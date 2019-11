Football Talk. Messi behoedt Argentinië van nederlaag in omstreden oefenpot tegen Uruguay De voetbalredactie

19 november 2019

De oefenwedstrijd tussen Argentinië en Uruguay is onbeslist geëindigd: 2-2. In Tel Aviv opende spits Edinson Cavani van Paris Saint-Germain voor rust de score. Sergio Agüero maakte na ruim een uur spelen gelijk, waarna Luis Suarez Uruguay weer op voorsprong bracht. Ver in blessuretijd maakte Lionel Messi vanuit een strafschop gelijk.

De wedstrijd in Israël was omstreden vanwege de onrustige situatie in de Gazastrook. De afgelopen dagen laaide het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer op nadat een commandant van de extremistische beweging Islamitische Jihad door Israël was gedood. Volgens medische bronnen in Gaza zijn sindsdien 34 mensen gedood, van wie de helft burgers. Argentinië zou in aanloop naar het WK van 2018 een oefenwedstrijd spelen in Jeruzalem, maar die ging na protesten niet door.

De wedstrijd in Tel Aviv was met 30.000 toeschouwers uitverkocht. Lionel Messi deed de hele wedstrijd mee bij Argentinië.