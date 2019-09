Football Talk. Metzelder weg als voorzitter bij club van zijn jeugd - Balanta viert debuut in grootste geheim bij Club - Ploegmaat van Nainggolan 7 maanden out De voetbalredactie

05 september 2019

13u44 1

Metzelder weg als voorzitter bij club van zijn jeugd

Christoph Metzelder (38) stapt op als voorzitter van TuS Haltern, de club waar hij zijn voetbalcarrière startte. De gewezen Duitse international wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Metzelder was sinds 2014 voorzitter van TuS Haltern, een club die uitkomt op het vijfde niveau in Duitsland. Vorige dinsdag werd bij twee huiszoekingen bij de ex-speler van onder meer Real Madrid en Schalke 04 belastend materiaal gevonden. “Zolang het onderzoek lopend is, neemt Metzelder afstand van al zijn functies binnen onze club”, luidt het in een communiqué van TuS Haltern.

Balanta viert debuut in grootste geheim

Eder Balanta heeft gisteren in het grootste geheim zijn debuut gevierd voor Club Brugge. Blauw-zwart oefende achter gesloten deuren tegen buur KV Oostende, bij wie Neto en Vargas ritme konden opdoen. Naast Balanta kregen ook Schrijvers, Cools, Vossen en tal van andere invallers speelminuten. Schrijvers en Sagna zorgden voor de dubbele voorsprong voor Club, Vargas scoorde tegen. De andere nieuwkomer, Diagne, is in Istanboel om zijn papieren in orde te brengen. (TTV)

Waasland-Beveren plukt jeugdinternational Milan De Mey weg bij buren uit Lokeren

Jeugdinternational Milan De Mey verlaat tweedeklasser Sporting Lokeren voor een nieuw avontuur bij Waasland-Beveren. Op de Freethiel ondertekende hij een contract voor drie seizoenen, met optie op een vierde. De intussen achttienjarige De Mey ondertekende eind 2017 zijn eerste profcontract bij Lokeren, waar hij uit de jeugdreeksen kwam.

Welkom op de Freethiel, Milan! 💛💙



👉 https://t.co/6rHydQiVc4 pic.twitter.com/nEMhlKK8fa Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Mbayo scoort meteen bij debuut voor AA Gent

Dylan Mbayo heeft zijn debuut voor AA Gent niet gemist. In een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem scoorde de van Lokeren overgekomen 17-jarige aanvaller meteen voor de Buffalo’s. Het oefenduel liet aan beide kanten spelers toe om wedstrijdritme op te doen. Gent liep al vroeg uit en won makkelijk. (RN/OPl)

ZULTE WAREGEM: Bostyn, Marcq (46' Govea), Sissako, Timotheou (46' Zarandia), Walsh, Bruno, Bjørdal, Bürki (75' Oberlin), De Smet, Humphreys, Van Hecke

AA GENT: Coosemans, Yem, Bronn, Derijck, Van den Bergh (85' Cissé), Kums (85' Al Masude), Odjidja (46' Beloko), Kubo (85' Dolet), Dompé, Sylla (85' Diedhiou), Mbayo (54' Dejaegere)

Doelpunten: 3' Sylla (0-1), 13' Mbayo (0-2), 22' Dompé (0-3), 52' Zarandia (1-3), 82' Dejaegere (1-4)

Reznicek (Lokeren) keert terug naar Tsjechië

De Tsjechische aanvaller Jakub Reznicek (31) verlaat tweedeklasser Lokeren en keert terug naar zijn geboorteland, waar hij een contract versierde bij Teplice. Reznicek was nog maar sinds januari op Daknam aan de slag, maar vond er nooit zijn draai. Hij geraakte er niet verder dan 131 minuten in vier wedstrijden en degradeerde met de Waaslanders naar 1B. Vorige winter werd Reznicek met de nodige adelbrieven overgenomen van Viktoria Plzen. Hij tekende toen een contract tot juni 2021. (MVS)

Okazaki ruilt Malaga al voor Huesca

Het avontuur van de Japanse international Shinji Okazaki bij Malaga is reeds afgelopen. Bij de Spaanse tweedeklasser werd zijn contract ontbonden, waarna hij de overstap maakte naar reeksgenoot Huesca. Okazaki tekende er een contract voor één seizoen, met optie voor een bijkomend jaar. De 33-jarige aanvaller was nog maar sinds eind juli aan de slag bij Malaga, dat hem transfervrij had overgenomen van Leicester City, de club waarmee hij in 2016 erg verrassend de Premier League won. Okazaki is ook 119-voudig Japans international en was aanwezig op de WK’s van 2010, 2014 en 2018.

Cagliari moet spits Pavoletti zeven maanden missen

Cagliari moet het zeven maanden stellen zonder zijn aanvaller Leonardo Pavoletti. De 30-jarige Italiaan onderging een operatie aan de kruisbanden en de meniscus van de rechterknie. Pavoletti, sinds deze zomer ploegmaat van Radja Nainggolan, liep de blessure op tijdens de openingswedstrijd van het seizoen tegen Brescia. De spits ging in het Oostenrijkse Innsbruck onder het mes. In dat gespecialiseerde ziekenhuis werd ook Giorgio Chiellini geopereerd, de verdediger van Juventus zou over een halfjaar opnieuw op het veld kunnen staan.