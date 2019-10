Football Talk. Minder assistenten op de bank van Anderlecht - Ibrahimovic stoot door in play-offs MLS MJR

21 oktober 2019

08u13 0

Minder assistenten op de bank van Anderlecht

Nieuwe accenten óp het veld onder Vercauteren, maar ook ernaast, op de Anderlecht-bank. Voor de match stonden alle paars-witte assistenten op het veld voor de opwarming. Max De Jong stoomde Van Crombrugge klaar, De Roeck en Ngalula vuurden de basisspelers aan tijdens het positiespelletje, Zetterberg speelde een rondootje met de invallers, en ex-T1 en nu veldtrainer Simon Davies overschouwde het geheel. Rodyse Munienge, de persoonlijke assistent van Kompany die de voorbije weken nadrukkelijk aanwezig was voor en na de wedstrijd, bleef nu aan de zijde van Kompany in de tribunes zitten.

Een paar minuten voor de wedstrijd ging ook Floribert Ngalula naar de tribune. Voor hem was er geen plaats meer op de bank. De Roeck nam plaats naast Vercauteren, naast De Roeck zat Simon Davies en dan vervolgens Zetterberg en De Jong.

Veel hiërarchie moet bij de assistenten evenwel niet gezocht worden. Iedereen had zijn eigen opdracht op de bank en stuurde bij dode momenten bij.

Kompany keek toe vanuit de tribunes, maar kwam wel tijdens de rust en na de match naar de kleedkamers. Naar verluidt sprak hij de spelers toe zoals hij dat ook in het verleden deed.

Ibrahimovic stoot met LA Galaxy door in play-offs MLS

Zlatan Ibrahimovic heeft zich met LA Galaxy verzekerd van een plek in de halve finales van de Western Conference in de Major League Soccer (MLS). Galaxy won met 1-2 bij Minnesota United en daardoor mag het team zich opmaken voor de stadsderby tegen Los Angeles FC.

Ibrahimovic kwam niet tot scoren, maar hij had wel een aandeel in de 0-1. Zelf raakte hij de bal in kansrijke positie niet goed, waarna Sebastian Lletget in tweede instantie wel raak schoot. Jonathan Dos Santos nam de 0-2 voor zijn rekening, Jan Gregus milderde vlak voor tijd namens Minnesota. Alle doelpunten vielen in de laatste twintig minuten.

De twee clubs uit LA gaan strijden om een plek in de eindstrijd van de Western Conference. Het is voor het eerst dat El Trafico, zoals de Derby van LA heet, in de play-offs plaatsvindt. In de Eastern Conference stootte Laurent Ciman zaterdag al door met zijn team Toronto FC. In de halve finales wacht New York City FC.