Football Talk. Luyindama speelt opnieuw voor publieksmenner - Carrasco geeft assist bij winnend Dalian Yifang Voetbalredactie

26 mei 2019

10u58 1

Luyindama jut fans Galatasaray op

Christian Luyindama heeft wel degelijk talent als publieksmenner. De ex-verdediger van Standard werd vorig weekend met Galatasaray kampioen in Turkije, een titel die gisteren in eigen Türk Telekom Arena uitbundig werd gevierd met de fans van ‘Cim Bom’. Luyindama zag zijn kans schoon om de microfoon ter hand te nemen en de al dolgedraaide aanhang nog wat meer op te jutten met opzwepende kreten.

Begin februari liet Luyindama zich bij zijn afscheid van Standard al opmerken met een soortgelijke act. Na de overwinning in de ‘Clasico’ tegen Anderlecht stapte de Congolese verdediger met een ‘Puta Anderlecht’ en een opgestoken middelvinger richting de fans van paars-wit. Het ongepaste gedrag van zijn ex-speler zou Standard een boete van 5.000 euro opleveren.

Carrasco opnieuw belangrijk voor winnend Dalian Yifang

Yannick Carrasco heeft zijn Chinese team Dalian Yifang aan zijn derde competitiezege van het seizoen geholpen. Carrasco en co wonnen met 1-0 van Shanghai Shenhua. De Rode Duivel zorgde met een goed getrapte hoekschop voor de assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd. De Slovaak Marek Hamsik, jarenlang kapitein van Napoli, was het eindstation van de actie. Carrasco was dit seizoen al erg belangrijk voor zijn team met zeven goals en twee assists in tien competitiewedstrijden. Dalian Yifang klimt in de tussenstand voorlopig naar de negende plaats met dertien punten na elf duels.

Later op de dag staat er een Belgisch onderonsje op het programma in de Chinese Super League. Dan ontvangen Marouane Fellaini en Shandong Luneng het Guangzhou R&F van Moussa Dembélé.

Low vindt muziekkeuze Duitse youngsters maar niks

De muziek in de kleedkamer van de Duitse nationale ploeg kan bij bondscoach Joachim Löw maar op weinig bijval rekenen. “Als ik hoor wat de jongens spelen, dan moet ik naar buiten lopen. Ik hoor liever Duitse schlagers”, zegt de 59-jarige Löw in Bild am Sonntag. Löw leidt de ‘Mannschaft’ sinds 2006, met een wereldtitel in 2014 als absoluut hoogtepunt. In die lange periode heeft de Duitser zijn manier van werken moeten aanpassen, legt hij uit. “De jeugd van vandaag reageert alleen nog op visuele dingen. Je moet hen dingen kunnen tonen. Alleen iets uitleggen, volstaat niet meer”, stelt Löw. Met een 2-3-zege eind maart in Nederland begon Duitsland uitstekend aan de voorronde van het EK 2020. Op 8 juni wacht een verplaatsing naar Wit-Rusland, drie dagen later spelen de Duitsers gastheer voor Estland.

Napoli verliest op slotspeeldag, ondanks goal van Mertens

Napoli is met 3-2 onderuit gegaan op het veld van Bologna op de laatste speeldag van de Serie A. Dries Mertens maakte het tweede doelpunt voor de Napolitanen en klokt toch weer af op 16 goals (en 10 assists) in de competitie, naast drie stuks in de Champions League. Napoli eindigt zijn seizoen zo op de tweede plaats met 79 punten.

✅ @dries_mertens14 valt in

✅ @dries_mertens14 scoort



🇮🇹 #BolognaNapoli 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/PCnM1YbkOX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Voor Napoli stond er niets meer op het spel, maar de club wilde haar seizoen ongetwijfeld op een mooie manier afsluiten. Mertens moest de eerste zestig minuten op de bank blijven van coach Carlo Ancelotti en zag hoe zijn ploeg in het slot van de eerste helft twee doelpunten moest slikken. Frederico Santander mocht eerst op aangeven van Rodrigo Palacio binnen koppen (43') en niet veel later verdubbelde Blerim Dzemaili de voorsprong met een hard laag schot van buiten de zestien (45').

