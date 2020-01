Football Talk. Manchester United blaast trainingskamp in Dubai af vanwege spanningen in Midden-Oosten De voetbalredactie

15 januari 2020

09u45 0 Football Talk Manchester United zou begin februari voor een trainingskamp naar Dubai afreizen, maar dat gaat niet door. De Engelse topclub besliste de stage af te blazen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.

Ole Gunnar Solskjaer bevestigde het nieuwtje tijdens een persbabbel. De Red Devils zouden een tweetal weken trainen in het Nad Al Sheba-complex in Dubai, waar de club al vaker vertoefde. "Maar deze keer zal het zeker niet gebeuren", zei de Noorse coach. "Er zijn dingen die mij meer zorgen baren dan voetbal. We keken naar het Midden-Oosten, maar dat gaat niet door. We blijven in Europa."

Op 1 februari speelt Man United thuis tegen het Wolverhampton van Leander Dendoncker. Daarna krijgen de spelers van Solskjaer "enkele dagen vrijaf". Op 17 februari hervat United de competitie met een uitwedstrijd tegen Chelsea.