Football Talk. ‘Merseyside derby’ toch in Goodison Park - Olympiakos wint bij PAOK - Courtois sneller dan Leclerc in virtuele GP Redactie

07 juni 2020

22u45 3

Derby tussen Liverpool en Everton toch in Goodison Park

Joe Anderson, de burgemeester van Liverpool, geeft dan toch de toelating om de Merseyside derby tussen Everton en Liverpool op 21 juni bij de hervatting van de Premier League in Goodison Park af te werken. Ook de rest van hun thuiswedstrijden zouden beide clubs in eigen stadion mogen spelen, en niet op neutraal terrein. De beslissing moet maandagavond wel nog bekrachtigd worden op de gemeenteraad.

Enkele weken geleden hadden de Liverpool-burgemeester en de lokale politie stevige vraagtekens geplaatst bij het plan om de Premier League te hervatten en dan vooral de derby in Liverpool. De wedstrijden moeten in lege stadions gespeeld worden, maar de burgemeester vreesde samenkomsten van supporters in de stad. “De situatie is nu helemaal anders dan vier weken geleden”, bekende hij aan The Athletic. “We hebben de mensen ervan kunnen overtuigen dat samenkomsten echt niet toegelaten zijn. Ik verzet me dan ook niet meer tegen voetbalwedstrijden in Liverpool.”

Olympiakos op weg naar 45ste landstitel

Leider Olympiakos heeft zondagavond op de eerste speeldag na de hervatting van de Griekse competitie met 0-1 gewonnen op het veld van regerend kampioen en eerste achtervolger PAOK. Topschutter Youssef El Arabi scoorde na 23 minuten op voorzet van Mathieu Valbuena het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na een onderbreking van drie maanden vanwege de coronapandemie is de Griekse competitie heropgestart met play-offs: zes ploegen strijden in heen- en terugwedstrijden voor de titel, acht teams vechten tegen de degradatie. Met een voorsprong van zeventien punten op PAOK kan Olympiakos de 45ste landstitel, de eerste in drie jaar, al ruiken.

Courtois elfde in virtuele GP Azerbeidzjan, Russell wint weer

Thibaut Courtois is op de elfde plaats geëindigd in de virtuele Grote Prijs Formule 1 van Azerbeidzjan, de zesde en voorlaatste manche van de Esports Virtual Grand Prix. De doelman van het Spaanse Real Madrid kwam uit voor Alfa Romeo.

De zege ging voor de derde race op rij naar de Britse Williams-piloot George Russell. Hij haalde het van de Thai Alexander Albon (Red Bull) en de Mexicaan Esteban Gutierrez (Mercedes). Russell neemt zo de leiding in het klassement over van de Monegask Charles Leclerc. De Ferrari-piloot deed het op het virtuele circuit van Bakoe met een veertiende stek slechter dan Courtois.

Voor onze nationale nummer een was die elfde plaats zijn beste prestatie dit seizoen. Eerder finishte hij op de vijftiende plaats in de GP van China, werd hij twaalfde in Spanje en dertiende in Monaco. Het virtuele seizoen wordt komende zondag afgesloten in Canada. Het F1-kampioenschap gaat op 5 juli in Oostenrijk van start.

🏆 It's a hat-trick of #VirtualGP victories! 🏆@GeorgeRussell63 wins on the streets of Baku 👑#F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/pLcXFScFaZ Formula 1(@ F1) link

Anderlecht haalt scout weg bij Club Brugge

Anderlecht heeft een nieuwe aanwinst beet. Geen speler, wel een scout. Sportief directeur Peter Verbeke shopte bij rivaal Club Brugge en haalde Dries Belaen (hoofd scouting van de jeugd bij blauw-zwart) naar Brussel. Belaen maakt nu promotie bij Anderlecht en gaat zich bezighouden met scouting voor de A-kern. Belaen werkte zo’n vijf jaar bij Club Brugge.

