Football Talk. Manchester City - West Ham United afgelast



Redactie

09 februari 2020

13u13 0

Ook in de Premier League gooit storm Ciara roet in het eten. De wedstrijd Manchester City - West Ham United, die voorzien was om 17u30, wordt afgelast. “Gezien de extreme en verergerende weersomstandigheden en in het belang van de veiligheid van de supporters en de medewerkers is de wedstrijd afgelast”, zo meldt City op Twitter. De match Sheffield United-Bournemouth, met aftrap om 15u, gaat wel door. Ook in België wordt er zondag niet gevoetbald in onder meer de Jupiler Pro League en de Proximus League. Verder gaan de vier wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie niet door. In Duitsland is Borussia Mönchengladbach-Keulen uitgesteld.