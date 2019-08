Football Talk. Malinwa mist Engvall in topper - “Match tegen KVM komt te vroeg voor Thelin” - Castagne enkele weken out De voetbalredactie

08 augustus 2019

13u25 2

Gustav Engvall out voor duel tegen Anderlecht

KV Mechelen moet het morgen tegen Anderlecht zonder Gustav Engvall (23) doen. De Zweedse aanvaller sukkelt met de knie en is ook onzeker voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen Cercle Brugge (17/8). Een streep door de rekening van Malinwa, want Engvall was in bloedvorm. Hij scoorde op de eerste speeldag tegen Zulte Waregem en was goed voor een doelpunt en twee assists tegen RC Genk. (ABD)

Davies: “Match komt te vroeg voor Thelin”

Volgens Anderlecht-coach Simon Davies zal Isaac Kiese Thelin nog niet aantreden tegen Mechelen. De spits is weliswaar opnieuw fit, maar de match komt te vroeg, zegt Davies: “Want hij heeft nauwelijks getraind.” Ondanks de aanwezigheid van een echte spits is Davies hoopvol: “De voorbije twee wedstrijden hadden we goeie momenten, maar ontbrak het ons aan doelpunten. Nu moeten we het beter doen, we willen winnen. Ook voor de fans, die ons de voorbije duels geweldig gesteund hebben.” Davies verwacht wel geen makkelijke partij: “Mechelen is een goeie ploeg, op de counter zijn ze gevaarlijk.” (PJC)

Castagne loopt blessure aan meniscus op

Timothy Castagne heeft op training bij Atalanta een blessure aan de meniscus opgelopen. Komende vrijdag moet de rechtsachter een kleine ingreep ondergaan. Verwacht wordt dat hij eind deze maand weer paraat is. De eerste competitiewedstrijd voor Atalanta in de Serie A staat op 25 augustus gepland. Dan neemt de club uit Bergamo het in een uitduel op tegen SPAL. De volgende EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels zijn voor begin september in San Marino (06/09) en Schotland (09/09). Achter de naam van Castagne staat dus een vraagteken.

Je me suis blessé seul en voulant changer de direction à l’entraînement. Ménisque cassé. Petite intervention à suivre vendredi. Retour fin du mois 💪🇮🇹 Mi sono rotto il menisco interno durante un allenamento quando ho fatto un cambio de direzione. L’intervento sarà venerdì CastagneTim(@ CastagneTim) link

Mertens verliest met Napoli van Barça

FC Barcelona heeft in Miami vertrouwen opgedaan in een oefenpartij tegen Napoli. Barça won het duel in het Hard Rock Stadium met 2-1. Busquets en Rakitic scoorden de Spaanse treffers. Napoli was tussendoor op gelijke hoogte gekomen via een own-goal van Umtiti. Dries Mertens verliet bij de Italianen iets voor het uur het veld. FC Barcelona oefent komend weekend nog een keer tegen Napoli. Op vrijdag 16 augustus opent de Catalaanse topclub het seizoen in La Liga met een uitduel bij Athletic Bilbao.

Oulare nog even aan de kant

Pech voor Obbi Oulare. De aanvaller staat langer aan de kant dan verwacht. Een paar weken geleden moest hij naar de kant tijdens een oefenmatch. Niets erg leek het, maar later kwam aan het licht dat hij toch een scheurtje heeft opgelopen. Oulare zal nog minstens twee weken niet kunnen meetrainen met de groep.

Twee Congolezen op proef bij Anderlecht

De Congolezen Meschack Elia en Arsène Zola zijn op weg naar Anderlecht. Beide spelers van TP Mazembe komen op proef. Elia is een 22-jarige aanvaller die bij voorkeur op de rechterflank uitkomt. Zola is een 23-jarige linksvoetige verdediger.

Direction la Belgique et précisément @rscanderlecht pour Meschack Élia et Arsène Zola ! Les deux congolais ont quitté Kinshasa. #Mercato #RDC pic.twitter.com/rpqMoxXxxc Leopard Leader Foot(@ leopard243) link

Nantes legt lot in handen van ervaren Christian Gourcuff

Christian Gourcuff is de nieuwe trainer van FC Nantes. Dat heeft de Franse club uit de Ligue 1 laten weten. De 64-jarige Gourcuff volgt Vahid Halilhodzic op, die enkele dagen geleden opstapte.

Gourcuff was laatst aan de slag bij Al Gharafa in Qatar, waar hij eerder in zijn loopbaan (2002-2003) ook al coachte. De Fransman was in eigen land jarenlang T1 bij Lorient (1991-2001 en 2003-2014), en zat ook bij Rennes (2001-2002 en 2016-2017) twee periodes op de bank. Tussen 2014 en 2016 stond hij aan het hoofd van de Algerijnse nationale ploeg.

Halilhodzic was sinds oktober 2018 coach van de Kanaries. Het boterde echter niet goed met het bestuur, waardoor de Bosniër nog voor de seizoensstart zijn koffers pakte.

🗣 Christian Gourcuff



🎙 « Le FC Nantes a toujours représenté quelque chose pour moi. Par le passé, j'ai failli rejoindre le Club mais ça ne s'est pas fait. Quand le Président m'a appelé, c'est quelque chose que je lui devais. Je suis vraiment très heureux de signer ici » pic.twitter.com/Sbo6dBFT3L FC Nantes(@ FCNantes) link