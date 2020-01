Football Talk. Meunier moet forfait geven voor verplaatsing naar Monaco - Visser fluit kraker tussen Anderlecht en Club Redactie

14 januari 2020

15u50

Belga

Meunier moet forfait geven voor verplaatsing naar Monaco

Thomas Meunier zal niet spelen in de inhaalwedstrijd van zijn ploeg PSG bij Monaco. Dat heeft zijn trainer Thomas Tuchel gezegd. De 28-jarige Belg moet nog recupereren van het 3-3-gelijkspel van zondag, eveneens tegen Monaco, op de 20ste speeldag van de Ligue 1.

“We zijn zo goed als zeker dat Juan Bernat, Marquinhos en Thomas Meunier er niet bij zullen zijn”, zei Tuchel dinsdag tijdens een persconferentie. Ze liepen geen van allen ernstige blessures op, maar hebben te kampen met ‘kleine pijntjes’.

“We hebben nog een training, we zullen dan wel zien”, vervolgde Tuchel. “Maar het is normaal om na een intensieve match last te hebben van de spieren. Ze hebben stoten te verwerken gekregen.” Volgens de Duitse trainer is het “nu niet het moment om risico’s te nemen”. “We zullen ze alle drie missen, maar er zijn andere spelers wel beschikbaar.”

Eijkelkamp (ex-Mechelen en Club Brugge) keert terug in technische staf van PSV

René Eijkelkamp (55) keert terug in de technische staf van de PSV. Interim-trainer Ernest Faber en de clubleiding wilden graag extra “senioriteit” aan het technisch kader toevoegen. “En daarvan zijn we met René verzekerd”, legde technisch manager John de Jong uit. “René heeft al vaker in deze rol gefunctioneerd. Naast heel veel ervaring én kennis van zaken, heeft René ook het vermogen om te verbinden. Daarmee is hij van toegevoegde waarde voor ons.”

De voormalige spits was tussen 2004 en 2006 en tussen 2009 en 2012 assistent-trainer bij de club uit Eindhoven. Midden jaren negentig was Eijkelkamp als voetballer actief voor PSV. De Eindhovenaren haalden hem weg uit België waar hij voor achtereenvolgens KV Mechelen (1990-1993) en Club Brugge (1993-1995) speelde. “René kent de club en de cultuur, maar is ook een onafhankelijk denker”, aldus Faber. “Hij heeft enorm veel ervaring in de functie die hij nu bij ons gaat bekleden. René zal drie, vier dagen per week bij ons op het veld staan en ik blij dat we ook van zijn input gebruik kunnen maken.”

Joachim Van Damme minstens 4 weken out

Een domper voor KV Mechelen. Joachim Van Damme is vier tot zes weken out met een gebroken rib. De sterkhouder op het Malinwa-middenveld liep op winterstage in Spanje de blessure op tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Keulen van 7 januari. Van Damme mist sowieso al de matchen tegen Standard, Charleroi en AA Gent.

Visser fluit Anderlecht-Club

Lawrence Visser moet de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge van komende zondag in goede banen leiden. Dat raakte zopas bekend. Visser floot dit seizoen al twee wedstrijden van Club, evenveel keer kon blauw-zwart niet winnen (1-1 zowel thuis tegen Standard als op AA Gent). Anderlecht kreeg de 30-jarige ref al vier keer aangeduid, met wisselend succes: verlies op Genk en thuis tegen Antwerp (1-0 en 1-2), gelijk thuis tegen Mechelen (0-0) en winst op Zulte Waregem (1-2).

Alderweireld mag rusten van Mourinho

Voeten omhoog. Toby Alderweireld krijgt dinsdagavond rust in de replay van de FA Cupmatch tussen Tottenham en Middlesbrough. “Hij is de enige speler die ik kan zeggen: ga maar, je hebt twee dagen vrijaf”, aldus José Mourinho. “Ik kan hem rust geven, want ik heb opties achterin: Vertonghen, Tanganga, Foyth of Sánchez.” Jan Vertonghen, het voorbije weekend op de bank, neemt de aanvoerdersband over van Alderweireld wegens de oudste en meest ervaren in rang. Hij moet knokken voor zijn plaats. Hij is geen eerste keus meer onder The Special One. Zijn contractsituatie helpt niet.

Jordi Cruijff wordt bondscoach van Ecuador

Jordi Cruijff gaat als bondscoach aan de slag bij de voetbalbond van Ecuador. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Cruijff stopte in december vorig jaar als trainer van het Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. Na anderhalf jaar in dienst bij de club in de Super League zei hij toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

In Ecuador gaat Cruijff weer samenwerken met Antonio Cordon, die vorig jaar werd aangesteld als sportief directeur bij Ecuador. Cordon haalde Cruijff in augustus 2018 naar China. Hij werkte toen als directeur bij Chongqing Dangdai Lifan.

De zoon van de legendarische nummer 14 was eerder trainer bij Valletta FC (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël). Ecuador ontbrak op het laatste WK. Het Zuid-Amerikaanse land begint de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar eind maart tegen Argentinië.