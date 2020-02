Football Talk. Manchester City - West Ham United afgelast - Real Sociedad, met invaller Januzaj, verslaat Athletic Club



Redactie

09 februari 2020

13u13 0

Real Sociedad heeft zondag op de 23e speeldag van de Spaanse Liga de punten thuisgehouden tegen Athletic Bilbao. Real Sociedad, met invaller Adnan Januzaj, won met 2-1.

Januzaj kwam op het uur op het veld bij een 0-0 tussenstand, maar toen brak de partij helemaal open. Portu (65.) bracht de thuisploeg op 1-0, maar Williams (71.) stelde meteen gelijk. Via invaller Isak (83.) hield Real Sociedad de punten toch thuis. Bezoeker Muniain pakte een minuut voor tijd nog rood. In de stand staat Real Sociedad (37 ptn) samen met Valencia op de zesde stek.

De 25-jarige Rode Duivel beleeft een middelmatig seizoen in San Sebastian. De winger trof in de competitie nog niet raak (wel vier keer in de Copa del Rey) en moet het vaak stellen met invalbeurten. Wil de 12-voudige international (1 doelpunt) een plek versieren in de EK-selectie van bondscoach Roberto Martinez, zal hij zich de komende maanden dus nog fel in de kijker moeten voetballen.

Manchester City - West Ham United afgelast

Ook in de Premier League gooit storm Ciara roet in het eten. De wedstrijd Manchester City - West Ham United, die voorzien was om 17u30, wordt afgelast. “Gezien de extreme en verergerende weersomstandigheden en in het belang van de veiligheid van de supporters en de medewerkers is de wedstrijd afgelast”, zo meldt City op Twitter. De match Sheffield United-Bournemouth, met aftrap om 15u, gaat wel door. Ook in België wordt er zondag niet gevoetbald in onder meer de Jupiler Pro League en de Proximus League. Verder gaan de vier wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie niet door. In Duitsland is Borussia Mönchengladbach-Keulen uitgesteld.