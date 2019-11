Football Talk. Maradona blijft dan toch coach van Gimnasia - W-B krijgt nieuwe tribune Redactie

22 november 2019

Maradona terug bij Gimnasia

Diego Maradona blijft dan toch trainer van de Argentijnse club Gimnasia La Plata. De 59-jarige Argentijnse legende had volgens de lokale pers zijn toekomst verbonden aan voorzitter Gabriel Pellegrino, die zich geen kandidaat meer zal stellen voor de verkiezingen op 23 november. Maar een advocaat van ‘Pluisje’ meldt vandaag dat de Argentijn de training zal leiden en zondag gewoon op de bank zal zitten.

De voormalige nummer 10 van onder meer Napoli en de Argentijnse nationale ploeg kwam in september aan bij de club en beloofde “er alles aan te doen” om Gimnasia te redden van de degradatie naar tweede klasse. Onder zijn bewind kwam de club wel niet verder dan drie overwinningen in acht wedstrijden. Na dertien speeldagen is Gimnasia 22stee op 24 ploegen.

Het was al 24 jaar geleden dat Maradona een Argentijns club getraind had en zijn terugkeer zorgde voor heel wat beroering. Naast zijn passage als bondscoach van Argentinië tussen 2008 en 2010, stond Maradona zes keer aan het hoofd van een voetbalploeg. Hij was aan de slag in Mexico, bij Dorados de Sinaloa, de Verenigde Emiraten, bij Al Wasl en Al-Fujairah, en in Argentinië, bij Deportivo Mandiyu, Racing Club en Gimnasia La Plata.

Waasland-Beveren krijgt nieuwe tribune

De kogel is door de kerk. In mei, ten laatste juni, volgend jaar begint Waasland-Beveren met de bouw van een nieuwe tribune aan de kant van de Klapperstraat. Eind volgend jaar zou de bouw dan voltooid moeten zijn. Het wordt een tribune met 2.000 zitjes en het is de bedoeling dat er aansluiting zal zijn met de hoofdtribune. Zelfs bij een eventuele degradatie zouden de plannen niet wijzigen. (MVS)