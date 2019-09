Football Talk. “Messi kan elke zomer gratis vertrekken” - Japans international op weg naar Waasland-Beveren MVS

06 september 2019

07u49 0

“Messi kan elke zomer gratis vertrekken”

Volgens het Spaanse El País liet Lionel Messi (32) een clausule in zijn contract opnemen waardoor hij aan het einde van elk seizoen gratis kan vertrekken bij FC Barcelona. Sinds 2005 verlengde de Argentijnse wereldster al acht keer bij de club waar hij al sinds 2000 vertoeft. Volgens de krant wil Messi vermijden dat hij, op het moment de benen niet meer doen wat hij zou willen, zou vastgeroest raken aan de club. Er is echter één voorwaarde: als La Pulga de deur van de Catalaanse club achter zich dichttrekt, mag hij zijn voetbalcarrière enkel voortzetten bij een club buiten Europa. Á la Andrés Iniesta naar Japan of Xavi naar Qatar.

“We aanvaarden dat hij kan stoppen wanneer hij wil aan het einde van elk seizoen. Dat zijn beide partijen zo overeengekomen”, stellen bronnen van Barcelona bij El País. Bij Barça maken ze zich alvast niet te veel zorgen dat Messi effectief snel zou vertrekken. Twee maanden geleden werd er met geen woord over de clausule gerept. Bovendien is de wederzijdse liefde nog steeds immens en voelt de Argentijn zich nog steeds in bloedvorm om er ook nu een knallend seizoen van te maken.

Japans international op weg naar Waasland-Beveren

Een beetje later dan gehoopt, lijkt Waasland-Beveren dan toch haar toptransfer beet te hebben. Yuki Kobayashi (27, Jap) moet de nieuwe draaischijf op de Freethiel worden. De achtvoudig international is transfervrij en tekent vandaag, als zijn keuring vlot verloopt, een meerjarig contract. Vorig seizoen speelde de centrale middenvelder 29 competitiewedstrijden voor Heerenveen en gaf daarin 8 assists. De optie in zijn contract daar werd niet gelicht, omdat hij dan als niet-EU-speler een pak meer ging verdienen. (MVS)