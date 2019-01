Football Talk. Luyindama verkozen tot Speler van het Jaar in Congo - Borkelmans leidt Jordanië in Asian Cup naar stuntzege tegen titelverdediger Australië - PSG laat zich niet verrassen door vijfdeklasser De voetbalredactie

06 januari 2019

23u37

Belga/ANP

PSG laat zich in Coupe de France niet verrassen door vijfdeklasser

Thomas Meunier en Paris Saint-Germain hebben zich probleemloos geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. PSG ging op bezoek bij de vijfdeklasser Pontivy op een drafje winnen met 0-4. Coach Tuchel stelde beide goudhaantjes Neymar en Kylian Mbappé op tegen het bescheiden Pontivy. Thomas Meunier speelde naast Dani Alves en Thilo Kehrer, zijn concurrenten op de rechterflank.

Na een owngoal van Jule (24.) en een flauwe eerste helft opende Neymar pas echt de debatten. De Braziliaanse stervoetballer schoot eerst nog tegen de paal, maar verdubbelde in de tweede helft de score. Vanaf de penaltystip zette Mbappé (77.) de 0-3 op het scorebord. Julian Draxler (87.) legde de eindstand vast. Meunier maakte het bekerduel helemaal vol.

Luyindama verkozen tot Speler van het Jaar in Congo

Christian Luyindama is verkozen tot Speler van het Jaar in Congo, zo maakten Congolese media bekend. De verdediger van Standard kreeg 69 procent van de stemmen achter zijn naam.

De 24-jarige Luyindama komt sinds januari 2017 uit voor de Rouches, die hem eerst een halfjaar op uitleenbasis en nadien definitief overnamen van TP Mazembe. Vorig seizoen volgde de volledige doorbraak in de Luikse hoofdmacht.

De Luikenaars hebben nu drie Spelers van het Jaar in hun selectie. Eerder vielen al de Roemeen Razvan Marin en de Malinees Moussa Djenepo in de prijzen.

Vital Borkelmans leidt Jordanië in opener Asian Cup naar stuntzege tegen titelverdediger Australië

Jordanië heeft zijn Asian Cup met een stuntzege op gang getrapt. De ploeg van bondscoach Vital Borkelmans klopte op de eerste speeldag van groep B in Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten titelhouder en favoriet Australië met 1-0.

Anas Bani Yassen (26.) zorgde, met een treffer iets voor het halfuur, voor de verrassende 1-0-ruststand voor Jordanië. Australië ging nadien verwoed op zoek naar de gelijkmaker, maar vond geen gaatje in de afweer van Jordanië. Het team van Borkelmans hield stand en stelde de drie erg belangrijke punten veilig.

Australië telt Genk-doelman Danny Vukovic in zijn kern. Hij moest genoegen nemen met een plek op de bank, want de eerste doelman van de Socceroos is al jaren Mathew Ryan, met een verleden bij Club Brugge en Racing Genk.

Later vandaag treft Syrië in groep B Palestina. Op de volgende speeldag kijkt Australië Palestina in de ogen, terwijl Borkelmans aan de bak moet tegen Syrië. De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Dortmund-doelman Bürki stelt zich even niet beschikbaar voor Zwitserland

Doelman Roman Bürki stelt zich een tijdje niet beschikbaar voor de Zwitserse nationale ploeg. Dat heeft het sluitstuk van Borussia Dortmund laten weten op Instagram.

De 28-jarige Bürki zal minstens een jaar niet voor Zwitserland spelen, en als soort van stand-by fungeren. “Dit is geen beslissing tegen de Zwitserse ploeg”, schrijft hij op Instagram. “Ik vond het altijd een hele eer mijn land te vertegenwoordigen. Maar ik wil me meer focussen op Dortmund.” Met Borussia staat Bürki ruim aan kop in de Bundesliga.

Bürki is al jaren een vaste waarde in de Zwitserse kern, maar telt slechts negen caps. In doel is Yann Sommer van Borussia Mönchengladbach immers de vaste nummer 1. Bürki was als bankzitter aanwezig op de WK’s van 2014 en 2018, en het EK van 2016. De keeper zal in principe dus niet aantreden in de Final Four van de UEFA Nations League, waar Zwitserland in juni de halve finale tegen Portugal afwerkt. De Zwitsers plaatsten zich voor de eindfase nadat ze in de poules de groepswinst wegkaapten voor de neus van de Rode Duivels.

Denayer en Lyon door in Coupe de France

Olympique Lyon heeft zich vanavond geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. Lyon haalde het met 0-2 van de amateurs van Bourges, een vijfdeklasser. Jason Denayer speelde de hele wedstrijd en zag na de pauze Martin Terrier en Ferland Mendy scoren voor zijn team.

Ernesto Valverde houdt toekomst open

Ernesto Valverde, coach van FC Barcelona, houdt zijn toekomst open. Het contract van de Spanjaard loopt komende zomer af, maar bevat een optie op een derde jaar. “Aan het einde van het seizoen beslissen we of ik door ga of niet”, zei Valverde vandaag, in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd van 2019 tegen Getafe. “Dat zal afhangen van hoe dit seizoen verloopt.”

Valverde kwam in 2017 naar Camp Nou als vervanger van Luis Enrique. De ex-speler van de club leidde Barça in zijn eerste jaar naar de ‘dubbel’, maar in de Champions League lieten de Catalanen zich in de kwartfinale verrassen door AS Roma. Na een 4-1-zege in Camp Nou ging Barça in Rome met 3-0 onderuit, wat Valverde op veel kritiek kwam te staan. FC Barcelona staat momenteel weer op kop in La Liga. Succes in de Champions League is echter het voornaamste doel van de club. “We weten allemaal hoe het werkt. Als je geen prijzen pakt, krijg je kritiek en roepen mensen om je vertrek”, aldus nog Valverde. “Als het goed blijft gaan, wil ik graag blijven. Maar dat beslis ik niet alleen.”