GOAL | Ghoulam met de aansluitingstreffer voor Napoli! 🙏



🇮🇹 #BolognaNapoli 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/snHGTHNOOA Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Napoli kwam na de rust via goals van Faouzi Ghoulam (59') en Mertens (77') terug op gelijke hoogte. De goal van Ghoulam (59') werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel maar de VAR keurde het doelpunt alsnog goed. De terugkeer van de ploeg uit Napels mocht echter niet baten, want in het slot zorgde Santander er met zijn tweede van de avond voor dat Bologna de drie punten toch nog kon thuishouden (88').

GOOAAL | Knappe kopbalgoal van Federico Santander! 🙌



🇮🇹 #BolognaNapoli 3️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/c3Rma7EI4C Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Bayern rekent in finale makkelijk af met RB Leipzig en pakt Duitse dubbel

Bayern München heeft voor de negentiende maal in zijn geschiedenis de DFB-Pokal gewonnen. De Duitse kampioen klopte in de finale in het Olympiastadion in Berlijn RB Leipzig met ruime 3-0.

Leipzig begon gretig aan de wedstrijd, maar het was Bayern dat op voorsprong kwam. De onvermijdelijke Robert Lewandowski (29') kopte een voorzet van Alaba knap binnen. Het team uit Beieren nam het commando over, maar liet na de score voor rust te verdubbelen. Forsberg kreeg meteen na halfweg de kans om Leipzig op gelijke hoogte te brengen, maar de Zweed botste op doelman Neuer, die na enkele weken blessureleed zijn terugkeer vierde. Twaalf minuten voor tijd deed Kingsley Coman (78') met de 2-0 de boeken toe. Lewandowski (85') maakte nadien nog 3-0.

GOOAAL | Wie anders dan Robert Lewandowski opent de score in deze finale? 🏆



🇩🇪 #RBLFCB 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/08h3XDgoH8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

ONKLOPBAAR | Opnieuw een geweldige redding van Manuel Neuer! 🙌



🇩🇪 #RBLFCB 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/1HBCTM18uz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOLAZO | Wat een ingeving van Kingsley Coman! 😍



🇩🇪 #RBLFCB 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/jDUBlo5v2J Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

BINGO | Bayern heeft de dubbel beet, Lewandowski met de 0-3! 🏆



🇩🇪 #RBLFCB 0️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/4jeBueZxBr Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De finale was de laatste partij voor Arjen Robben en Franck Ribéry. De Nederlander en Fransman verlaten Bayern na jaren van trouwe dienst en heel wat prijzen. Beide spelers kregen van coach Niko Kovac in de slotfase nog wat speelminuten. Bayern veroverde eerder de Duitse titel voor Borussia Dortmund. Vorig seizoen verloor de ploeg uit München de finale van de beker van Eintracht Frankfurt. Bayern won de trofee eerder al achttien maal, de laatste keer in 2016. RB Leipzig, dat in de Bundesliga als derde eindigde, won nog nooit een prijs.

Sporting wint Portugese beker na strafschopzege tegen Porto

Sporting Lissabon heeft de Portugese beker veroverd. Het team uit de hoofdstad klopte in de finale in het Estádio Nacional in Lissabon Porto na strafschoppen. Tiquinho (40') zette Porto op 1-0, maar Sporting kwam na een eigen doelpunt van Danilo Pereira (45') gelijk. In de verlengingen nam Lissabon, na een treffer van Dost (101'), weer de leiding. Felipe (120') dwong in de extra tijd echter strafschoppen af met de 2-2. Hierin toonde Sporting zich het beste in 5-4.

Sporting Lissabon won de beker nu al zeventien maal, de laatste keer in 2015. Vorig jaar verloor het de finale van Desportivo das Aves. Onlangs greep Porto ook al naast de landstitel. Tijdens de laatste speelronde werd Benfica kampioen. Sporting moest genoegen nemen met de derde plek.

