Football Talk. Maradona geopereerd aan knie - Anderlecht oefent tegen Düsseldorf

25 juli 2019

KNVB toont VAR-communicatie op stadionschermen tijdens Nederlandse Supercup

De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, experimenteren met informatie op videoschermen in het stadion over VAR-momenten. Op de schermen verschijnen dan teksten als “mogelijke strafschop vanwege handsbal” of “mogelijke rode kaart vanwege overtreding”. De KNVB wil zo de toeschouwers meer inzicht geven in beslissingen van de videoref.

“Een van de verbeterpunten die voortkwamen uit het eerste seizoen VAR in de Eredivisie, was dat het publiek beter geïnformeerd wilde worden over VAR-situaties”, klinkt het op de site van de KNVB. “Te vaak wisten toeschouwers niet precies waarom de VAR ingreep. Een manier om daar meer duidelijkheid over te verschaffen, is het vertonen van de VAR-beslissing op de videoschermen in het stadion.”

In overleg met de clubs wordt gekeken wanneer de VAR-communicatie op videoschermen bij alle Eredivisiewedstrijden wordt getoond. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gaat zaterdag tussen Ajax en PSV.

Anderlecht oefent tegen Düsseldorf

Extra oefenmatch volgende week voor Anderlecht. Paars-wit speelt op 31 juli om 15u tegen Fortuna Düsseldorf. De wedstrijd gaat door op het veld van Patro Maasmechelen.

Diego Maradona met succes geopereerd aan knie

Diego Maradona is gisteren in Buenos Aires met succes geopereerd aan zijn rechterknie, zo maakte zijn advocaat bekend. De intussen 58-jarige Argentijn stapte vorige maand op als trainer bij de Mexicaanse tweedeklasser Sinaloa Dorados. Op advies van de dokter neemt de Argentijnse voetballegende rust. Maradona begon in september vorig jaar bij Sinaloa Dorados. Hij had meerdere keren gezondheidsklachten. Dit jaar verbleef hij nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding.

Haroun en Baby uit voorzorg aan de kant

Antwerpcoach Laszlo Bölöni hoopt nog wat vraagtekens uit te gommen voor de competitiestart van zondag in Eupen. Kapitein Haroun en Baby bleven binnen voor verzorging, maar zouden eerstdaags moeten kunnen hervatten. Coopman moet vandaag weer bij de groep kunnen aansluiten. Arslanagic hoopt maandag met looptrainingen te kunnen starten. De Winter en Haoran hopen volgende week weer bij de groep aan te pikken. Borges voert het ritme geleidelijk aan op. (SJH)

KBVB in beroep tegen boete FIFA

De KBVB heeft beroep aangetekend tegen een boete van 203.000 euro die in mei werd opgelegd door de FIFA. De voetbalbond werd gesanctioneerd wegens inbreuken bij vier transfers van minderjarige spelers bij Anderlecht. Het gaat onder meer om de komst van de Congolese verdediger Chancel Mbemba in 2011, toen die 17 jaar oud was. Paars-wit probeerde ook de Amerikaan Patrick Tshiani (in 2011, toen 16 jaar), de Roemeen Dragos Cojocaru (in 2012, toen 15 jaar) en de Nepalees Bimal Magar (in 2014, toen 16 jaar) tevergeefs aan te sluiten. Ook in die dossiers stelde de FIFA inbreuken vast. Deze drie spelers schopten het nooit tot de A-kern. Enkel Mbemba, nu bij FC Porto, brak echt door. Het disciplinaire comité van de FIFA legde paars-wit, dat zijn volledige medewerking verleende aan het onderzoek, een boete van 177.000 euro op. Anderlecht ging niet in beroep.