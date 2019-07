Football Talk. Mag KV Mechelen geen Europees spelen in eigen stadion? - Steve Bruce nieuwe hoofdcoach Newcastle Voetbalredactie

17 juli 2019

11u15 10

Newcastle United stelt Steve Bruce aan als nieuwe hoofdcoach

Newcastle United heeft zijn opvolger voor de vorige maand vertrokken Rafael Benitez beet. De Magpies stelden Steve Bruce aan als nieuwe T1. De 58-jarige Bruce komt over van tweedeklasser Sheffield Wednesday en ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

Bruce, die afkomstig is uit de buurt van Newcastle, verbrak de voorbije week zijn contract bij Sheffield Wednesday. “Dit is een speciaal moment voor mij”, erkende Bruce op de clubwebsite van de ‘Magpies’. “Newcastle was de club waarvoor ik als kleine jongen supporterde. Het was de club van mijn vader. Sportief ligt mij een grote uitdaging te wachten, maar mijn staf en ikzelf zijn er klaar voor. We gaan de mouwen opstropen en de supporters een team geven waar ze trots op zullen zijn.”

De voormalige centrale verdediger was na een spelerscarrière bij onder meer Norwich City en Manchester United hoofdcoach bij achtereenvolgens Sheffield United (1998-1999), Huddersfield Town (1999-2000), Wigan Athletic (2001 en 2007-2009), Crystal Palace (2001), Birmingham City (2001-2007), Sunderland (2009-2011), Hull City (2012-2016), Aston Villa (2016-2018) en Sheffield Wednesday (2019).

Bruce reist vandaag al naar China af waar hij de selectie voor de eerste keer zal ontmoeten. Newcastle speelt deze middag (12u Belgische tijd) een oefenduel in Nanjing tegen Wolverhampton Wanderers.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



More here: https://t.co/BTjZACgqtb #NUFC pic.twitter.com/IvhafgljYf Newcastle United FC(@ NUFC) link

David Bombeke wordt Medical Coordinator bij Club Brugge

Nog een nieuw gezicht in de staf van Philippe Clement bij Club Brugge. David Bombeke wordt immers de nieuwe Medical Coordinator van blauw-zwart. Bombeke begeleidde in het verleden al onder anderen wielrenner Greg Van Avermaet en tennisster Kirsten Flipkens. “Ik ben ontzettend blij dat iemand met zijn reputatie ervoor gekozen heeft om zich voltijds in te zetten voor Club”, aldus Clement. “We hebben in ons basecamp nu alle infrastructuur en technologie voor handen om onze spelers op topniveau te begeleiden zowel op collectief als individueel vlak en we zijn ervan overtuigd dat we de lat op dat vlak nog hoger kunnen leggen door zijn expertise toe te voegen aan ons team.”

🆕 Welkom bij de Club, David!

⚕️ David Bombeke wordt de nieuwe Medical Coordinator van Club Brugge



MEER | https://t.co/wOUMTN0pKp pic.twitter.com/0gVJZ0B7LG Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Tielemans (Leicester City) en Meunier (PSG) spelen eerste oefenduels

Youri Tielemans en Thomas Meunier hebben hun eerste oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen afgewerkt. Tielemans won met Leicester City, dat hem in het tussenseizoen definitief overnam van Monaco, met 0-1 van vierdeklasser Scunthorpe United. Meunier en PSG hadden geen enkele moeite met de Duitse tweedeklasser Dynamo Dresden (1-6).

Tielemans stond bij Leicester de eerste helft tussen de lijnen en zag die andere nieuwe aanwinst, Ayoze Perez, tien minuten voor rust de enige treffer van de partij maken. Meunier werd bij PSG op het uur naar de kant gehaald op bezoek bij Dynamo Dresden. Op dat moment stond het al 0-5 na treffers van Mbappé (2x), Draxler en youngsters Zagre en Postolachi. Het werd uiteindelijk nog 1-6. De Braziliaanse superster Neymar, die maandag laattijdig de trainingen hervatte bij de Parijzenaars, deed nog niet mee.

Denis Odoi ten slotte speelde de hele wedstrijd bij Fulham dat in Albufeira met 1-0 verloor van FC Porto. Odoi en Fulham degradeerden het voorbije seizoen naar de Engelse tweede klasse.

Première victoire de la saison. Implication, sérieux et efficacité. De bonne augure pour la suite. 👌



First victory of the season. Involvement, seriousness and efficiency. Auspicious for the future. 👌#ICICESTPARIS #TÔTOUTARD 🔴🔵 pic.twitter.com/KGr4OEWMhU Thomas Meunier(@ ThomMills) link

UEFA laat KV Mechelen voorlopig toe, maar stadion nog niet

De UEFA liet gisteren KV Mechelen toe in de Europa League. Onder voorbehoud, want ze wacht de definitieve uitspraak van het BAS af. Nu, ook al mag Malinwa Europees spelen, dan nog is het niet duidelijk of de club haar wedstrijden wel in het eigen AFAS-stadion mag spelen. KV Mechelen kreeg eind mei een afgevaardigde van de UEFA over de vloer die enkele aanpassingen wil - denk aan persinfrastructuur of comfort in het bezoekende vak. In september vindt er een tweede, definitieve controle plaats. Pas als die positief is, kan KVM zijn eventuele Europese wedstrijden in eigen huis afwerken. Anders biedt Den Dreef van OH Leuven een oplossing. (ABD)

Solskjaer duidelijk over Lukaku

Ole Gunnar Solskjaer weigerde tijdens een interviewsessie dieper in te gaan op de situatie van Romelu Lukaku. “Als we spelers verkopen, zullen we die vervangen”, zei hij op een vraag over Big Rom. Gevraagd naar zijn spelideeën en zijn plannen met Alexis Sánchez gaf hij meer weg. “In de manier waarop we willen voetballen, hebben we niet hoofdzakelijk een spits van 1m93 nodig, dus Alexis kan in de voorlinie meer dan zijn rol spelen.” Een boodschap die hij ook persoonlijk aan de Rode Duivel heeft overgemaakt. Bij United gaan ze er nog altijd van uit dat Inter niet de financiële slagkracht heeft om Lukaku te betalen. Desondanks bereidt de Italiaanse club een nieuw bod voor. Eén van 65 miljoen euro zonder bonussen om onze landgenoot definitief aan te trekken, gespreid over meerdere jaren. (KTH)