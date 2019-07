Football Talk. Mag KV Mechelen geen Europees spelen in eigen stadion? - Solskjaer duidelijk over Lukaku Voetbalredactie

17 juli 2019

UEFA laat KV Mechelen voorlopig toe, maar stadion nog niet

De UEFA liet gisteren KV Mechelen toe in de Europa League. Onder voorbehoud, want ze wacht de definitieve uitspraak van het BAS af. Nu, ook al mag Malinwa Europees spelen, dan nog is het niet duidelijk of de club haar wedstrijden wel in het eigen AFAS-stadion mag spelen. KV Mechelen kreeg eind mei een afgevaardigde van de UEFA over de vloer die enkele aanpassingen wil - denk aan persinfrastructuur of comfort in het bezoekende vak. In september vindt er een tweede, definitieve controle plaats. Pas als die positief is, kan KVM zijn eventuele Europese wedstrijden in eigen huis afwerken. Anders biedt Den Dreef van OH Leuven een oplossing. (ABD)

Solskjaer duidelijk over Lukaku

Ole Gunnar Solskjaer weigerde tijdens een interviewsessie dieper in te gaan op de situatie van Romelu Lukaku. “Als we spelers verkopen, zullen we die vervangen”, zei hij op een vraag over Big Rom. Gevraagd naar zijn spelideeën en zijn plannen met Alexis Sánchez gaf hij meer weg. “In de manier waarop we willen voetballen, hebben we niet hoofdzakelijk een spits van 1m93 nodig, dus Alexis kan in de voorlinie meer dan zijn rol spelen.” Een boodschap die hij ook persoonlijk aan de Rode Duivel heeft overgemaakt. Bij United gaan ze er nog altijd van uit dat Inter niet de financiële slagkracht heeft om Lukaku te betalen. Desondanks bereidt de Italiaanse club een nieuw bod voor. Eén van 65 miljoen euro zonder bonussen om onze landgenoot definitief aan te trekken, gespreid over meerdere jaren. (KTH)