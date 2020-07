Football Talk. Mbappé siert cover FIFA 21 - Pioli blijft coach van AC Milan als beloning voor revival Voetbalredactie

22 juli 2020

Mbappé volgt Hazard op als coverster FIFA

Kylian Mbappé wordt de ster op de cover van FIFA 21. Dat maakte ontwikkelaar EA Sports vandaag bekend. De 21-jarige PSG-spits treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Ronaldinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Eden Hazard, die vorig jaar op de cover stond.

Mikel Merino verlengt tot 2025 bij Real Sociedad

Real Sociedad heeft het contract van middenvelder Mikel Merino (24) met twee jaar verlengd. De Spanjaard, ploegmaat van Adnan Januzaj, ligt daardoor vast tot 2025.Merino speelt sinds 2018 voor de Baskische club, die hem overnam van Newcastle. Hij was afgelopen seizoen goed voor zes goals en een assist in 42 wedstrijden. Real Sociedad beëindigde het seizoen in La Liga op de vijfde plaats en mag daardoor naar de groepsfase van de Europa League.

Cercle Brugge haalt 27-jarige Brit als nieuwe fysical coach

De technische staf van Cercle Brugge kleurt nog wat meer Brits. Op Twitter bevestigde de Vereniging dat met Eddie Lattimore een nieuwe fysical coach is aangetrokken. De 27-jarige Lattimore was eerder onder meer actief bij Reading FC, Tottenham Hotspur en Swansea. Hij zal bij Cercle samenwerken met enkele landgenoten, zoals de nieuwe hoofdcoach Paul Clement (48) en diens assistent Nigel Gibbs.

🏋️‍♂️🏃‍♂️ Eddie Lattimore is de nieuwe physical coach van Cercle Brugge!



Januari wordt topmaand in Eredivisie

De Nederlandse Eredivisie gaat straks een klein beetje op de Engelse Premier League lijken. In die competitie wordt al sinds jaar en dag een reeks aantrekkelijke topaffiches kort op elkaar gepland in de eindejaarstijd. In de Nederlandse variant gaat het komend seizoen om een topper- en klassiekermaand tussen 10 en 31 januari.

Ajax en PSV trappen op 10 januari om 16.45 uur af in een eerste kraker. Daarna volgen in snel tempo PSV-AZ (13 januari), Ajax-Feyenoord (17de) en Feyenoord-AZ (24ste). De duels AZ-Ajax en Feyenoord-PSV sluiten op zondag 31 januari de rij. De KNVB en de clubs komen op dit opvallende schema uit, omdat er door de coronacrisis andere prioriteiten gelden dan normaal. “We hebben de afgelopen tijd met elkaar bepaald: de competitie moet volgend seizoen hoe dan ook worden uitgespeeld. Dát is prioriteit nummer één” stelt Jan Bluyssen, competitiemanager van de KNVB. “Met de meest aantrekkelijke affiches liefst zo laat mogelijk in een schema. Want zo vergroot je de kans op zoveel mogelijk publiek bij topduels.’’

Om te zorgen dat de volgende competitie ook doorloopt bij nieuwe (lokale) coronagolven, kunnen duels naar andere regio’s worden verplaatst. Fortuna Sittard – AZ pakweg in Arnhem of PSV – Heerenveen in Utrecht zijn opties. “Het is zelfs zo dat álle stadions tegen kostprijs beschikbaar zijn om duels over te nemen,’’ stelt Bluyssen. “Die afspraken zijn met alle betrokken partijen gemaakt. De kosten zullen niet of nauwelijks afwijken van wat een club kwijt zou zijn als het wél thuis speelt. Wedstrijden gaan in principe ook altijd door. Wil er straks een afgelasting zijn door corona, dan moet er een uitbraak in je hele selectie zijn.”

Hertha start dinsdag aan voorbereidingen nieuwe seizoen

Het Hertha Berlijn van onze landgenoten Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata start volgende week dinsdag aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen in Duitsland. Toeschouwers zijn daarbij uitdrukkelijk verboden omwille van de coronamaatregelen.

Komende maandag, een dag voor de start van de groepstrainingen, houdt de club nog een uitgebreide testronde. In vergelijking met de vorige jaren gaat het team uit de Duitse hoofdstad dit jaar niet op trainingskamp. Er wordt gewoon getraind op de Olympiasite in Berlijn.

Hertha beëindigde de Bundesliga vorige maand op een tegenvallende tiende plaats. Boyata en Lukebakio waren in hun eerste seizoen meteen vaste waardes in het Berlijnse elftal. Boyata kwam tot 28 optredens (vier goals, één assist), Lukebakio speelde 30 keer mee (zeven goals, zeven assists).

Het nieuwe seizoen in Duitsland zal pas op 18 september starten.

Coach Pioli verlengt bij AC Milan

AC Milan heeft het contract van trainer Stefano Pioli met twee jaar verlengd, tot juni 2022. De Italiaanse club bevestigde het nieuws gisteravond na de 1-2-zege tegen Sassuolo, waardoor Milan zeker is van Europees voetbal.

