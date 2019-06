Football Talk. Madagascar pakt groepszege op Africa Cup, Put en Guinee moeten afwachten - Mexico naar halve finale Gold Cup dankzij Ochoa AB/LPB

Madagaskar pakt groepszege, Guinee en Put moeten afwachten

Madagaskar heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Africa Cup. In Alexandrië versloeg het Nigeria met 2-0. Madagaskar had genoeg aan een gelijkspel tegen het al geplaatste Nigeria om zeker te zijn van een plek bij de laatste zestien. Nomenjanahary maakte na 12 minuten de openingstreffer. Andriamatsinoro zette kort na rust de eindstand op het scorebord. Charleroi-middenvelder Ilaimaharitra speelde de volledige wedstrijd. Bij Nigeria kregen Ndidi (ex-RC Genk) en Simon (ex-AA Gent) rust. Allebei moesten ze in de tweede helft nog wel komen opdraven. Ndidi meteen na de pauze, Simon kwam in de 73ste minuut Samuel Kalu (ex-AA Gent) vervangen. Victor Osimhen (Charleroi) en Henry Onyekuru (ex-Eupen en -Anderlecht) bleven op de bank. William Troost-Ekong (ex-AA Gent) kreeg wel een basisstek en speelde de wedstrijd uit.

In Caïro wist Guinee dat de 2-0-zege tegen Burundi niet genoeg was voor directe plaatsing. Na een rode kaart voor Nduwarugira speelde Burundi 80 minuten met een man minder. Guinee profiteerde daar optimaal van via twee doelpunten van voormalig Standard-speler Mohamed Yattara. De ploeg van bondscoach Paul Put heeft met vier punten wel goede papieren om alsnog verder te gaan. Van de zes poules gaan de vier beste nummers drie ook door. Naast Yattara dropte Put Ibrahima Cisse (ex-Standard en - KV Mechelen) in de basis. Idrissa Sylla (Zulte Waregem) bleef op de bank.

David weer trefzeker, maar Canada sneuvelt in kwartfinale Gold Cup

Ondanks een doelpunt van AA Gent-aanvaller Jonathan David (19) heeft Canada zich niet kunnen plaatsen voor de halve finale in de Gold Cup. Haïti versloeg de Noord-Amerikanen met 3-2. Canada kwam in de eerste helft met 0-2 voor, maar Haïti wist de wedstrijd in de tweede helft volledig om te draaien.

De Canadezen hadden de eerste helft meer balbezit en kregen de meeste kansen. In de 18de minuut schoot Jonathan David de 0-1 binnen na een slim genomen vrije trap - zijn zesde goal op het toernooi. Tien minuten later scoorde Lucas Cavallini de 0-2. Wedstrijd gespeeld, zou je denken. Maar na die goal kwam Haïti vaker aan de bal. Dat resulteerde kort na rust in de aansluitingstreffer van Duckens Nazon na geklungel van de Canadese keeper Milan Borjan bij een terugspeelbal. In de 70ste minuut was de terugkeer compleet toen Hervé Bazile een penalty binnenschoot. Zes minuten later schoot Wilde Donald Guerrier de winnende binnen voor Haïti. Haïti neemt het in de halve finale op tegen de winnaar Mexico, dat Costa Rica versloeg na penalty’s.

Mexico dankzij Ochoa naar halve finales

Mexico heeft zich met heel wat moeite ten koste van Costa Rica geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Na verlengingen haalden de Mexicanen het met 5-4 in de strafschoppenreeks. Standard-doelman Guillermo Ochoa had een groot aandeel in de kwalificatie, hij pakte uit met een uitstekende save bij de penalty van Keysher Fuller. Bij de laatste vier neemt Mexico het op tegen Haïti, dat Canada met 3-2 uitschakelde.

Mexico opende de score in de 44e minuut via Raul Jiménez. Zeven minuten na de pauze hing Bryan Ruiz (ex-AA Gent) de bordjes in evenwicht vanaf de strafschopstip. Aan de score veranderde er niets meer, ook niet in de verlengingen. De penaltyreeks begon slecht voor de Mexicanen, Raul Jiménez miste. Maar Randall Leal besloot ver naast bij de derde strafschop voor Costa Rica. Uiteindelijk ontpopte Ochoa zich tot held van de avond door de penalty van Fuller te stoppen. Oscar Duarte (ex-Club Brugge) speelde de hele wedstrijd voor Costa Rica, hij zette ook een strafschop om. Ruiz werd in de 111e minuut naar de kant gehaald.