Correcte info van concullega @tomboudeweel (zoals steeds): Dries Belaen (hoofd scouting academie Club) wordt scout bij de A-kern van #RSCA. Meer op https://t.co/gaOltY5BIF. Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Laatste testronde in Premier League levert geen positieve controles op

De laatste testronde bij spelers en stafleden van de Premier Leagueclubs heeft voor niemand een positieve controle opgeleverd. In totaal werden 1.195 testen afgenomen. De zesde testronde vond plaats op 4 en 5 juni. Spelers en stafleden uit de Premier League worden twee keer per week aan een controle op aanwezigheid van het nieuwe coronavirus onderworpen. De testen kaderen in een plan dat moet leiden tot de hervatting van de Engelse competitie (achter gesloten deuren) op 17 juni.

Neil Lennon (Celtic) is trainer van het jaar in Schotland

Neil Lennon mag zich de beste coach van Schotland noemen. De sportieve baas van Celtic kreeg het meeste stemmen van de Schotse journalisten (Scottish Football Writers’ Association). Lennon won met Celtic de titel en de ligabeker. In de Schotse beker bereikte hij de halve finales, waarna de competitie werd stopgezet door de coronacrisis. Voor de 48-jarige Lennon is het de derde keer dat hij de onderscheiding krijgt. Eerder won hij in 2012 en 2013. De andere kandidaten waren Stephen Robinson (Motherwell), Gary Holt (Livingston) en Dick Campbell (Arbroath).

Giuseppe Iachini, trainer van Fiorentina, liep besmetting op

Guiseppe Iachini, de trainer van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina, is ook besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat bevestigde zijn voorzitter Rocco Commisso zaterdag. Volgens de preses is de 56-jarige coach ondertussen weer helemaal hersteld en leidt hij de trainingen bij de club uit Firenze ook weer. Bij Fiorentina testten in maart drie spelers positief op het virus. Het ging om Patrick Cutrone, German Pezzella en Dusan Vlahovic. In de begeleidingsstaf zouden ook meerdere personen besmet zijn geweest.De Serie A wordt op 20 juni hervat met vier inhaalwedstrijden. Fiorentina, dat dertiende staat in de Serie A, speelt op 22 juni het eerste duel tegen hekkensluiter Brescia. Er moeten nog twaalf volledige speeldagen worden afgewerkt in de Laars.

Klaus Gjasula (Paderborn) evenaart met zestiende gele kaart record

Klaus Gjasula, middenvelder van staartploeg SC Paderborn, heeft zijn zestiende gele kaart in dit Bundesligaseizoen gekregen. Daarmee evenaart de Albanese international het record in de Duitse competitie van de Pool Tomasz Hajto (Duisburg) uit het seizoen 1998-1999. De 30-jarige Gjasula kreeg zijn zestiende geel in 26 competitiewedstrijden vandaag op bezoek bij RB Leipzig. Opvallend is dat de verdedigende middenvelder van rode lantaarn Paderborn ondanks de vele gele kartonnetjes dit seizoen nog niet werd uitgesloten.

Barcelona kan bij herstart competitie weer rekenen op Luis Suarez

FC Barcelona zal, bij de herstart van de Liga op 13 juni op bezoek bij Mallorca, kunnen rekenen op Luis Suarez. De 33-jarige Suarez onderging begin dit jaar een operatie aan de meniscus van zijn rechterknie, waarna hij aan zijn terugkeer timmerde. Door de coronacrisis, die sinds midden maart voor een verplichte pauze van de voetbalcompetities zorgde, kreeg de Uruguayaanse spits wat meer hersteltijd. B

egin mei hervatte Suarez de trainingen en nu krijgt hij van de medische staf van Barça groen licht om weer tot de wedstrijdselectie te horen. Suarez zat dit seizoen aan in totaal 14 doelpunten in 23 wedstrijden. Zijn laatste wedstrijd was de halve finale van de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tegen Atlético Madrid (3-2 verlies), begin januari.

FC Kopenhagen wil meer dan tienduizend fans in Parkenstadion toelaten

De Deense topclub FC Kopenhagen heeft een plan klaar waarmee het ondanks de huidige coronacrisis meer dan tienduizend fans in het Parkenstadion, waar de Rode Duivels komend jaar een EK-groepswedstrijd zullen afwerken, wil verwelkomen.

