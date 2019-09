Football Talk. Mechelen ontvangt Club voor vol stadion komend weekend Redactie

23 september 2019

Het duel van komende zaterdag tussen KV Mechelen en Club Brugge zal plaatsvinden in een uitverkocht AFAS-stadion. Naast de ruim 12.000 abonnementen gingen ook alle losse tickets de deur uit. Malinwa zal zo voor liefst 16.500 fans spelen Achter de Kazerne. Het is de eerste keer sinds de inhuldiging van de nieuwe hoofdtribune vorig seizoen dat het stadion uitverkocht is. (ABD)