de centrumspits vrijdagavond aan zijn vijfde seizoen bij Deinze. (FHN)

Italiaan Daniele Orsato fluit Champions League-finale

De Italiaan Daniele Orsato is door de UEFA aangeduid om de finale van de Champions League van zondagavond tussen Bayern München en Paris Saint-Germain in goede banen te leiden.

Voor de 44-jarige Italiaan, internationaal scheidsrechter sinds 2010, is het de eerste Europese finale in zijn carrière. In de Europa League-finale van vorig seizoen tussen Chelsea en Arsenal was hij de vierde ref. Zijn assistenten en de videoscheidsrechter komen ook uit Italië, de Roemeen Ovidiu Hategan is de vierde scheidsrechter.

Bayern-verdediger Boateng sukkelt met spierproblemen

Bayern-verdediger Jérôme Boateng heeft woensdagavond in de met 3-0 gewonnen halve finale van de Champions League tegen Olympique Lyon een spierblessure opgelopen, zo bevestigde zijn coach Hansi Flick na het duel. Daardoor moest Boateng bij de rust in de kleedkamer blijven, hij werd vervangen door Niklas Süle. Over de speelkansen van Boateng in de finale tegen PSG is er nog geen duidelijkheid.

Die finale van zondagavond wordt meer dan waarschijnlijk ook het laatste duel van Thiago Alcantara voor de Rekordmeister, zo weet het Duitse voetbalblad Kicker. De 29-jarige Spaanse middenvelder, al jaren de stofzuiger op het Münchense middenveld, zou in de belangstelling staan van de Engelse kampioen Liverpool. Volgens RMC Sport heeft Thiago een nieuwe uitdaging nodig en kan hij in Liverpool een contract voor vier seizoenen ondertekenen.

Liverpool opent nieuwe seizoen met thuiswedstrijd tegen Leeds

De Engelse landskampioen Liverpool start het nieuwe seizoen in de Premier League op 12 september met een thuiswedstrijd tegen promovendus Leeds United, zo maakte de Premier League donderdag bekend. Vicekampioen Manchester City staat op de eerste speeldag voor een thuiswedstrijd tegen Aston Villa, terwijl stadsgenoot Manchester United naar Burnley afreist. Beide wedstrijden zullen echter pas later afgewerkt worden, omdat beide clubs deze maand nog verplichtingen hadden. City ging er in de kwartfinales van de Champions League uit, United in de halve finale van de Europa League.

De eerste topper wordt al op de tweede speeldag gespeeld. Dan staan Chelsea en Liverpool tegenover elkaar. Een week later ontvangt Liverpool Arsenal.

Nieuwe coronabesmettingen bij Cagliari

Nadat de Bulgaar Kiril Despodov eerder deze week al positief testte, zijn er opnieuw drie coronabesmettingen aan het licht gekomen bij de Italiaanse eersteklasser Cagliari, momenteel nog de club van voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan. Het gaat om Filip Bradaric, Luca Ceppitelli en Alberto Cerri, zo maakte de club woensdagavond bekend.

De testen werden uitgevoerd voor de start van de trainingen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Serie A, dat over een maand van start gaat. De besmette spelers werden in quarantaine geplaatst. Twee andere spelers die met het viertal in contact zijn geweest, worden uit voorzorg afgezonderd van de rest van de spelerskern.

Woensdag testte ook al AS Roma-reservedoelman Antonio Mirante positief. “Het gaat goed, ik vertoon geen symptomen”, liet hij weten in een bericht op zijn Instagram-account.

Publiek opnieuw toegelaten in Chinese voetbalstadions

Voor het eerst sinds de start van het nieuwe seizoen in de Chinese Super League, zullen er zaterdag toeschouwers toegelaten zijn bij een duel, zo werd woensdag beslist. Het seizoen in China kon vanwege de coronacrisis pas op 25 juli na een vertraging van vijf maanden van start gaan. Tot nu toe werden alle wedstrijden achter gesloten deuren afgewerkt in twee bubbels: in Suzhou en Dalian.

Sinds medio mei werd in China echter geen enkel overlijden als gevolg van het virus meer geregistreerd en dus werd er bij de federatie en de overheid gewerkt aan een plan om fans geleidelijk aan weer toe te laten in de stadions. Het duel van zaterdag tussen Shanghai SIPG en Peking Sinobo Guoan wordt zo een interessante testcase, met 500 tickets voor de fans van elk van de twee ploegen. In totaal zouden er zo maximum 1.900 toeschouwers in het stadion toegelaten worden. Zij moeten allemaal een recente, negatieve coronatest kunnen voorleggen, social distancing respecteren en een temperatuurcontrole ondergaan bij het binnengaan van het stadion.

FC Basel neemt afscheid van trainer Marcel Koller

De Zwitserse kampioen FC Basel heeft afscheid genomen van coach Marcel Koller. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd, zo meldt de club. Dat hebben beide partijen in onderling overleg besloten. De 59-jarige Zwitser was twee jaar coach van Basel. Hij eindigde de voorbije seizoenen als tweede en als derde. Dit seizoen bereikte Koller met Basel ook de kwartfinales van de Europa League. Daarin werd het uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk.

ℹ️ Gemeinsamer Entscheid: Der FCB und Marcel Koller verlängern den Vertrag nicht. Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/u45nWjzQSe FC Basel 1893(@ FCBasel1893) link

SK Deinze opent Proximus League zonder Vargas en Neto

Bij SK Deinze zal in de thuismatch tegen Union, vrijdagavond (19 uur) de openingswedstrijd van de Proximus League (1B), nog geen spoor zijn van de nieuwkomers Ronald Vargas, Renato Neto en Dylan De Belder.

“Vargas en Neto komen uit een andere bubbel, worden meermaals getest op Covid-19 en moeten volgens het protocol van de Pro League negen dagen apart trainen”, verduidelijkt trainer David Gevaert. “Zij zullen ten vroegste zaterdag, daags na de openingsmatch, bij de groep aansluiten. Bovendien hebben beiden nog een grote achterstand.”

Ook De Belder, deze week transfervrij overgenomen van Cercle Brugge, blijft nog in de wachtkamer en zal ook de partij van vrijdag 28 augustus bij Seraing missen. Coach Gevaert kan geen beroep doen op Mehdi Tarfi. De Brusselaar onderging tijdens de voorbereiding een enkeloperatie en werkt aan zijn terugkeer. Centrale verdediger Arnaud De Greef is wel inzetbaar. Hij pakte in de oefenmatchen tegen Lierse Kempenzonen en Moeskroen minuten. Viktor Boone, eveneens centrale verdediger, is door een knieletsel hoogst onzeker. (FHN)