Depoitre en Mbenza stranden met Huddersfield in Bristol

Laurent Depoitre en Isaac Mbenza hebben zich met Huddersfield Town niet kunnen plaatsen voor de vierde ronde van de FA Cup. Op bezoek bij tweedeklasser Bristol City gingen ze met het kleinste verschil onderuit. Josh Brownhill scoorde na een individuele actie na 72 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Depoitre verscheen in Bristol aan de aftrap bij de bezoekers en mocht tijdens de rust in de kleedkamer blijven voor Steve Mounie. Mbenza werd vlak na de tegentreffer nog ingebracht als extra aanvaller, maar kon het tij niet meer keren

Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein openen met 1-1-gelijkspel

De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein hebben in Abu Dhabi met een 1-1-gelijkspel de 17de editie van de Asian Cup geopend. Mohamed Al Rohaimi zette Bahrein in de 79e minuut op voorsprong, twee minuten voor tijd bracht Ahmed Khalil het gastland vanop de penaltystip langszij.

India en Thailand spelen morgen de tweede wedstrijd in groep A. In groep B neemt titelverdediger Australië het op tegen Syrië, Palestina en Jordanië. Groep C bestaat uit Zuid-Korea, China, Kirgizstan en de Filipijnen, groep D uit Iran, Irak, Vietnam en Jemen, groep E uit Saoedi-Arabië, Qatar, Libanon en Noord-Korea en groep F uit Japan, Oezbekistan, Oman en Turkmenistan. De eerste twee van elke groep en de beste vier derdes gaan door naar de achtste finales.

Batshuayi met Valencia onderuit bij Alaves

Michy Batshuayi is op de 18de speeldag in La Liga met Valencia met 2-1 onderuit gegaan bij Alaves. De Rode Duivel mocht in de 69ste minuut invallen, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Parejo bracht Valencia na een kwartier op voorsprong, Baston en Pina bezorgden Alaves de zege. In de stand is Valencia met 22 punten pas elfde. Alaves bezet de vierde plaats.

“Fantastische prof” Mignolet krijgt bij Liverpool kans in FA Cup

Simon Mignolet staat maandag bij Liverpool tussen de palen in de wedstrijd van de derde ronde van de FA Cup tegen Wolverhampton. Dat heeft Jürgen Klopp, coach van The Reds, bevestigd op een persmoment. De Duitse trainer strooide hierbij met lof voor de Belgische doelman.

Mignolet staat dit seizoen bij Liverpool in de schaduw van de Braziliaan Alisson Becker, die afgelopen zomer overkwam van AS Roma. De 30-jarige Limburger kwam deze jaargang nog maar in één officiële wedstrijd in actie, een nederlaag in september in de League Cup tegen Chelsea. Tegen Wolverhampton krijgt de Rode Duivel opnieuw zijn kans.

“Simon zal aan de partij beginnen”, verklaarde Klopp, die nadien de ingesteldheid van zijn tweede keeper loofde. “Ik kan een boek schrijven over al het goede dat ik over hem kan zeggen. Hij houdt net als de andere jongens die niet elke week spelen het niveau op training erg hoog. Ik weet niet of iemand de opwarming van onze wedstrijd tegen Manchester City heeft gezien, maar hij pakte toen uit met zeven à acht ongelooflijke saves. Ik was er eigenlijk niet zo blij mee - ‘geef de spelers toch wat vertrouwen’, dacht ik. Maar hij pakte alle ballen. Dat is Simon, een fantastische prof. Ik ben heel tevreden dat hij nog eens zal spelen, in een moeilijke match. Ik ben er vrij zeker van dat hij zich een paar keer zal kunnen tonen.”

FC Barcelona kan opnieuw op Sergi Roberto rekenen

FC Barcelona-coach Ernesto Valverde kan weer een beroep doen op middenvelder Sergi Roberto, zo maakte de club bekend. De 26-jarige Catalaan was sinds eind november buiten strijd met een blessure aan de linkerhamstring. Voor de competitiewedstrijd tegen Getafe is ook de Braziliaanse aanvaller Malcom opnieuw beschikbaar, Thomas Vermaelen herstelt nog van een blessure, net als Samuel Umtiti en Rafinha.

Bale heeft spierblessure

Gareth Bale heeft in het competitieduel met Villarreal van donderdag een blessure opgelopen. De Welshman bleef na de rust in de kleedkamer achter. Het duel, gespeeld in Villarreal, eindigde in 2-2. Bij de rust leidde Real nog met 2-1.

“Uit onderzoek is gebleken dat Gareth Bale een spierblessure in zijn linkerbeen heeft opgelopen’’, schrijft Real Madrid op de website. Hoelang de aanvaller eruit ligt wordt niet gemeld. Real Madrid speelt zondag thuis tegen Real Sociedad.

Westerlo niet akkoord met schorsing Ghandri

KVC Westerlo gaat in beroep tegen de vier speeldagen schorsing en 2.000 euro boete die middenvelder Nader Ghandri gisteren kreeg van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde raadsman Wim Van Hove.

Ghandri kreeg die schorsing voor een “revancherende elleboog” in de richting van OHL-middenvelder Mathieu Maertens, die vrijuit ging. Beide spelers werden vervolgd door de Reviewcommissie, op basis van tv-beelden van speeldag 20 in de Proximus League.

Volgende week verschijnt Van Hove met de Tunesische middenvelder voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. De zitting vindt dinsdag plaats.