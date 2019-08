Football Talk. Mertens verliest met Napoli van Barça - Castagne enkele weken out met meniscusletsel - Twee Congolezen op proef bij RSCA De voetbalredactie

08 augustus 2019

10u32 2

Castagne loopt blessure aan meniscus op

Timothy Castagne heeft op training bij Atalanta een blessure aan de meniscus opgelopen. Komende vrijdag moet de rechtsachter een kleine ingreep ondergaan. Verwacht wordt dat hij eind deze maand weer paraat is. De eerste competitiewedstrijd voor Atalanta in de Serie A staat op 25 augustus gepland. Dan neemt de club uit Bergamo het in een uitduel op tegen SPAL. De volgende EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels zijn voor begin september in San Marino (06/09) en Schotland (09/09). Achter de naam van Castagne staat dus een vraagteken.

Je me suis blessé seul en voulant changer de direction à l’entraînement. Ménisque cassé. Petite intervention à suivre vendredi. Retour fin du mois 💪🇮🇹 Mi sono rotto il menisco interno durante un allenamento quando ho fatto un cambio de direzione. L’intervento sarà venerdì CastagneTim(@ CastagneTim) link

Mertens verliest met Napoli van Barça

FC Barcelona heeft in Miami vertrouwen opgedaan in een oefenpartij tegen Napoli. Barça won het duel in het Hard Rock Stadium met 2-1. Busquets en Rakitic scoorden de Spaanse treffers. Napoli was tussendoor op gelijke hoogte gekomen via een own-goal van Umtiti. Dries Mertens verliet bij de Italianen iets voor het uur het veld. FC Barcelona oefent komend weekend nog een keer tegen Napoli. Op vrijdag 16 augustus opent de Catalaanse topclub het seizoen in La Liga met een uitduel bij Athletic Bilbao.

Oulare nog even aan de kant

Pech voor Obbi Oulare. De aanvaller staat langer aan de kant dan verwacht. Een paar weken geleden moest hij naar de kant tijdens een oefenmatch. Niets erg leek het, maar later kwam aan het licht dat hij toch een scheurtje heeft opgelopen. Oulare zal nog minstens twee weken niet kunnen meetrainen met de groep.

Twee Congolezen op proef bij Anderlecht

De Congolezen Meschack Elia en Arsène Zola zijn op weg naar Anderlecht. Beide spelers van TP Mazembe komen op proef. Elia is een 22-jarige aanvaller die bij voorkeur op de rechterflank uitkomt. Zola is een 23-jarige linksvoetige verdediger.

Direction la Belgique et précisément @rscanderlecht pour Meschack Élia et Arsène Zola ! Les deux congolais ont quitté Kinshasa. #Mercato #RDC pic.twitter.com/rpqMoxXxxc Leopard Leader Foot(@ leopard243) link