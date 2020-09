Football Talk. Marcelo Bielsa blijft promovendus Leeds trouw - Schorsing van Messi voor start WK-kwalificatie is verjaard Redactie

11 september 2020

11u44 0

De schorsing die Lionel Messi vorig jaar kreeg na zijn rode kaart op de Copa América is verjaard. De Argentijnse stervoetballer kan daarom volgende maand voor zijn land spelen bij de start van de WK-kwalificatie tegen Ecuador. De Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Tapia kreeg de bevestiging van de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol.

Messi kreeg een schorsing van drie maanden en een boete opgelegd omdat hij de Conmebol van corruptie had beschuldigd. Dat deed hij na de troostfinale van de Copa América tegen Chili, op 6 juli 2019. De aanvaller van FC Barcelona werd tijdens die wedstrijd met een rode kaart van het veld gestuurd.

Messi zou door de schorsing voor die rode kaart de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK, die in maart zou worden gespeeld, moeten missen. De start van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks is vanwege corona uitgesteld naar oktober. Op de straf zit een verjaringstermijn van één jaar. Die is voorbij, waardoor Messi komende maand toch mee kan spelen in de wedstrijd tegen Ecuador.

Marcelo Bielsa blijft promovendus Leeds trouw

De Argentijn Marcelo Bielsa (65) heeft zijn contract bij Leeds United met een jaar verlengd. Bielsa leidde Leeds afgelopen seizoen naar de promotie in de Premier League maar had een aflopend contract. De voormalige bondscoach van Argentinië en Chili traint het team sinds de zomer van 2018.

Leeds, dat zestien jaar afwezig bleef op het hoogste niveau, opent de Engelse competitie zaterdag op het veld van kampioen Liverpool.