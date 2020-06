Football Talk. Malinwa oefent onder andere tegen Club Brugge en Standard - Hoffenheim breekt met Nederlandse coach Schreuder Redactie

09 juni 2020



Oefenprogramma KV Mechelen ligt vast

De voorbereiding van KV Mechelen krijgt alsmaar meer vorm. De nummer zes van vorig seizoen oefent in één maand tijd acht keer. Op 4 juli is er de eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Daarna volgen duels tegen RWDM, Club Brugge, Westerlo, Standard, Seraing, OH Leuven en het Franse FC Metz. De locaties van de oefenwedstrijden liggen nog niet vast, de data (zie hieronder) wel. Op sommige dagen staan er twee wedstrijden gepland, zodat alle kernspelers ritme kunnen opdoen. Vanwege de coronamaatregelen worden alle matchen hoogstwaarschijnlijk achter gesloten deuren gespeeld.

De spelers komen morgen samen op de club voor een coronatest. De fysieke testen staan gepland voor 15 en 16 juni. Op 18 juni volgt de eerste training. Van 4 tot 10 juli werkt Malinwa een stage af in Tubize.

Oefenprogramma KV Mechelen 2020-2021:

Zaterdag 4 juli: KV Mechelen - Waasland-Beveren

Woensdag 8 juli: KV Mechelen - RWDM

Zaterdag 11 juli: Club Brugge - KV Mechelen

Zaterdag 18 juli: KV Mechelen - Westerlo

Zaterdag 18 juli: Standard - KV Mechelen

Zaterdag 25 juli: Seraing - KV Mechelen

Zaterdag 25 juli: OH Leuven - KV Mechelen

Zaterdag 1 augustus: FC Metz - KV Mechelen

Adam Lallana doet seizoen uit bij Liverpool

Liverpool kan tot het einde van de competitie een beroep doen op Adam Lallana. De 32-jarige middenvelder zette dinsdag zijn krabbel onder een contractverlenging tot eind juli, waarna zijn zes jaar in dienst van de Reds erop zullen zitten. Door de coronacrisis zal het seizoen in de Premier League voorbij eind juni lopen. Spelers zoals Lallana die einde contract zijn, kunnen dus in principe vroeger weg.

“Ik weet hoe gegeerd Adam is bij andere clubs die hem voor volgend seizoen willen, dus dit is van hem een engagement naar ons toe en dat stellen wij erg op prijs”, zegt coach Jürgen Klopp. “Dit is ook absoluut hoe het moet zijn. Ik ben blij dat hij dit seizoen met ons de klus wil afmaken en zo het afscheid kan krijgen dat hij verdient.”

Lallana stapte in 2014 van Southampton over naar Liverpool. In 178 wedstrijden was hij goed voor 22 goals. De spelmaker won met de Reds onder meer de Champions League, de UEFA Super Cup en het WK voor clubs. Ook de titel in Engeland, de eerste in dertig jaar voor Liverpool, is bijna binnen. Met nog negen speeldagen te gaan, heeft de ploeg van Klopp en Divock Origi een onoverbrugbare voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger Manchester City (dat een match minder speelde). Op 17 juni hervat de Premier League.

Lokomotiv Moskou neemt afscheid van Benedikt Höwedes

Het contract van de Duitse verdediger Benedikt Höwedes (32) bij het Russische Lokomotiv Moskou werd in onderling overleg beëindigd, zo maakten beide partijen bekend.

De wereldkampioen van 2014 kwam sinds de zomer van 2018 uit voor de club uit de Russische hoofdstad, maar verkoos er nu voor om in Duitsland te blijven in plaats van naar Rusland terug te keren om de voetbalcompetitie er op 21 juni te hervatten, na een onderbreking van enkele maanden vanwege de coronapandemie. Höwedes liet zich eerder al kritisch uit over de manier waarop de Russische voetbalfederatie de gezondheidscrisis aanpakt.

Höwedes zit nu plots zonder club, maar een terugkeer naar oude liefde Schalke 04 zou tot de mogelijkheden behoren, ook al is de verdediger intussen 32 jaar en is de financiële situatie bij Schalke allesbehalve rooskleurig. Ook sportief is het team op de sukkel. Sinds de herstart van de Bundesliga konden Benito Raman en co. nog geen enkele wedstrijd winnen.

Höwedes doorliep de jeugdreeksen in Gelsenkirchen en verliet de club een eerste keer in 2017, op uitleenbasis naar Juventus. Een jaar later keerde hij terug naar de heimat om vervolgens definitief getransfereerd te worden naar Rusland.

Hoffenheim breekt met Nederlandse coach Schreuder

De Nederlander Alfred Schreuder (47) is geen trainer meer van TSG 1899 Hoffenheim. De club uit de Bundesliga zette de samenwerking dinsdag in onderling overleg stop. Schreuder bekleedde de functie sinds de zomer van 2019. De Nederlander kwam over van Ajax, waar hij T2 was van Erik ten Hag. Hij volgde er Julian Nagelsmann op, die naar RB Leipzig verhuisde, en ondertekende een contract tot 2022.

Hoffenheim staat na 30 speeldagen op de zevende plaats in de Bundesliga en is nog volop in de running voor Europees voetbal. Afgelopen weekend bleef het team wel steken op een 2-2-gelijkspel bij staartploeg Fortuna Düsseldorf.

"Ik wist dat ik bij Hoffenheim voor een grote uitdaging stond", zegt Schreuder op de clubwebsite. "Ik heb hier graag gewerkt en ben dankbaar voor de kans die ik kreeg om in de Bundesliga aan de slag te gaan. Helaas raakten wij het niet eens over het pad dat TSG in de toekomst moet bewandelen. Het is niet ongewoon in het professionele leven om tegengestelde meningen te hebben. Je moet eerlijk zijn en de juiste conclusies trekken."

Samen met Alfred Schreuder verlaat ook zijn broer en co-trainer Dick Schreuder (48) de club. De rest van de technische staf krijgt de verantwoordelijkheid over de selectie voor de laatste vier competitieduels.

Brazilië is niet langer kandidaat voor organisatie WK voetbal voor vrouwen in 2023

Brazilië trekt zich op de valreep terug als kandidaat-organisator van het WK voetbal voor vrouwen in 2023. De Braziliaanse voetbalbond CBF liet weten dat de regering niet langer de financiële garanties wil leveren voor het evenement. De reden daarvoor is de coronapandemie die Brazilië zwaar heeft getroffen, zowel financieel als op menselijk vlak.

De CBF zegt begrip te hebben voor de beslissing en zich achter Colombia te scharen als enige overblijvende Zuid-Amerikaanse kandidaat. Ook Japan en Australië/Nieuw-Zeeland zijn in de running. De FIFA duidt de organisator aan op 25 juni. Het vorige WK vond in 2019 in Frankrijk plaats. De Verenigde Staten verlengden er hun titel na winst in de finale tegen Nederland.