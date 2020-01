Football Talk. Mertens mist topper tegen Lukaku - Benzema en Bale in de lappenmand De voetbalredactie

06 januari 2020

Benzema en Bale liggen in lappenmand

Karim Benzema heeft een blessure aan de linkerhamstring opgelopen. Zijn ploegmaat Gareth Bale sukkelt met een infectie aan de luchtwegen. Dat laat Real Madrid weten. Het is voorlopig onduidelijk hoelang de Franse aanvaller buiten strijd is, maar volgens Spaanse media reist hij niet mee naar Saudi-Arabië voor de Spaanse Supercup. Hetzelfde geldt voor Bale.

Eerder liet Zinedine Zidane, trainer van de Koninklijke, al weten dat ook Eden Hazard er niet bij zal zijn. De aanvoerder van de Rode Duivels is nog herstellende van zijn enkelblessure.

De Spaanse Supercup wordt deze week in een nieuw format in Saudi-Arabië afgewerkt. Real Madrid treft woensdag in de halve finale Valencia, Barcelona ontmoet Atletico Madrid een dag later.

Ronaldo nu ook ‘hashtagkoning’ op Instagram, Hazard derde

Cristiano Ronaldo is de koning van Instagram. De 34-jarige Portugees verdiende op één jaar tijd liefst 43,4 miljoen euro aan gesponsorde posts, maar nu is hij ook de voetballer die in 2019 het meest aantal hashtags opleverde: liefst 6.403.853 keer werd #cristianoronaldo gebruikt op Instagram. Dat is meer dan het vijfvoudige van Lionel Messi, de nummer twee in de ‘hashtagranking’. Eden Hazard staat op de derde plek, met 355.973 hashtags. De cijfers werden berekend door livefootballtickets.

Collega’s verkiezen Robert Lewandowski tot beste speler van de heenronde in Bundesliga

Robert Lewandowski is door zijn collega-voetballers in de Bundesliga verkozen tot beste speler van de heenronde. Sportmagazine Kicker organiseerde de verkiezing. De aanvalsleider van Bayern München haalde het met 44,7 procent van de stemmen ruim voor Timo Werner van RB Leipzig (14,6 procent) en Jadon Sancho van Borussia Dortmund (6,7 procent). Het was de derde keer dat Lewandowski de verkiezing in januari won.

De intussen 31-jarige Pool liet in de eerste seizoenshelft fabelachtige cijfers optekenen in de Bundesliga. Hij scoorde negentien keer in zeventien competitieduels en was zo goed voor een goal om de 78 minuten.

In de strijd om beste doelman van de heenronde haalde Yann Sommer, de Zwitserse goalie van Borussia Mönchengladbach, het met 38,9 procent van de stemmen. Manuel Neuer (Bayern München) werd tweede met 10,9 procent. Gladbach viel ook nog in de prijzen met de beste trainer (Marco Rose) en de beste nieuwkomer (Marcus Thuram).

Duitse voetbalwereld rouwt om overlijden van oud-doelman Tilkowski

Borussia Dortmund heeft het overlijden van haar oud-doelman Hans Tilkowski bekendgemaakt. Tilkowski werd na een lange ziektestrijd 84 jaar. Hij stond in doel in de door Duitsland verloren WK-finale van 1966 en maakte dus van dichtbij het beruchte doelpunt van Geoff Hurst mee dat al dan niet volledig de doellijn overschreed, maar wel werd goedgekeurd door de Zwitserse scheidsrechter destijds, Gottfried Dienst. Engeland pakte dankzij de 4-2-zege de wereldtitel. Tilkowski en Duitsland bleven achter met zilver.

De in Dortmund geboren Tilkowski schreef eerder dat jaar in clubverband zijn naam ook al eens in de geschiedenisboeken van het voetbal. Tilkowski en Borussia Dortmund wonnen erg verrassend de Europacup II door in de finale in Glasgow het onklopbaar gewaande Liverpool te verslaan met 2-1. De wedstrijd kreeg als bijnaam ‘het mirakel van Glasgow’. Dortmund werd zo de eerste Duitse ploeg die een Europacup kon winnen.

Tilkowski behoorde in die jaren tot één van de beste doelmannen ter wereld en werd in 1965 als eerste doelman verkozen tot Voetballer van het Jaar in Duitsland.

Hij speelde uiteindelijk 39 interlands en beleefde zijn beste periode bij Borussia Dortmund (1963-1967). Verder verdedigde hij ook de kleuren van Westfalia Herne (1955-1963) en Eintracht Frankfurt (1967-1970). Na zijn spelerscarrière werd hij trainer bij onder meer Werder Bremen, FC Nürnberg en AEK Athene.

Slechts één Rode Duivel in clash tussen Inter en Napoli: Dries Mertens in België met blessure

In de Serie A is het vandaag uitkijken naar de clash tussen Napoli en Inter Milaan. De Belgische vertegenwoordiging blijft wel beperkt tot Romelu Lukaku bij Inter. Bij de thuisploeg ontbreekt Dries Mertens met last aan de adductoren. Mertens kon de voorbije week amper trainen en kreeg van trainer Gattuso de toestemming om zaterdag af te reizen naar België, waar hij zich door zijn vertrouwde arts zou laten behandelen. Bij Inter hoopt Romelu Lukaku zijn totaal van 12 goals in de Serie A op te krikken, zijn maatje in de aanval Lautaro Martínez keert uit schorsing terug. Voor Inter is het al 23 jaar geleden dat het op bezoek in Napels in de Serie A kon winnen.