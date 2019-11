Football Talk. Milan doet Ibrahimovic voorstel - Ziekenboeg Galatasaray eivol - Bayern lonkt naar Pochettino Redactie

21 november 2019

08u31 0

Akpala trainde bij ex-ploeg: “Conditie onderhouden bij Club was privilege”

Opvallend: in de aanloop van zijn terugkeer bij KV Oostende onderhield Joseph Akpala zijn conditie bij… Club Brugge. De spits raakte na een thuiswedstrijd van blauw-zwart aan de praat met manager Vincent Mannaert, die de ex-aanvaller van Club prompt uitnodigde in het Belfius Basecamp: “Tot vorige week heb ik er dagelijks met de beloften getraind”, aldus de Nigeriaan. “Club stond er voor open: ‘Je bent altijd welkom’, klonk het bij Vincent en de voorzitter (Bart Verhaeghe). ’t Was speciaal om opnieuw het shirt van Club te mogen dragen. Dat ik elke dag met de beloften op het veld trainde, hielp me om professioneel te zijn. Het was een privilege - ik heb van binnenuit kunnen zien hoe hard de club gegroeid is”. KV Oostende komt morgen op bezoek bij Club Brugge, al is de kans klein dat Akpala meteen deel zal uitmaken van de wedstrijdkern. (TTV)

Opsteker voor Club: ziekenboeg Galatasaray overvol

Fatih Terim moet puzzelen. Met de belangrijke wedstrijden tegen Basaksehir (morgen) en Club Brugge (dinsdag) in het verschiet mist de coach van Galatasaray een pak spelers wegens blessure. Zo sukkelt spits Falcao met een probleem aan de achillespees - hij komt dinsdag tegen blauw-zwart sowieso niet in actie. Hetzelfde geldt voor zijn logische vervanger Andone. Galatasaray moet hopen dat Babel fit raakt, anders is de spoeling voorin wel héél dunnetjes. Nog geblesseerd, maar mogelijk terug op dinsdag: doelman en boegbeeld Muslera. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zijn ook Luyindama en Balanda momenteel out. Een overvolle ziekenboeg dus, wat Club Brugge alleen maar kan toejuichen. (TTV)

Diego Costa (Atletico Madrid) geopereerd aan nekhernia

Diego Costa is vandaag in Madrid geopereerd aan een nekhernia. De ingreep was een succes, zo laat zijn club Atletico Madrid weten. De 31-jarige aanvaller zal naar verluidt een drietal maanden moeten revalideren.

Costa kwam dit seizoen tot dusver tot twee goals (en twee assists) in La Liga in elf wedstrijden. In de Champions League vond de Braziliaanse Spanjaard in vier wedstrijden geen enkele keer de weg naar de netten.

Lucas Vazquez (Real Madrid) breekt teen

Lucas Vazquez staat door een teenbreuk een tijdje aan de kant. Dat bevestigt Real Madrid. Vazquez heeft een breuk in de dikke teen van de linkervoet opgelopen, zo wees onderzoek uit. Wanneer de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois opnieuw fit zal zijn, is nog afwachten.

De winger werd dit seizoen nog maar negen keer, veelal als invaller, gebruikt door Zinédine Zidane. In de Champions League thuiswedstrijd tegen Club Brugge, die op 2-2 eindigde, stond hij wel in de basis. Hij moest toen na 67 minuten plaats ruimen voor Vinicius.

“Makelaar Zlatan had gesprek met Milan”

Waar ligt de toekomst van Zlatan Ibrahimovic? De Zweed zwaaide onlangs af bij LA Galaxy in de MLS, maar intussen lijkt er vooral uit Italië heel wat interesse te zijn voor de spits. Napoli en Bologna snuffelden al eventjes, maar ook AC Milan zou wel wat zien in een terugkeer van ‘Ibracadabra’. Volgens Fabrizio Romano, een doorgaans goed geïnformeerde journalist bij Sky Sports, was er gisteren al een gesprek tussen de club en Mino Raiola, de makelaar van Zlatan. “Milan vroeg naar de situatie van de speler, maar die zal pas de komende weken beslissen. Er is nog geen overeenkomst”, luidde het in de tweet van Romano. Vandaag schrijft La Gazzetta dello Sport dat de Rossoneri de Zweed initieel voor zes maanden wil huren, met optie op een bijkomend seizoen. In geval van dat laatste zou hij zes miljoen euro vangen.

Tussen 2010 en 2012 was Zlatan al te zien in het shirt van AC Milan. Hij speelde er in totaal 85 wedstrijden, waarin hij 56 keer scoorde en 24 assists gaf.

Bayern lonkt naar Pochettino

Lang zit hij mogelijk niet zonder job. In zijn zoektocht naar een nieuwe trainer heeft Bayern München er plots een kandidaat bij: Mauricio Pochettino. Bij de Duitse recordkampioen wordt hij naar waarde geschat. Hij staat er al een tijdje op het lijstje, maar Bayern wilde nooit de middelen vrijmaken om hem weg te plukken bij Spurs. Nu hij vrij is, is hij veel aantrekkelijker, maar hij is niet de enige kandidaat. Pochettino wordt ook hoog ingeschat bij Man United en Real Madrid, maar mogelijk wil hij eerst bekomen van zijn ontslag. (KTH)