Football Talk. Massale vraag naar tickets EL-duel Antwerp - Davies: “Anderlecht-keeper moet kunnen meevoetballen” De voetbalredactie

01 augustus 2019

14u39 0

Massale vraag naar tickets voor Europa League-duel Antwerp

Antwerp is ‘hot’, ook als het om Europees voetbal gaat. Vanaf vandaag konden RAFC-fans zich een ticket aanschaffen voor het Europa League-duel tegen Viktoria Plzen, volgende week donderdag in het Koning Boudewijnstadion. De website ‘wijgaaneuropain.be’ was nog maar nauwelijks online, of hij lag al plat. Zo groot blijkt de vraag naar tickets voor de eerste Europese wedstrijd van de ‘Great Old’ in 22 jaar. Antwerp was ook de eerste club in 1A die al zijn seizoens­abonnementen uitverkocht. Alle 13.300 abonnementen hebben sinds begin juli een eigenaar.

Davies: “Een Anderlecht-keeper moet kunnen meevoetballen”

Reageren op de komst van Hendrik Van Crombrugge naar Anderlecht wilde Simon Davies nog niet doen. “Het is niet officieel”, aldus de Anderlecht-coach. Maar hij duidde wel wat een RSCA-doelman moet kunnen. “Hij moet comfortabel zijn met de voeten, want wij willen voetballen.” En heeft Didillon dat profiel te weinig? “Ik vond hem goed tegen Oostende”, benadrukte de Welshman. “Onze spelers moeten gewoon nog wat wennen aan onze speelstijl.”

Na de verrassende 1-2-nederlaag moet paars-wit wel winnen tegen Moeskroen. “Druk? Ik lees geen kranten”, lachte Davies. “De enige druk komt van binnenuit. We willen het goed doen.” Met of zonder Kums en Trebel? “Ze trainen sterk, we respecteren hen”, was het antwoord van Davies. “In het voetbal kan alles snel veranderen.”

Atlético wint van MLS-selectie

Atletico Madrid heeft overtuigend gewonnen van een selectie met spelers uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De Spaanse vicekampioen haalde het in Orlando (Florida) met 3-0. In het MLS-team stonden klinkende namen als Alejandro Pozuelo (ex-RC Genk), Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney in de basis. Het gelegenheidselftal bleek echter niet opgewassen tegen de geoliede machine van Diego Simeone, die enkele dagen geleden stadsgenoot Real Madrid (met Eden Hazard en Thibaut Courtois) vernederde met 7-3. Marcos Llorente, topaankoop Joao Felix en Diego Costa tekenden voor de treffers in het Exploria Stadium, waar 25.527 voetbalfans waren opgedaagd. Voormalige Rode Duivels Laurent Ciman (Toronto) en Roland Lamah (Cincinnati) maakten geen deel uit van de MLS-selectie.