De 54-jarige Pioli, een oud-verdediger van onder meer Parma, Juventus en Fiorentina, is coach van Milan sinds oktober 2019. Zijn contract liep op het einde van het seizoen af, maar hij wordt door de clubdirectie beloond voor de goeie prestaties na de coronabreak.

Milan, het team van Alexis Saelemaekers en topvedette Zlatan Ibrahimovic, is al tien wedstrijden op rij ongeslagen en is in de Serie A opgeklommen naar de vijfde plaats. De club had lange tijd contact met de Duitser Ralf Rangnick, maar dat gaat dus niet door.

"Ik ben heel tevreden en trots dat Milan mij vertrouwen blijft schenken", reageert Pioli. "Ik wil iedereen bedanken, ook de fans die we vandaag zo missen in ons stadion. Zoals ik al vaak heb gezegd: onze toekomst is vandaag. We moeten gefocust en vastberaden zijn. We staan aan het begin van iets buitengewoons. Als we zo blijven werken, zullen we nog sterker en competitiever worden."

Geen positieve tests in Chinese eerste klasse

Komend weekend beginnen ze weer te voetballen in China. Goed nieuws: alle spelers testten negatief op Covid-19, zo zegt staatsagentschap Xinhua.

De Chinese Super League start op 25 juli in twee speelsteden, Suzhou en Dalian. In totaal ondergingen 1.870 personen een test, zo ook Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng) - onze twee Belgen in China. Elke week zal die test herhaald worden. Fellaini had eerder al het coronavirus.

De competitie is door de coronacrisis helemaal overhoop gehaald. Zestien teams zijn nu verdeeld over twee groepen, de ene in Suzhou en de andere in Dalian, van acht teams. Alle teams in dezelfde groep spelen twee keer tegen elkaar. De top vier gaat naar de kampioenschapspoule, de laatste vier naar een degradatiepoule.

Celta Vigo versterkt zich met Vadillo

Celta Vigo heeft zich woensdag versterkt met de 25-jarige winger Alvaro Vadillo. Hij komt transfervrij over van Granada, waar zijn contract afliep.

Vadillo was afgelopen seizoen goed voor drie goals en een assist in 22 wedstrijden in La Liga. Na de coronabreak kwam hij door blessures en ziekte niet meer in actie.

Het jeugdproduct van Betis ondertekende in Galicië een contract tot 2023.

Celta beëindigde de competitie op de zeventiende plaats, net boven de degradatiezone.

Voormalig FIFA-bobo Napout blijft ook met corona in gevangenis

De voormalige Paraguayaanse voetballeider Juan Angel Napout blijft achter de tralies in de Verenigde Staten. Een rechter in New York wees zijn verzoek om vrijlating dinsdag af.

De 62-jarige Napout, die veroordeeld werd in het FIFA-schandaal, testte onlangs positief op het coronavirus. De oud-voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol was symptoomvrij maar had de rechter niettemin verzocht om gezondheidsredenen zijn straf thuis te kunnen uitzitten. Maar hij ving bot.

In december 2017 kreeg Napout negen jaar gevangenisstraf. Hij zou doorheen de jaren 10,5 miljoen dollar (9 miljoen euro) aan smeergeld in ontvangst hebben genomen. De voormalige FIFA-bobo zit zijn straf uit in een gevangenis in Miami.

Aristide Bancé zet een punt achter zijn interlandcarrière

Aristide Bancé, een cultheld van het teloorgegane Sporting Lokeren, heeft woensdag op 35-jarige leeftijd het einde van zijn interlandcarrière aangekondigd. De aanvaller verzamelde 79 caps voor Burkina Faso, waarin hij 24 keer scoorde. Onder leiding van bondscoach Paul Put haalden Bancé en Burkina Faso in 2013 de finale van de Africa Cup, die werd verloren van Nigeria.

De wispelturige Bancé deelde het nieuws dinsdag mee aan Roch Marc Christian Kabore, de president van Burkina Faso. De spits was jarenlang het boegbeeld van de nationale ploeg en was erbij op vier edities van de Africa Cup. Naast zijn zilveren plak in 2013 haalde hij met zijn land ook nog brons in 2017.

De Burkinees kwam tijdens zijn loopbaan voorlopig uit voor liefst 22 verschillende clubs. Sporting Lokeren was tussen 2003 en 2006 zijn eerste club in Europa en Bancé schitterde op Daknam met 28 goals in 85 officiële duels. Hij versierde er een lucratieve transfer naar het Oekraïense Metalurg Donetsk, maar daar liep het snel mis. Na een weinig succesvolle uitleenbeurt (10 wedstrijden, 0 goals) aan Germinal Beerschot in het najaar van 2007 volgde een odyssee door exotische en minder exotische landen. Er volgden nog passages in Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Turkije, Finland, Kazachstan, Zuid-Afrika, Letland, Ivoorkust, Egypte en Burkina Faso. Sinds vorig jaar speelt hij bij de Guinese topclub Horaya.