Football Talk. Messi behoedt Argentinië voor nederlaag - Juan Carlos Garrido gaat aan de slag in Tunesië De voetbalredactie

19 november 2019

18u27 0

De oefenwedstrijd tussen Argentinië en Uruguay is onbeslist geëindigd: 2-2. In Tel Aviv opende spits Edinson Cavani van Paris Saint-Germain voor rust de score. Sergio Agüero maakte na ruim een uur spelen gelijk, waarna Luis Suarez Uruguay weer op voorsprong bracht. Ver in blessuretijd maakte Lionel Messi vanuit een strafschop gelijk.

In de eerste helft werd Messi bijna op de grond gewerkt door Torreira. Hij wist echter terug recht te komen, en in zijn beweging dribbelde hij vlot voorbij 5 Uruguayanen. Een kunststukje van de kleine Argentijn.

We need to talk about Leo Messi’s dribble against Uruguay yesterday. This man is a freak. 👽 pic.twitter.com/FfUsQS98jm FutbolBible(@ FutbolBible) link

De wedstrijd in Israël was omstreden vanwege de onrustige situatie in de Gazastrook. De afgelopen dagen laaide het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer op nadat een commandant van de extremistische beweging Islamitische Jihad door Israël was gedood. Volgens medische bronnen in Gaza zijn sindsdien 34 mensen gedood, van wie de helft burgers. Argentinië zou in aanloop naar het WK van 2018 een oefenwedstrijd spelen in Jeruzalem, maar die ging na protesten niet door.

De wedstrijd in Tel Aviv was met 30.000 toeschouwers uitverkocht. Lionel Messi deed de hele wedstrijd mee bij Argentinië.

Etoile du Sahel slaat Juan Carlos Garrido aan de haak

Juan Carlos Garrido, in het seizoen 2012-13 coach van Club Brugge, gaat aan de slag bij Etoile du Sahel. Dat heeft de Tunesische club uit Sousse dinsdag laten weten. De 50-jarige Spanjaard moet Sahel naar betere oorden loodsen. Etoile staat in de Tunesische competitie pas zevende. Garrido was eerder dit jaar enkele maanden aan de slag bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Ivan Leko hem opvolgde. Voordien was de Spaanse T1 van medio 2017 tot begin 2019 actief bij het Marokkaanse Raja Casablanca.

Bij Club Brugge volgde Garrido in november 2012 Georges Leekens op, om na amper tien maanden de bons te krijgen in Jan Breydel. Voor zijn periode bij blauw-zwart coachte de Spanjaard Villarreal (2010-11), dat hij naar de vierde plaats leidde in de Primera Division. Ook Betis Sevilla (zes weken in het seizoen 2013-14), het Egyptische Al Ahly (2014-15) en Ettifaq uit Saudi-Arabië (2016-17) had Garrido onder zijn hoede.

Bonucci verlengt tot 2024 bij Juventus

Leonardo Bonucci heeft zijn contract bij Juventus verlengd tot 2024. Dat deelde de Italiaanse grootmacht dinsdag mee. De Italiaanse verdediger speelt als sinds 2010 voor Juventus, dat hem destijds overnam van Bari. In het seizoen 2017-2018 maakte hij de overstap naar AC Milaan, maar na problemen met de toenmalige coach Massimo Allegri keerde hij al na één seizoen terug naar de Oude Dame.

De 32-jarige Bonucci mocht al zeven Serie A titels vieren in Turijn. Met 376 wedstrijden op de teller sinds 2010, doet niemand beter dan hem bij de landskampioen. Bij de nationale ploeg telt hij 95 caps en zeven doelpunten.

Halle-Gooik opent eliteronde met verlies tegen Dobovec

Halle-Gooik is de eliteronde van de Champions League futsal gestart met een nederlaag. De Belgen verloren in Moskou tegen het Sloveense Dobovec met 3-1. Carpes (4.) schonk de Brabanders een droomstart, maar in het slot draaide Dobovec de rollen helemaal om. Turk (32.), een eigen doelpunt van Diogo (37.) en Cujec (39.) zorgden voor de 3-1 eindstand.

Halle-Gooik neemt het woensdag op tegen het Russische KPRF, waarna vrijdag het treffen met het Bosnische Mostar volgt. Alle duels staan in Moskou op de agenda in de thuisbasis van KPRF, dat als team uit pot 1 het thuisvoordeel geniet. De groepswinnaars van elk van de vier elitepoules spelen eind april de Final Four. Het Portugese Sporting CP verdedigt zijn titel.

Halle-Gooik plaatste zich eerder deze maand voor de eliteronde door voor eigen publiek als derde (op vier) te eindigen in een groep met het Portugese Benfica (2-6 verlies), het Oekraïnse Kherson (3-7 verlies) en het Azerbeidzjaanse Araz (5-1 winst).

Contra stapt op als bondscoach van Roemenië, Hagi mogelijke opvolger

Cosmin Contra houdt het na ruim twee jaar voor bekeken als bondscoach van Roemenië wegens het uitblijven van goede resultaten. De Roemeense voetbalbond (FRF) maakte bekend dat legendes Gheorghe Hagi en Dan Petrescu in aanmerking komen om Contra op te volgen.

“Ik heb mijn doel niet bereikt en verlaat de nationale ploeg”, verklaarde Contra volgens het Roemeense persagentschap Mediafax. De 43-jarige voormalige Roemeense international zag zijn team maandag met 5-0 onderuitgaan bij Spanje op de laatste speeldag in EK-kwalificatiegroep F. “Ik wil me bij de supporters verontschuldigen dat ik niet meer heb gedaan.”

In september 2017 volgde Contra de Duitser Christoph Daum (ex-Club Brugge) op. In de EK-kwalificaties werden de Roemenen pas vierde in hun poule met 14 punten, achter Spanje (26 ptn), Zweden (21) en Noorwegen (17). In maart kan Roemenië zich wel nog via de play-offs plaatsen voor het EK.