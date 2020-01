Football Talk. Man United blaast trainingskamp in Dubai - Zulte Waregem vraagt licentie aan voor vrouwenteam in Super League De voetbalredactie

15 januari 2020

Zulte Waregem vraagt licentie aan voor vrouwenteam in Super League

Zulte Waregem hoopt volgend seizoen een vrouwenteam in te kunnen schrijven in de Super League, het hoogste niveau in België. Essevee maakte woensdag bekend daarvoor een licentie te zullen aanvragen bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Met Anderlecht, Gent, Standard, Genk, OH Leuven en Club Brugge telt de Belgische vrouwencompetitie momenteel slechts zes teams. Zulte Waregem hoopt zich volgend seizoen (2020-2021) als zevende te kunnen deelnemen met een vrouwenploeg. De hoofdmacht van Essevee is voorlopig achtste in de eerste nationale afdeling, ofwel het tweede niveau.

De vrouwenwerking binnen Zulte Waregem bestaat in 2020 tien jaar en dat wil de fusieclub vieren met een eerste deelname aan de Super League. “In samenspraak met de Pro League en KBVB zal onze club hiertoe een licentie aanvragen. We willen de aanstekelijke opmars van het nationaal vrouwenvoetbal ondersteunen vanop de eerste rij. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid in het Belgisch voetbal op.”

Zulte Waregem hoopt volgend seizoen al te landen op een plek in de top vijf. “De uitdaging wordt om - net als bij de mannen - de sportieve challenger te worden van de G5. Dat biedt dit ook een opportuniteit om onze jeugdteams op een hoger niveau te laten ontwikkelen. De ideale basis dus om blijvend in te zetten op de doorstroom van eigen opgeleide jeugdspeelsters.”

Dameswerking #TeamEssevee gaat volgend seizoen de uitdaging aan in de Super League, het hoogste niveau van het nationaal damesvoetbal 💪🏼 https://t.co/MGvfadCfVU SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Man United blaast trainingskamp in Dubai af vanwege spanningen in Midden-Oosten

Manchester United zou begin februari voor een trainingskamp naar Dubai afreizen, maar dat gaat niet door. De Engelse topclub besliste de stage af te blazen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten.

Ole Gunnar Solskjaer bevestigde het nieuwtje tijdens een persbabbel. De Red Devils zouden een tweetal weken trainen in het Nad Al Sheba-complex in Dubai, waar de club al vaker vertoefde. "Maar deze keer zal het zeker niet gebeuren", zei de Noorse coach. "Er zijn dingen die mij meer zorgen baren dan voetbal. We keken naar het Midden-Oosten, maar dat gaat niet door. We blijven in Europa."

Op 1 februari speelt Man United thuis tegen het Wolverhampton van Leander Dendoncker. Daarna krijgen de spelers van Solskjaer "enkele dagen vrijaf". Op 17 februari hervat United de competitie met een uitwedstrijd tegen Chelsea.