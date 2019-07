Football Talk. ‘Messi’ doet bezoekers Facebook-pagina STVV verdubbelen Redactie

26 juli 2019

14u12 0

Zijn voetbalkwaliteiten moet hij nog tonen. Maar aanwinst Cong Phuong zorgt wel voor heel veel beroering in zijn thuisland. Alleen dankzij deze Viëtnamese Messi -zo wordt hij daar genoemd- is het aantal likers van de facebookpagina van STVV meer dan verdubbeld. Van 30.000 naar meer dan 66.000. Wat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen is dat Phuong zich in zijn thuisland nauwelijks vrij kan bewegen. Het minste wat hij doet, komt in de pers. Zomaar over straat lopen, zit er niet in. Op dat vlak gaat de vergelijking met zijn Argentijnse voorbeeld dus op. Afwachten wat dat op voetbalvlak zal geven. In principe start hij tegen Moeskroen op de bank. (FKS)