Derde treble in eigen land op rij voor Celtic na winst Scottish Cup

Dankzij een 2-1 zege in de finale van de Scottish Cup tegen Heart of Midlothian, heeft Celtic zijn derde nationale treble beet in de afgelopen drie jaar. Het is de 39ste keer dat de ploeg van trainer Neil Lennon de Scottish Cup in de lucht mag steken. Dedryck Boyata ontbrak in de selectie met een blessure en miste zo dus de kans om nog een laatste keer te mogen opdraven voor de Schotse club, voor zijn vertrek naar Hertha Berlijn. Celtic kwam eerst nog achter na een doelpunt van Ryan Edwards (53'), maar zette de situatie nog recht via twee doelpunten van de Fransman Odsonne Edouard (62', pen, en 82').

De 39ste bekerwinst in de clubgeschiedenis heeft Neil Lennon een vast contract als coach bij Celtic opgeleverd, zo maakte de club na de finale bekend. Voordien had de 47-jarige Noord-Ier een interim-contract sinds hij in februari overnam van Brendan Rodgers.

Thomas Tuchel verlengt tot 2021 bij PSG

De Duitser Thomas Tuchel heeft zijn contract bij de Franse kampioen PSG met een jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot 30 juni 2021, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Tuchel, 45, is sinds de zomer van 2018 aan de slag in de Franse hoofdstad. Hij leidde de sterrenclub van Neymar, Mbappé en Meunier naar een nieuwe landstitel maar kon net als zijn voorganger Unai Emery niet scoren in de Champions League. PSG ging er in de achtste finales uit tegen Manchester United. Ondanks die mislukking behoudt hij het vertrouwen van de Qatarese bazen in Parijs.

“Ik ben heel blij en fier met deze verlenging en mijn engagement bij PSG”, zegt de Duitser, die eerder bij Mainz en Dortmund aan de slag was. “Ik wil de voorzitter en de hele club bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij en mijn staf hebben.”

Wordt barragematch Bölöni’s slotakkoord?

Europees ticket of (nog) niet, begin volgende week zit Laszlo Bölöni (66) samen met Luciano D’Onofrio en Sven Jaecques. Ondanks een tweede ijzersterk seizoen op een rij, is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van de Roemeense coach bij Antwerp. Hij heeft nog een contract voor volgend seizoen, maar of dat ook gevalideerd wordt, daar spreekt op de Bosuil niemand zich over uit.

“Ik weet dat het bij jullie jeukt om meer te weten te komen over mijn toekomst, maar daar ga ik nu niet op in. Er is donderdag even gepraat, maar er volgt nog een overleg.” Meer liet Bölöni niet in zijn kaarten kijken. Wil hij de focus op de barragematch tegen Charleroi houden of speelt er meer? In welke mate er binnen de bestuurskamer twijfel is over een verdere samenwerking, valt moeilijk in te schatten. Op de Bosuil vragen ze zich ook af of de kranige zestiger zélf nog door wil. Los daarvan zaait de energievretende aanpak van Bölöni al van in het begin verdeeldheid in de kleedkamer. Conflicten waren er ongetwijfeld, maar die behoren dan weer tot zijn strategie. “Er zijn minstens twee of drie spelers die me rauw lusten, maar dat is niet anders. Wie zegt dat het in een groep met dertig spelers nooit botst, is een hypocriet”, zei Bölöni onlangs nog. Alleen gaat het niet langer over een paar spelers.

Geen garantie

Als er een kwantitatieve injectie aan nieuw spelersmateriaal wordt toegevoegd, dan kan de Roemeen mogelijk het gezag over zijn kleedkamer terug krijgen. Wil Antwerp vooral met de huidige groep verder, dan stelt er zich een probleem. In augustus verlengde D’Onofrio het contract van de trainer nog. Dat was op dat moment vooral een signaal naar de morrende kern toe, dat er van een ontslag geen sprake zou zijn en ze zich maar best konden schikken naar zijn eisen. De garantie dat hij over een maand ook de voorbereiding aftrapt met Antwerp, is het allerminst. (SJH)