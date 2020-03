Football Talk. Malinwa hoopt Van Damme klaar te stomen voor Eupen - Nainggolan neemt afscheid van coach De voetbalredactie

03 maart 2020

19u35

Malinwa hoopt Van Damme klaar te stomen voor Eupen

Joachim Van Damme (28) liep een lumbago op in de 0-3-overwinning tegen Sint-Truiden. Zijn blessure wordt van dag tot dag geëvalueerd door een specialist. Malinwa probeert zijn sterkhouder alvast klaar te stomen voor de belangrijke thuiswedstrijd van zaterdag tegen Eupen. Als KVM wint én Racing Genk punten laat liggen op het veld van KV Oostende, dan is Malinwa zeker van play-off 1. (ABD)

UEFA-voorzitter Ceferin wil duidelijkere regels over handsballen

Aleksander Ceferin is niet te spreken over een aantal cruciale beslissingen die dit seizoen door de videoscheidsrechter zijn genomen. De voorzitter van de UEFA vindt het vooral van belang dat er snel duidelijkheid komt over handsballen. “Wanneer is het nu wel hands en wanneer niet? Dat is nu onduidelijk”, zei Ceferin dinsdag tijdens het congres van de Europese voetbalbond in Amsterdam.

De videoscheidsrechter kan wel degelijk van toegevoegde waarde zijn en Ceferin is ook niet voor afschaffing. “Er is geen weg meer terug, maar dingen moeten wel opgelost worden”, vertelde de Sloveen.

Ceferin zat onlangs rond de tafel met meerdere toptrainers, onder wie Jürgen Klopp, Pep Guardiola en Zinédine Zidane. Het drietal interpreteerde een aantal gevallen van hands volledig anders. Ceferin: “Als het voor de beste trainers van de wereld al niet duidelijk is, dan is het dat voor mij al helemaal niet.”

Naast de handsballen kan Ceferin soms ook moeilijk leven met de ingrepen die de videoscheidsrechter doet bij buitenspelsituaties. “Is één centimeter nou echt een voordeel voor de aanvaller?”, vroeg de voorzitter zich dinsdag af. Bij de jaarlijkse bijeenkomst van de internationale spelregelcommissie in het voetbal (IFAB) werden afgelopen weekeinde geen veranderingen aangekondigd. De IFAB gaf wel aan het komende jaar te willen benutten om te bekijken hoe de buitenspelregel precies veranderd moet worden. De bedoeling is dat de aanvallende partij gaat profiteren.

Radja Nainggolan krijgt nieuwe coach bij Cagliari

Rolando Maran is niet langer de coach van Cagliari. Dat heeft het team uit Sardinië dinsdag laten weten. Het team van Radja Nainggolan kon al sinds begin december niet meer winnen in de Serie A. Een naam voor een opvolger is er nog niet.

Cagliari begon niet onaardig aan het seizoen, maar zakte gaandeweg steeds verder weg. Hoewel Nainggolan en co sinds begin december niet meer konden winnen, staat Cagliari op een elfde stek zonder degradatiezorgen. De 3-4 nederlaag van afgelopen speeldag tegen AS Roma was echter de spreekwoordelijke druppel voor Maran.

De 56-jarige Maran stond sinds midden 2018 aan het hoofd van Cagliari. Hij kwam toen in de plaats van de Uruguayaan Diego Lopez. Voordien was hij aan de slag bij Chievo.

Massimo Bruno (Charleroi) met succes geopereerd na zware knieblessure

Massimo Bruno is met succes geopereerd, nadat hij medio februari een scheur opliep in de kruisbanden van zijn linkerknie. Dat heeft zijn team Charleroi dinsdag laten weten. De spelverdeler van de Carolo’s liep de zware blessure op training op. Hij staat enkele maanden aan de kant en mist de rest van het seizoen. De 26-jarige Bruno was bij Charleroi aan een uitstekend seizoen bezig. De winger kwam deze jaargang tot vier goals en zes assists in 25 competitieduels.

Charleroi staat in de Jupiler Pro League op twee speeldagen van het einde knap derde. Het team van coach Karim Belhocine is al zeker van een plaats in play-off 1.

