Football Talk. Miroslav Klose topkandidaat om staf Bayern te vervoegen Redactie

12 april 2020

09u46 0

Miroslav Klose topkandidaat om assistent van Flick te worden bij Bayern

WK-topschutter aller tijden Miroslav Klose is topkandidaat om assistent-coach van Hansi Flick te worden bij de Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München. De 55-jarige Flick tekende onlangs bij Bayern tot 2023 en dringt intussen aan om Klose zijn assistent te maken. De voormalige spits is momenteel coach van de U17 bij de Rekordmeister. Ze kennen elkaar goed, want Flick was in 2014 assistent-bondscoach toen Klose met de Mannschaft de wereldtitel veroverde in Brazilië. “Ik ken Miro al lang: hij is loyaal en sociaal sterk. Hij zou een aanwinst zijn voor onze staff”, zo klinkt het bij Flick. “Het is nu aan hem om te beslissen.”