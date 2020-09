Football Talk. Maguire blijft aanvoerder Man United - Pjanic traint mee bij Barcelona - Vermaelen speelt gelijk met Vissel Kobe De voetbalredactie

12 september 2020

“Topkerel” Maguire blijft kapitein van Manchester United

Harry Maguire is door coach Ole Gunnar Solsksjaer met open armen ontvangen bij Manchester United, ondanks zijn veroordeling op Mykonos . De Noorse trainer heeft de verdediger weer benoemd tot aanvoerder van zijn team. “Hij heeft een moeilijke zomer gehad en ik heb hem wat extra dagen vrij gegeven, maar hij is uitstekend met de kwestie omgegaan en wij zijn hier om hem te steunen”, zegt Solskjaer op de website van de Engelse club.

Maguire raakte eind augustus in opspraak tijdens zijn vakantie op het Griekse eiland Mykonos. Een avondje stappen liep uit de hand en de Engelse international belandde in de cel. Hij werd door een Griekse rechtbank schuldig bevonden aan zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en poging tot omkoping, en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen. Omdat hij nog geen strafblad had, hoefde hij niet de cel in.

Maguire ontkent alle beschuldigingen en is in beroep gegaan. “Dat proces laten we aan hem en zijn advocaten. Voor mij blijft hij een topkerel. Hij heeft altijd een positieve en juiste instelling”, aldus Solskjaer.

Thomas Vermaelen speelt gelijk met Vissel Kobe

In de Japanse J-League heeft Thomas Vermaelen met zijn club Vissel Kobe zaterdag in eigen huis 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Tokio.

Vermaelen maakte in een driemansdefensie de hele wedstrijd vol. De thuisploeg kwam na 24 minuten op voorsprong langs Takuya Yasu en hield die 1-0 tot aan de pauze vast. Maar in het begin van de tweede helft gingen de bezoekers op en over Vissel Kobe dankzij treffers van de Brazilianen Adailton (50.) en Diego Oliveira (58.). Vermaelen en co leken op een nederlaag af te steven tot de Braziliaan Dankler met een rake kopbal op assist van Andres Iniesta in de toegevoegde tijd gelijkmaakte.

In het klassement staat Vissel Kobe elfde met 20 punten uit zeventien wedstrijden. FC Tokyo is derde met 32 punten uit zeventien matchen. Vanwege de coronapandemie kreeg de 34-jarige Vermaelen eind vorige maand van de Japanse overheid geen toestemming om de Rode Duivels te vervoegen voor de Nations Leagueduels tegen Denemarken en IJsland.

Pjanic en Todibo trainen mee bij Barcelona na coronabesmetting

De Bosniër Miralem Pjanic en de Fransman Jean-Clair Todibo zijn allebei hersteld van hun coronabesmetting. Dat laat hun club FC Barcelona weten. “Ze hebben groen licht gekregen van de medische staf nadat ze hersteld zijn van Covid-19 en hebben getraind op het Ciutat Esportiva”, meldt de club.

Middenvelder Pjanic (30) kwam deze zomer over van Juventus. Verdediger Todibo (20) speelt sinds begin 2019 voor Barça. Hij kwam de voorbije maanden op huurbasis uit voor Schalke 04. Het nieuwe seizoen in La Liga begint dit weekend maar Barcelona krijgt nog twee weken respijt na de verlenging van de Champions League.