🚑 Bonne nouvelle, l'opération des ligaments croisés du genou gauche de Massimo Bruno s’est bien déroulée. 💪🏼#RCSC @MBrunoOfficial pic.twitter.com/Jv34GnsRu7 RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

Zieke Spaanse bondscoach Luis Enrique woont loting Nations League niet bij

De Spaanse bondscoach Luis Enrique zal de loting voor de Nations League, dinsdag (vanaf 18u) in Amsterdam, niet bijwonen wegens ziekte. Dat heeft de Spaanse voetbalbond RFEF laten weten. José Francisco Molina, de sportief directeur van de RFEF, zal na de loting in afwezigheid van Enrique een reactie geven.

Portugal won afgelopen juni de eerste editie van de Nations League. De Portugezen haalden het in de finale van Nederland met 1-0.

UEFA-baas Ceferin waarschuwt voor geldgewin en wil racisme in stadions halt toeroepen

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin hoopt dat de voetbalsport de komende jaren zijn identiteit kan bewaren. Dat vertelde de Sloveen dinsdag tijdens het jaarlijkse congres van de Europese voetbalbond in Amsterdam, waar later op de dag de loting voor de Nations League op de planning staat. “Geldgewin mag nooit de bovenhand nemen”, klonk het bij Ceferin, die ook het racismeprobleem in de stadions een halt wil toeroepen.

Ceferin waarschuwde in zijn toespraak voor aanpassingen aan competities, waarbij extra inkomsten primeren boven sportieve spankracht. “Onze principes, geschiedenis, traditie en structuur zijn de reden voor ons huidige succes”, zei de Sloveen. “Deze elementen in twijfel trekken zou een doodvonnis zijn voor onze sport. Ik blijf erbij: de sleutel tot succes is dat financieel profijt niet de bovenhand mag nemen. Als dat wel gebeurt, is het tijd om de alarmklok te luiden.”

Voorts riep Ceferin, de vele corruptieschandalen van de laatste jaren indachtig, internationale voetbalbestuurders op om onberispelijk gedrag te vertonen. “Geen enkele functionaris, hoe groot zijn ego ook mag zijn, moet denken dat hij de ster van de voetbalwereld is. Wij zijn er als bestuurders net om het spel, spelers en geschiedenis te beschermen. Als we daarin slagen, zal dat onze grootste prestatie zijn.”

Ceferin kaartte nog het racisme aan, dat maar niet uit voetbalstadions weg te krijgen lijkt. “Velen van ons zijn ziek van wat we dit seizoen in een aantal Europese stadions hebben gezien”, aldus de UEFA-voorzitter. “Het probleem ligt niet op het voetbalveld, waar de diversiteit groter is dan in elke andere sport en waarschijnlijk ook elk ander onderdeel van de samenleving. Het probleem zit in onze samenlevingen. Dit moet stoppen. Dingen moeten veranderen.”

Duitse competitie maakt komaf met ongeliefde wedstrijden op maandagavond

De Bundesliga wijzigt vanaf het seizoen 2021-2022 zijn speelkalender. Voortaan staat er tien keer per seizoen een competitiewedstrijd op zondagavond 19u30 op de planning. Dat heeft de Duitse voetballiga DFL dinsdag laten weten. Deze wedstrijden vervangen de bij de fans weinig populaire matchen op maandagavond (20u30).

Ook het wedstrijdslot van zondag in de vroege namiddag (13u30) verdwijnt. Daar protesteerden vooral de amateurploegen tegen. De vrijdagavondwedstrijd (20u30) blijft behouden, net als de duels op zaterdagnamiddag (15u30 en 18u30). De starttijd van de partij zondag in de vooravond wordt met een halfuur vervroegd tot 17u30. “De wijzigingen zijn met alle clubs besproken en iedereen is akkoord”, zei DFL-directeur Christian Seifert. “Maar we zullen niet evolueren naar een kalender waar we per weekend zeven of acht verschillende aftrapmomenten hebben. Op lange termijn kan dat nefast zijn.”