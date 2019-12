Football Talk. Mbappé wil graag naar de Spelen volgende zomer Redactie

24 december 2019

09u06 0

Mbappé wil naar de Spelen

Kylian Mbappé wil volgende zomer schitteren op de Olympische Spelen in Tokio. Dat zei de aanvaller van PSG gisteren in een gesprek met France Football. “Ik beslis niet alleen over mijn deelname aan de Olympische Spelen. Uiteraard wil ik er heel graag bij zijn. Maar als mijn club, die mijn werkgever is, niet wil dat ik ga, dan zal ik niet gaan”, zegt de 21-jarige Mbappé, die binnenkort over het onderwerp zal samenzitten met Leonardo, de sportief directeur van PSG. Die liet al eerder weten geen voorstander te zijn van het idee, omdat hij overbelasting vreest bij het goudhaantje van PSG.

De Spelen staan geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus. Daarvoor is Mbappé ook al aan de slag op het EK (12 juni tot 12 juli). Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 start dan weer in het weekend van 8 augustus. Zo lijkt er voor Mbappé amper rust weggelegd volgende zomer, tenzij hij de seizoensstart van PSG laat schieten. (RN)