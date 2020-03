Football Talk. Mbappé hervat groepstraining - Anderlecht last alle persactiviteiten deze week af De voetbalredactie

11 maart 2020

Mbappé hervat groepstraining na ziekte

Kylian Mbappé heeft woensdagochtend de groepstraining hervat bij Paris Saint-Germain. Hij stond even aan de kant met een keelontsteking en werd ook getest op het coronavirus, maar die test was negatief.

Woensdagavond neemt het PSG van Thomas Meunier het in eigen huis op tegen het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard, dat een 2-1 voorsprong verdedigt. Mbappé verscheen maandag en dinsdag niet op training en wordt door de Franse media niet aan de aftrap verwacht, maar mogelijks wel op de bank.

PSG zou de kwaliteiten van zijn Franse aanvaller goed kunnen gebruiken woensdag. Hij scoorde zes keer in de laatste drie wedstrijden. Als hij niet start is Pablo Sarabia de meest voor de hand liggende vervanger.

Roofe mikt op play-offs

Normaal gezien recupereert Anderlecht geen geblesseerden voor de verplaatsing naar STVV. Kemar Roofe, die out is sinds de stage met last aan de kuit, mikt op de play-offs en dat doel is realistisch, valt in zijn entourage te horen. Ook Sandler, Luckassen en Gerkens hopen dan hun rentree te vieren. Nog vandaag maakte Anderlecht bekend dat het alle persactiviteiten deze week afgelast. (PJC)

PSV stelt Duitser Schmidt aan als nieuwe trainer

PSV heeft Roger Schmidt aangesteld als hoofdcoach van de A-selectie. De 52-jarige Duitser neemt met ingang van het nieuwe seizoen de taken over van interim-coach Ernest Faber, die komende zomer terugkeert in zijn oorspronkelijke rol als hoofd jeugdopleiding nadat hij medio december de ontslagen Mark van Bommel opvolgde. Schmidt ondertekent in Eindhoven een contract voor twee seizoenen.

"Vanaf het eerste gesprek had ik een prettig gevoel bij PSV", vertelt Schmidt. "Natuurlijk kende ik de club beroepshalve, maar ik had geen specifieke kennis van de filosofie. Tijdens de vele gesprekken met Toon Gerbrands en John de Jong kreeg ik een goed beeld van de manier van werken en besefte ik steeds nadrukkelijk dat de visie van PSV op topvoetbal bij me past. De Eredivisie is onderdeel van de uitdaging die ik bij PSV heb gevonden. Het Nederlandse voetbal heeft mij altijd kunnen bekoren en ik kijk er echt naar uit om in een voor mij compleet nieuwe omgeving aan de slag te gaan. PSV staat volledig achter de manier van voetballen waar ik voor sta. En ik sta achter de eis van PSV dat de club altijd om de prijzen moet spelen. Mijn teams voetballen om te winnen, altijd."

"Roger stond bovenaan onze lijst en we zijn er ontzettend blij mee dat hij voor PSV gekozen heeft", verklaart technisch manager John de Jong. "Als club ga je op zoek naar een trainer die past in het profiel dat je met elkaar hebt opgesteld. Bij PSV houden we van een bepaalde manier van voetballen. We willen graag de baas zijn op het veld. Roger denkt daar hetzelfde over. Roger heeft de dubbel gewonnen met Red Bull Salzburg, de nationale beker in China en werd met Bayer Leverkusen derde en vierde in de Bundesliga. Hij heeft ervaring in de Champions League, kortom een zeer aansprekend cv."

Schmidt deed in Duitsland ervaring op bij kleinere teams als Preußen Münster en Paderborn, waarna hij tussen 2012 en 2014 (met de dubbel in 2014) succesvol was bij Salzburg. Nadien volgden nog passages bij Bayer Leverkusen (2014-2017) en het Chinese Beijing Guoan (2017-2019), waar hij laatst actief was.

Met trots presenteren we onze nieuwe hoofdtrainer.



