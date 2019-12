Football Talk. Malinwa oefent tegen Köln - Kompany en Chadli fit voor Antwerp - Club mist Mata tegen Anderlecht De voetbalredactie

27 december 2019

16u41 2

KV Mechelen oefent tegen FC Köln

KV Mechelen oefent op winterstage in Spanje tegen het FC Köln van Birger Verstraete en Sebastiaan Bornauw. Aanvankelijk stond er een oefenpot gepland tegen CF La Nucía, maar die wedstrijd kan niet doorgaan omdat de Spaanse derdeklasser in laatste instantie een inhaalmatch voor de kiezen krijgt. Verder wordt er ook geoefend tegen AZ.

Bring it on 💪 #vivaoliva #malinwa pic.twitter.com/epzaWThU9R KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Boete voor Rayo Vallecano nadat fans speler voor nazi uitschelden

De Spaanse tweedeklasser Rayo Vallecano krijgt een boete van 18.000 euro. Dat besliste de Spaanse voetbalbond (RFEF) nadat supporters van de club de Oekraïner Roman Zozulya uitscholden voor nazi. Op 15 december werd de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Albacete, de club van Zozulya, bij de rust gestaakt wegens spreekkoren uit het publiek aan het adres van Zozulya. De Oekraïner maakte eerder al kennis met de harde kern van de Madrileense club die als links bekend staat. Bij zijn enige training bij Rayo, dat hem wilde huren van Real Betis, in 2017 beschuldigden de fans van de club hem ervan dat hij een rechtse extremist zou zijn. Zozulya, die dat altijd heeft ontkend, keerde meteen terug naar Real Betis en stapte later dat jaar over naar Albacete.

De tweede helft moet volgens de RFEF achter gesloten deuren afgewerkt worden. Rayo Vallecano moet verder twee bijkomende matchen de tribune sluiten vanwaar de spreekkoren kwamen.

Abelardo is nieuwe coach van Espanyol Barcelona

Abelardo Fernández (49) is de nieuwe coach van Espanyol Barcelona. Dat heeft de rode lantaarn van de Primera Division bekendgemaakt.

Abelardo coachte eerder onder meer Sporting Gijón en Alavés. De voormalige Spaanse international stapte in mei van dit jaar op bij laatstgenoemde club.

Maandag nam Espanyol afscheid van Pablo Machin. Als reden voor het ontslag haalde de club de slechte resultaten in de competitie aan. Zondag verloor Espanyol het degradatieduel uit bij Leganés met 2-0, waardoor de kloof met de voorlaatste in de stand nu drie punten is. Espanyol is vijf punten verwijderd van een veilige stek.

Kompany en Chadli fit voor Antwerp

Vincent Kompany en Nacer Chadli zijn fit. Beiden ondervonden geen hinder van de laatst gespeelde wedstrijd(en) en mogen dus aan de aftrap worden verwacht tegen Antwerp. Vercauteren recupereert niemand van zijn langdurig gebleseerden. Alleen Amuzu, die deze week individueel trainde, komt mogelijk in aanmerking voor selectie. Vlap en Lokonga waren de voorbije dagen wat ziek, maar hun aantreden komt niet in het gedrang. Wellicht treedt Anderlecht met dezelfde ploeg aan die het aardig deed tegen Genk. (MJR)

Guardiola: “Agüero is onvervangbaar”

Manchester City-coach Pep Guardiola ziet het als zijn grootste opdracht een aanvaller te vinden die Sergio Agüero (31) kan opvolgen. “Dat is bijna onmogelijk, want Sergio is onvervangbaar”, aldus Guardiola. “Ik heb met heel wat sterspelers gewerkt, maar ik ken niemand die zo bescheiden is als hij. Hij aanvaardt zonder tegenspraak mijn beslissingen, ook als ze niet gunstig zijn voor hem. Dat zie je niet vaak bij grote voetballers.”

Agüero speelt sinds 2011 voor City en is clubtopscorer aller tijden met 244 doelpunten. Zijn contract loopt af in 2021. Guardiola heeft nog niet echt met de Argentijn gesproken over zijn toekomst. “Ik hoop stilletjes dat hij blijft, maar veel zal afhangen van zijn fysieke gesteldheid en uiteraard zijn eigen wensen.”

Agüero, dit seizoen tot dusver goed voor dertien goals, is hersteld van een dijbeenblessure en beschikbaar voor het uitduel van vanavond bij Wolverhampton.

Mata geschorst tegen Anderlecht

Domper op de feestvreugde in Jan Breydel: de gele kaart van Clinton Mata. Zijn vijfde dit seizoen, waardoor de Angolees in januari de topper tegen Anderlecht mist. De rechtsachter kwam op het halfuur overigens goed weg na een stevige botsing met Ibrahima Seck. Mata voelde zich enkel wat duizelig, terwijl zijn collega een hersenschudding opliep. (VDVJ)

Standard leed 8,4 miljoen euro verlies

Standard heeft vorig boekjaar een serieus verlies geleden. Het eigen vermogen werd gehalveerd van bijna 17 miljoen naar 8,4 miljoen euro. Dat komt door de gestegen loonkosten - van ongeveer 30 miljoen naar bijna 35 miljoen. Standard zelf wijt het verlies aan de gestegen afschrijvingen.

De omzet van de Rouches steeg dan weer naar 60,6 miljoen euro. Die cijfers komen vooral voort uit het extra geld uit televisie, sponsoring en merchandising. Ook de inkomsten uit het Europese voetbal zijn vorig boekjaar gestegen naar 18,1 miljoen.

In Luik hadden ze het verlies ingecalculeerd. Volgend boekjaar zullen onder meer de transfers van Moussa Djenepo naar Southampton (die kan oplopen tot iets meer dan 20 miljoen euro) en Razvan Marin (12,5 miljoen naar Ajax) verrekend worden. (FDZ)

Geen Schoofs tegen Standard

KV Mechelen zal het in de eerste wedstrijd van 2020 thuis tegen Standard moeten doen zonder Rob Schoofs (25). De middenvelder pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst. Schoofs werd in de tweede helft afgevlagd voor offside, maar schoot de bal toch in doel. “We hadden heel wat kansen gemist en uit frustratie ging ik nog mijn kans. Het waren de emoties. Dom van mezelf natuurlijk, want nu mis ik de topwedstrijd tegen Standard. Maar ik zal er mijn vakantie niet door laten verbrodden.” (ABD)