Om dat te bewerkstelligen wil de club het stadion onderverdelen in 21 blokken van 500 zitjes. In totaal kunnen zo 10.500 fans in het stadion, een vierde van de normale capaciteit. Fans zouden op verschillende tijdstippen en via meerdere ingangen het stadion worden ingeloodst, om het risico op besmetting te beperken.

Momenteel zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen nog verboden in Denemarken. Maandag, wanneer de derde versoepelingsfase op gang komt, zal dat aantal waarschijnlijk opgetrokken worden tot 50, met uitzondering van massa-evenementen, die 500 toeschouwers zouden mogen verwelkomen. Binnen de Deense regering worden de debatten daaromtrent momenteel nog gevoerd. De competitiewedstrijd van morgen tussen de club uit de hoofdstad en Randers wordt vooralsnog achter gesloten deuren afgewerkt.

TAS buigt zich vanaf maandag achter gesloten deuren over beroep van Manchester City

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne buigt zich vanaf maandag over het beroep, dat Manchester City aantekent tegen zijn Europese uitsluiting voor twee seizoenen. Wegens de coronacrisis wordt de zaak via videoverbindingen behandeld.

De Europese voetbalbond UEFA besliste eerder dit jaar de Citizens uit te sluiten van Europees voetbal voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022. Het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne werd door de financiële controlekamer van de UEFA gestraft omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels van de Financial Fair Play. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

City reageerde, toen de sanctie bekendraakte, niet verrast op het nieuws van de uitsluiting en verklaarde onmiddellijk naar het TAS te zullen stappen. Het sporttribunaal trekt komende week drie dagen uit voor de behandeling van de zaak. Het is niet bekend wanneer het TAS uitspraak doet, maar de bedoeling is dat er duidelijkheid komt voor de loting van het volgende seizoen van de Champions League.

Lees ook:

Bondscoach Martínez: “De Bruyne zal vertrek overwegen als City wordt uitgesloten van Champions League”

Union neemt afscheid van Soufiane El Banouhi, Enzo D’Alberto en Isaiah Young

Union Sint-Gillis zal de contracten van Soufiane El Banouhi en Enzo D’Alberto niet vernieuwen. De Brusselaars verlengen ook de uitleenbeurt van Isaiah Young niet.

Soufiane El Banouhi, een 27-jarige rechtsachter, speelde dit seizoen in totaal amper zeven wedstrijden voor Union. De 23-jarige doelman Enzo D’Alberto kwam in de pikorde achter Adrien Saussez en Anders Kristiansen en stond geen minuut tussen de palen bij de hoofdmacht.

Isaiah Young keert terug naar Werder Bremen, de Duitse club waar hij eigendom van is. De 22-jarige Amerikaanse vleugelspeler maakte bij RUSG een doelpunt in negentien duels.

📄 Les contrats de Soufiane El Banouhi, Enzo D'Alberto et Isaiah Young ne seront pas prolongés.



👊 Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière ! https://t.co/5ZszoPWW8Y Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Leipzig mag rekenen op schuldverlichting van 100 miljoen euro

RB Leipzig zal voor het boekjaar 2018/19 kunnen rekenen op een schuldverlichting ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro door sponsor Red Bull. Dat heeft de Bundesliga-club vandaag gemeld.

“Het is een transactie die eigenlijk heel gewoon is”, verduidelijkte Florian Hopp, financieel directeur bij de club. “Het komt vooral voor in de privésector maar ook in het voetbal en de Bundesliga. Op het eerste gezicht lijkt het dat er voor Red Bull geen voordeel aan de actie zit, maar dat is niet het geval.”

Hopp verklaarde voorts dat het geen donatie was en dat Red Bull recht heeft op een preferent dividend. Hij gaf toe dat de transactie in coronatijden, die financieel wegen op voetbalclubs, welgekomen is, maar dat er in geen geval sprake is dat Leipzig nu plots 100 miljoen euro meer op zijn rekening heeft staan.

Leipzig klom uit de lagere reeksen van het Duitse voetbal op naar de Bundesliga, dankzij financiële steun van Red Bull-stichter Dietrich Mateschitz. Ook in de eerste afdeling speelt het team mee in de hoogste regionen.